14 июня в первом финальном матче плей-офф за место в испанской Ла Лиге по футболу сыграют «Малага» и «Альмерия». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Малага»
Турнирное положение: «Анчоусы» регулярный чемпионат провели неровно. Команда финишировала на 4 месте в Сегунде.
При этом «Малага» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. Да и победила команда ровно в половине матчей второго по силе испанского дивизиона.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Анчоусы» не уступили «Лас-Пальмасу» (1:1).
Зато первый поединок с «пальмами» завершился победой (1:0). А вот немного ранее команда одолела «Сарагосу» (2:0).
В трех своих последних матчах «Малага» пропустила всего один раз. Плюс ко всему, команда не знает горечи поражений уже 7 матчей подряд.
Состояние команды: «Анчоусы» являются сугубо домашней командой. На родной арене она не проигрывает еще с сентября прошлого года.
Между тем, «Малага» традиционно неудачно противостоит «Альмерии». В пяти последних очных поединках «анчоусы» победили один раз при двух поражениях.
«Альмерия»
Турнирное положение: «Альмерия» упустила шанс напрямую повыситься в классе. Так что теперь приходится добывать путевку в Ла Лигу через стыки.
Плюс «Альмерия» в среднем забивает 2 мяча за матч. Вот только оборона напоминает проходной двор: аж 63 пропущенных мяча в 42 поединках Сегунды.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла викторию. «Альмерия» одолела «Кастельон» (3:2).
А вот первый поединок с этим соперником завершился паритетом (1:1). При этом до того команда минимально переиграла «Вальядолид».
Нынче «Альмерия» находится на эмоциональном подъеме. Команда не проигрывает три матча кряду, к тому же Серхио Аррибас выиграл бомбардирскую гонку в Сегунде.
Состояние команды: «Альмерия» имеет довольно крепкий по именам состав. Да один только Аррибас чего стоит!
И все никак не удаётся команде наладить результаты в выездных матчах. В трех последних поединках вне родных стен она разжилась лишь двумя ничьими.
В этой встрече «Альмерия» предстанет в фактически оптимальном кадровом сочетании. Лишь Андре Орта пока не полностью готов помочь команде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Малага» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.20. Ничья предлагается за 3.20, успех «Альмерии» — за 3.30.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.88, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.93.
Прогноз: «Малага» шикарно выступает в родных стенах, и явно постарается соорудить комфортный задел перед ответной встречей.
Ставка: Победа «Малаги» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.76.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Альмерия» не побеждала в 3 своих последних выездных матчах
- «Анчоусы» дома не проигрывают с сентября минувшего года
- «Альмерия» имеет проблемы с надежностью тылов
- «Малага» до последней ничьей победила дважды подряд
- В прекрасной форме находится ведущий форвард «анчоусов» Чупе