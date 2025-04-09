Холодный душ для «Баварии»: «Интер» увёз победу из Мюнхена

Ключевой эпизод случился ещё в первом тайме. После тонкого прохода Майкла Олисе Гарри Кейн получил мяч в пределах штрафной — позиция, из которой он забил сотни голов. Но в этот вечер что-то пошло не так: удар в дальний — и мяч лишь чиркнул по внешней стороне штанги. Весь стадион замер. В этот момент «Интер», до того блеклый, понял: если даже Кейн промахивается с убойной позиции, своими шансами надо пользоваться.
Лаутаро в роли художника
Ответ последовал стремительно. На 38-й минуте, когда «Бавария» казалась полностью контролирующей игру, сработала атака гостей. Карлос Аугусто прорвался по левому флангу, вырезал передачу низом, а Маркус Тюрам пяткой элегантно сбросил под удар Лаутаро Мартинесу. Аргентинец не стал брать паузу: удар с ходу внешней стороной стопы — и мяч залетел в верхний угол. 0:1. Красота, грация, холодный расчёт.
Гол выбил «Баварию» из колеи. До перерыва команда Компани пыталась восстановить темп, но выглядела растерянной. Казалось, что даже яркое начало матча с активностью Олисе и Геррейру кануло в прошлое вместе с промахом Кейна.
Без контроля — без идей
Во втором тайме мюнхенцы пытались вернуть контроль, но «Интер» уже чувствовал уверенность в себе. Лаутаро ещё дважды оказывался в опасных зонах, однако вратарь Убриг справлялся. Пожалуй, единственным по-настоящему острым моментом хозяев после перерыва стал мощный удар Геррейру с линии штрафной, который пролетел чуть выше перекладины.
Станишич, заменявший травмированного Дэвиса, не предлагал и половины той остроты, к которой привыкли фанаты. Лаймер на другом фланге был активнее, но его кроссы часто не находили адресата.
Этюд Мюллера — и бюлючий укол от Фраттези
За десять минут до конца Венсан Компани бросил в бой последние козыри — Томаса Мюллера и Сержа Гнабри. И именно легенда «Баварии», для которой этот сезон станет последним в клубе, подарил стадиону надежду. Кросс Лаймера, промах защитников — и Мюллер, словно из невидимости, выскакивает на штангу и вколачивает мяч в сетку. 1:1. Эйфория, рёв трибун, — казалось, сейчас начнётся обратный отсчёт до очередного великого камбэка.
Но футбол умеет быть жестоким. Через три минуты — удар по эмоциям. Николо Барелла нашёл разрезающей передачей Аугусто, тот, вновь оказавшись на оперативном пространстве, выкатил под удар Фраттези. Хавбек, только-только появившийся на поле, без лишних нервов пробил в ближний угол. 1:2. И это уже было по-настоящему громко — но только на скамейке «Интера».
Итоги: серия прервана, вопросы — остались
Для «Баварии» это поражение стало первым в Лиге чемпионов на своём поле за последние 22 матча. Но куда тревожнее другое: мюнхенцы никогда в истории не проходили дальше в еврокубках после поражения в первом матче дома.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
У «Интера» всё иначе: команда Симоне Индзаги всерьёз нацелена на требл — лидирует в Серии А, в финале Кубка Италии и теперь делает громкую заявку в Лиге чемпионов. Ответный матч на «Сан-Сиро» обещает быть жарким, но теперь именно итальянцы диктуют условия.