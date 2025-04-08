Эль-Класико в финале Лиги чемпионов — матч, о котором мечтает почти вся Европа

— слишком молодая, неопытная и чересчур смело играющая с высокой линией обороны. Она еще не готова к такому испытанию.

«Реал» испытывает трудности, измотан слишком большим количеством матчей и остро ощущает нехватку травмированных и ушедших звезд.

Именно так скажут самые ярые циники в ответ на идею, что нас могут отделять всего два раунда плей-офф от первого в истории финала Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов между этими двумя клубами за 70 лет существования легендарного турнира.

А есть ещё и преданные болельщики «Арсенала», «Пари Сен-Жермен» и «Интера», которые отчаянно хотят попасть в финал в Мюнхене. Для них сама мысль о решающем матче между «Реалом» и «Барселоной» — как нож по сердцу. И это вполне понятно!

И хотя в прошлый раз, когда «Бавария» играла в финале на своей «Альянц Арене», всё обернулось для них невыносимой болью и унижением (Рекордмайстер проиграл «Челси» в поистине невероятных обстоятельствах), игроки, тренеры и болельщики мюнхенцев, вероятно, готовы были бы пожертвовать каким-нибудь пальцем, лишь бы получить гарантию, что они снова сыграют там 31 мая.

Ламин Ямаль и Алехандро Бальде globallookpress.com

Лига чемпионов — это причудливый, зачастую горько-сладкий объект желания, так что давайте признаем правду: два испанских гиганта, если допустят спад в игре уже на этой неделе, могут оказаться на грани вылета, а ведь сейчас всего лишь стадия 1/4 финала.

Просто немного реализма.

Но сейчас попытаемся объяснить, почему Эль-Класико в Мюнхене — это желанный исход как для фанатичных болельщиков «Реала» и «Барселоны», так и для нейтральных любителей футбола по всему миру.

Начнем с главного.

За последние 30 лет Эль-Класико стало, без сомнений, единственным футбольным матчем с глобальным резонансом, который никогда не разочаровывает и всегда дарит зрелище. Это единственная игра, которую не душат нервы, напряжение или осторожная тактика.

Когда «Барселона» встречается с «Реалом», неважно где и при каких обстоятельствах — качество, драма, техническое мастерство и стратегическая гениальность гарантированы.

Разве это не веский аргумент в пользу их встречи в финале Лиги чемпионов?

А теперь добавим немного специй.

Проигрыш для любого из этих великих клубов — это всегда удар. Но проиграть финал Лиги чемпионов своему злейшему, самому ненавистному и страшному сопернику — это уже кошмар наяву.

Как выяснил «Атлетико» в 2014 и 2016 годах, проиграв финалы «Реалу»: ты вдруг понимаешь, что чудовища под кроватью действительно существуют — и что эти звуки из шкафа ночью, когда гаснет свет, вовсе не плод воображения, а воплощение твоих худших страхов. Такая боль не забывается годами.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Именно эта зловещая интрига и притягивает мировую аудиторию, когда встречаются заклятые враги: вспомните бокс — Джордж Форман против Мухаммеда Али, регби — Новая Зеландия против Южной Африки, крикет — Англия против Австралии в «Эшес», или гольф — США против Европы в Кубке Райдера.

Масштаб события — колоссален, уровень — высочайший, а победитель автоматически получает статус великого. Но именно напряжение, взаимная неприязнь, осознание, что поражение заклеймит тебя как «лузера» навсегда — вот что делает такую битву неотразимой для фанатов, нейтралов, рекламодателей, спонсоров, телеканалов, журналистов и просто безумных фанатиков.

Этих аргументов вполне достаточно.

Однако, к сожалению, всегда встает вопрос о «поле». О соперниках. Несмотря на то, что многие букмекеры ставят «Реал» и молодую команду «Барселоны» на второе и третье места среди фаворитов турнира (после «Пари Сен-Жермен»), оба испанских гранда окажутся в настоящем огне, если хотят добраться до финала в Мюнхене.

