Левандовски крушит прошлое: «Барселона» разгромила «Боруссию»

С первых секунд стало ясно, кто хозяин вечера. Уже на третьей минуте Ямаль вырезал опасный удар, на шестой — Левандовский бил с убойной позиции. «Боруссия» не просто не справлялась — её задавили, задушили, растворили в темпе и позиционной игре.
Педри и Де Йонг контролировали центр, Фермин Лопес летал между линиями, а Рафинья был вездесущ — даже пытался разыграть угловой, оббежав ворота соперника с одной стороны и появившись с другой, как персонаж мультфильма. Не сработало — но следующий розыгрыш принес результат.
Гол, VAR и начало конца
На 25-й минуте со стандартного положения мяч после скидки Иньиго Мартинеса оказался у Кубарси — тот бил точно в створ, и мяч уже летел в ворота, но Рафинья, подстраховав, замкнул с линии. VAR изучал миллиметры, но гол засчитали — 1:0.
До конца первого тайма Дортмунд успел показать зубы. Гирасси дважды угрожал воротам, Чуквуэмека создавал моменты, но… когда твой лучший шанс — падение у линии вратарской, а не удар, ясно: вечер не задался. Кубарси и Кунде блокировали всё, что шло в штрафную. Щенсный — надежен, как швейцарский банк.
Левандовский: без сентиментов к бывшей команде
После перерыва «Боруссия» попробовала пойти вперёд, но получила пощёчину — и не одну. На 53-й минуте всё выглядело как волейбольная комбинация: Педри — на Ямаля, Ямаль — мягко на Рафинью, Рафинья — головой на Левандовского. Поляк замкнул — 2:0. Всё гениальное — просто. Всё эффектное — результат работы.
Прошло всего десять минут — и всё повторилось, только быстрее и жёстче. Контратака через всё поле, Фермин Лопес отыгрывается с Ямалем, выводит Левандовского на удар, и тот бьёт в касание — 3:0. Это уже не боль, это приговор. Удар, который поставил не точку, а восклицательный знак.
На 75-й минуте праздник завершил тот, кто его начал. Рафинья убежал от всей обороны и катнул под левую — Ямаль принял и легко, почти небрежно ткнул мяч носком в дальний. Гол как во дворе, а не в Лиге чемпионов. Он делает это так, будто всегда играл на таком уровне. Хотя ещё год назад Ямаль играл против сверстников.
Барса — снова угроза для всех
«Барселона» не просто выиграла — уничтожила соперника на классе, темпе и дерзости. 4:0, и никакого страха в глазах. У этой команды 144 гола за сезон, серия из 23 матчей без поражений и уже почти гарантированный полуфинал.
Роберт Левандовский стал первым в истории, кто забивал 10+ голов в Лиге чемпионов за три разных клуба (Дортмунд, «Бавария», «Барса»). А Ламин Ямаль, похоже, становится новой главой в истории каталонского футбола. И он её только начинает писать.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Для «Боруссии» всё кончено, и вряд ли во втором матче что-то изменится. А вот «Барселона» уже смотрит вперёд. И ей действительно есть на что рассчитывать.