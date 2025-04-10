Левандовски крушит прошлое: «Барселона» разгромила «Боруссию»

Если кто-то ещё сомневался, способна ли «Барселона» Ханси Флика на подвиги, ответ был получен громко, зрелищно и с оттенком издевки. На «Монжуике» каталонцы устроили праздник футбола, размазав «Боруссию» со счётом 4:0. Роберт Левандовски — дважды. Рафинья — как дирижёр в атаке. И Ламин Ямаль — просто волшебник, которому, напомним, всего 17 лет. Это был не матч — это было заявление: Барса вернулась, и вернулась всерьёз.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Барселона — Боруссия Д 4:0 Голы: 1:0 Рафаэл Диас (25'), 2:0 Роберт Левандовски (48'), 3:0 Роберт Левандовски (66'), 4:0 Ламин Ямал (77') Барселона: Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Иньиго Мартинес (Рональд Араухо, 81'), Алекс Бальде, Френки де Йонг, Фермин Лопес (Гави, 74'), Педри (Эрик Гарсия, 81'), Ламин Ямал (Ансумане Фати, 86'), Рафаэл Диас, Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 81') Боруссия Д: Грегор Кобель, Рами Бенсебаини, Вальдемар Антон, Юлиан Рюэрсон (Никлас Зюле, 78'), Карим Адейеми (Максимилиан Байер, 46'), Джейми Байно-Гиттенс (Жюльен Дюранвиль, 78'), Карни Чуквуэмека (Джованни Рейна, 67'), Феликс Нмеча (Салих Озкан, 67'), Эмре Джан, Серу Гирасси, Юлиан Брандт Предупреждения: Карим Адейеми (24'), Серу Гирасси (74')

С первых секунд стало ясно, кто хозяин вечера. Уже на третьей минуте Ямаль вырезал опасный удар, на шестой — Левандовский бил с убойной позиции. «Боруссия» не просто не справлялась — её задавили, задушили, растворили в темпе и позиционной игре.

Педри и Де Йонг контролировали центр, Фермин Лопес летал между линиями, а Рафинья был вездесущ — даже пытался разыграть угловой, оббежав ворота соперника с одной стороны и появившись с другой, как персонаж мультфильма. Не сработало — но следующий розыгрыш принес результат.

Гол, VAR и начало конца

На 25-й минуте со стандартного положения мяч после скидки Иньиго Мартинеса оказался у Кубарси — тот бил точно в створ, и мяч уже летел в ворота, но Рафинья, подстраховав, замкнул с линии. VAR изучал миллиметры, но гол засчитали — 1:0.

Барселона — Боруссия globallookpress.com

До конца первого тайма Дортмунд успел показать зубы. Гирасси дважды угрожал воротам, Чуквуэмека создавал моменты, но… когда твой лучший шанс — падение у линии вратарской, а не удар, ясно: вечер не задался. Кубарси и Кунде блокировали всё, что шло в штрафную. Щенсный — надежен, как швейцарский банк.

Левандовский: без сентиментов к бывшей команде

После перерыва «Боруссия» попробовала пойти вперёд, но получила пощёчину — и не одну. На 53-й минуте всё выглядело как волейбольная комбинация: Педри — на Ямаля, Ямаль — мягко на Рафинью, Рафинья — головой на Левандовского. Поляк замкнул — 2:0. Всё гениальное — просто. Всё эффектное — результат работы.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Прошло всего десять минут — и всё повторилось, только быстрее и жёстче. Контратака через всё поле, Фермин Лопес отыгрывается с Ямалем, выводит Левандовского на удар, и тот бьёт в касание — 3:0. Это уже не боль, это приговор. Удар, который поставил не точку, а восклицательный знак.

На 75-й минуте праздник завершил тот, кто его начал. Рафинья убежал от всей обороны и катнул под левую — Ямаль принял и легко, почти небрежно ткнул мяч носком в дальний. Гол как во дворе, а не в Лиге чемпионов. Он делает это так, будто всегда играл на таком уровне. Хотя ещё год назад Ямаль играл против сверстников.

Барселона — Боруссия globallookpress.com

Барса — снова угроза для всех

«Барселона» не просто выиграла — уничтожила соперника на классе, темпе и дерзости. 4:0, и никакого страха в глазах. У этой команды 144 гола за сезон, серия из 23 матчей без поражений и уже почти гарантированный полуфинал.

Барселона — Боруссия globallookpress.com

Роберт Левандовский стал первым в истории, кто забивал 10+ голов в Лиге чемпионов за три разных клуба (Дортмунд, «Бавария», «Барса»). А Ламин Ямаль, похоже, становится новой главой в истории каталонского футбола. И он её только начинает писать.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Для «Боруссии» всё кончено, и вряд ли во втором матче что-то изменится. А вот «Барселона» уже смотрит вперёд. И ей действительно есть на что рассчитывать.