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    Холодный душ для «Баварии»: «Интер» увёз победу из Мюнхена

    «Бавария» серьёзно поплатилась за промах Кейна

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    Давиде Фраттези празднует победный гол
    Легендарный стадион «Альянц Арена» был готов к празднику — болельщики «Баварии» встретили первую игру четвертьфинала Лиги чемпионов флагами, файерами и уверенностью. Баннер на трибунах гласил: «Короли кубка». Но вместо триумфа — вечер, полный упущенных моментов, нервов и итальянского хладнокровия.
    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
    Бавария — Интер 1:2
    Голы: 0:1 Лаутаро Мартинес (38'), 1:1 Томас Мюллер (85'), 1:2 Давиде Фраттези (88') Бавария: Йонас Урбиг, Эрик Дайер, Ким Мин Джэ (Саша Боэ, 74'), Йосип Штанишич, Йозуа Киммих, Рафаэл Геррейру (Серж Гнабри, 74'), Конрад Лаймер, Леон Горецка, Майкл Олисе, Лерой Зане (Томас Мюллер, 74'), Гарри Кейн Интер: Ян Зоммер, Карлос Аугусто, Маттео Дармиан (Янн Биссекк, 79'), Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Бенжамен Павар, Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 74'), Хакан Чалханоглу, Николо Барелла, Лаутаро Мартинес (Никола Залевский, 89'), Марку Тюрам Предупреждения: Ким Мин Джэ (28'), Лаутаро Мартинес (53'), Генрих Мхитарян (71'), Давиде Фраттези (89'), Никола Залевский (90 + 4'), Ким Мин Джэ (28')

    Ключевой эпизод случился ещё в первом тайме. После тонкого прохода Майкла Олисе Гарри Кейн получил мяч в пределах штрафной — позиция, из которой он забил сотни голов. Но в этот вечер что-то пошло не так: удар в дальний — и мяч лишь чиркнул по внешней стороне штанги. Весь стадион замер. В этот момент «Интер», до того блеклый, понял: если даже Кейн промахивается с убойной позиции, своими шансами надо пользоваться.

    Разочарованный Кейн
    globallookpress.com

    Лаутаро в роли художника

    Ответ последовал стремительно. На 38-й минуте, когда «Бавария» казалась полностью контролирующей игру, сработала атака гостей. Карлос Аугусто прорвался по левому флангу, вырезал передачу низом, а Маркус Тюрам пяткой элегантно сбросил под удар Лаутаро Мартинесу. Аргентинец не стал брать паузу: удар с ходу внешней стороной стопы — и мяч залетел в верхний угол. 0:1. Красота, грация, холодный расчёт.

    Лаутаро Мартинес
    globallookpress.com

    Гол выбил «Баварию» из колеи. До перерыва команда Компани пыталась восстановить темп, но выглядела растерянной. Казалось, что даже яркое начало матча с активностью Олисе и Геррейру кануло в прошлое вместе с промахом Кейна.

    Без контроля — без идей

    Во втором тайме мюнхенцы пытались вернуть контроль, но «Интер» уже чувствовал уверенность в себе. Лаутаро ещё дважды оказывался в опасных зонах, однако вратарь Убриг справлялся. Пожалуй, единственным по-настоящему острым моментом хозяев после перерыва стал мощный удар Геррейру с линии штрафной, который пролетел чуть выше перекладины.

    Станишич, заменявший травмированного Дэвиса, не предлагал и половины той остроты, к которой привыкли фанаты. Лаймер на другом фланге был активнее, но его кроссы часто не находили адресата.

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    Этюд Мюллера — и бюлючий укол от Фраттези

    За десять минут до конца Венсан Компани бросил в бой последние козыри — Томаса Мюллера и Сержа Гнабри. И именно легенда «Баварии», для которой этот сезон станет последним в клубе, подарил стадиону надежду. Кросс Лаймера, промах защитников — и Мюллер, словно из невидимости, выскакивает на штангу и вколачивает мяч в сетку. 1:1. Эйфория, рёв трибун, — казалось, сейчас начнётся обратный отсчёт до очередного великого камбэка.

    Томас Мюллер
    globallookpress.com

    Но футбол умеет быть жестоким. Через три минуты — удар по эмоциям. Николо Барелла нашёл разрезающей передачей Аугусто, тот, вновь оказавшись на оперативном пространстве, выкатил под удар Фраттези. Хавбек, только-только появившийся на поле, без лишних нервов пробил в ближний угол. 1:2. И это уже было по-настоящему громко — но только на скамейке «Интера».

    Фраттези празднует гол
    globallookpress.com

    Итоги: серия прервана, вопросы — остались

    Для «Баварии» это поражение стало первым в Лиге чемпионов на своём поле за последние 22 матча. Но куда тревожнее другое: мюнхенцы никогда в истории не проходили дальше в еврокубках после поражения в первом матче дома.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    У «Интера» всё иначе: команда Симоне Индзаги всерьёз нацелена на требл — лидирует в Серии А, в финале Кубка Италии и теперь делает громкую заявку в Лиге чемпионов. Ответный матч на «Сан-Сиро» обещает быть жарким, но теперь именно итальянцы диктуют условия.

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