Начнём с «Мадрида». Прилагательные в начале этой статьи были справедливы: «Реал» сейчас не показывает особенно яркой игры. Хотя нельзя сказать, что команда на последнем издыхании, — всё же именно упорство, решимость и характер, а не вдохновение, креатив или блестящий талант, удерживают их в гонке за титул в Ла Лиге, Кубке Испании и, конечно же, в борьбе за самый желанный трофей — Лигу чемпионов.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

В матче с «Арсеналом» у мадридцев должно быть преимущество — в опыте, понимании игры и, если уж говорить честно, в голоде до побед.

Но есть несколько важных моментов.

«Реал» никак не может сохранить свои ворота в неприкосновенности — всего два «сухих» матча в последних 16 встречах. И тот человек, который в последние годы был ключевым отличием мадридцев от остальных европейских команд — Винисиус Жуниор, — не только не в форме, но и, похоже, немного потерял расположение как одноклубников, так и болельщиков.

Может быть, они всё же пройдут команду Микеля Артеты. Но команда Анчелотти в этом сезоне слишком часто пропускает после угловых, а «Арсенал» как раз привык забивать с них.

Допустим, ради аргумента, что действующие чемпионы проходят дальше и встречаются с новыми-старыми чемпионами Франции — «ПСЖ», который в лучшие свои дни выглядит так, будто готов вырвать корону у «Реала». Командой смело руководят. Игроки полностью поняли, чего от них хочет Луис Энрике, и если Усман Дембеле, Брэдли Барколя и Дезире Дуэ одновременно включают пятую передачу — «ПСЖ» становится неудержимым.

Такой полуфинал вошел бы в историю. Клуб, никогда не выигрывавший Лигу чемпионов, может выйти на поле в статусе фаворита против клуба, завоевавшего ее 15 раз. Вау.

Теперь взглянем на другую сторону сетки.

Те, кто уже списал дортмундскую «Боруссию» в их противостоянии с «Барселоной», возможно, забыли две вещи: когда эти команды встречались ранее в этом сезоне, матч получился настоящей битвой и завершился со счётом 3:2 в пользу «Барсы». Но «Боруссия» вполне могла победить.

Кроме того, некоторые, возможно, упустили из виду, что по жребию второй матч пройдет перед легендарной «Желтой стеной» — местом не для слабонервных, и, теоретически, не для молодых и неопытных. Каталонская команда, полная тинейджеров, играет так, будто все они — видавшие виды ветераны, прошедшие огонь, воду и медные трубы. Но это не так: лишь 36-летний Роберт Левандовский ранее выигрывал этот турнир.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Если «Барселона» всё же пройдет дальше, она столкнется с одним из двух клубов, которые знают, как выигрывать, даже когда не показывают блестящей игры. Сделать ставку, кто окажется в полуфинале — «Интер» или «Бавария», — можно, но мы поставили бы на «Интер» Симоне Индзаги.

Последние встречи между «Барсой» и «Интером» были настоящим балансированием на лезвии ножа. И в этот раз может возникнуть угроза, что физически более мощная, опытная и безжалостная команда просто перегнет и задавит группу талантливых юнцов, каковыми является нынешний коллектив Ханси Флика. Посмотрим.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Уже совсем скоро Испанию ждут еще два Эль-Класико: 26 апреля в финале Кубка Испании, а затем, через две недели, возможно, матч за чемпионство в Ла Лиге. Учтите, что два последних Класико в этом сезоне принесли 11 голов — с общим счетом 9:2 в пользу «Барселоны»; в среднем — по голу каждые 15 минут, и оба матча были невероятно зрелищными.

Так что, с приближением четвертьфиналов, помните о следующем: каждый раз, когда Класико случался в рамках Кубка чемпионов или Лиги чемпионов, победитель неизменно выходил в финал. Последняя их встреча в полуфинале — в жестоком 2011 году — вызвала глобальный резонанс благодаря и качеству игры, и множеству спорных моментов.

И если эти два клуба всё же доберутся до финала в Мюнхене, то, с учетом того, каких соперников они оставят позади, «Барса» и «Реал» точно заслужат наше внимание и уважение.