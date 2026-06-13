прогноз на матч за выход в Ла Лигу, ставка за 2.20

14 июня в первом финальном матче плей-офф за место в испанской Ла Лиге по футболу сыграют «Малага» и «Альмерия». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Малага»

Турнирное положение: «Анчоусы» регулярный чемпионат провели неровно. Команда финишировала на 4 месте в Сегунде.

При этом «Малага» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. Да и победила команда ровно в половине матчей второго по силе испанского дивизиона.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Анчоусы» не уступили «Лас-Пальмасу» (1:1).

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Зато первый поединок с «пальмами» завершился победой (1:0). А вот немного ранее команда одолела «Сарагосу» (2:0).

В трех своих последних матчах «Малага» пропустила всего один раз. Плюс ко всему, команда не знает горечи поражений уже 7 матчей подряд.

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Состояние команды: «Анчоусы» являются сугубо домашней командой. На родной арене она не проигрывает еще с сентября прошлого года.

Между тем, «Малага» традиционно неудачно противостоит «Альмерии». В пяти последних очных поединках «анчоусы» победили один раз при двух поражениях.

«Альмерия»

Турнирное положение: «Альмерия» упустила шанс напрямую повыситься в классе. Так что теперь приходится добывать путевку в Ла Лигу через стыки.

Плюс «Альмерия» в среднем забивает 2 мяча за матч. Вот только оборона напоминает проходной двор: аж 63 пропущенных мяча в 42 поединках Сегунды.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла викторию. «Альмерия» одолела «Кастельон» (3:2).

А вот первый поединок с этим соперником завершился паритетом (1:1). При этом до того команда минимально переиграла «Вальядолид».

Нынче «Альмерия» находится на эмоциональном подъеме. Команда не проигрывает три матча кряду, к тому же Серхио Аррибас выиграл бомбардирскую гонку в Сегунде.

Состояние команды: «Альмерия» имеет довольно крепкий по именам состав. Да один только Аррибас чего стоит!

И все никак не удаётся команде наладить результаты в выездных матчах. В трех последних поединках вне родных стен она разжилась лишь двумя ничьими.

В этой встрече «Альмерия» предстанет в фактически оптимальном кадровом сочетании. Лишь Андре Орта пока не полностью готов помочь команде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Малага» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.20. Ничья предлагается за 3.20, успех «Альмерии» — за 3.30.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.88, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.93.

Прогноз: «Малага» шикарно выступает в родных стенах, и явно постарается соорудить комфортный задел перед ответной встречей.

2.20 Победа «Малаги» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Малага» — «Альмерия» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Малаги» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трех мячей.

2.76 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.76 на матч «Малага» — «Альмерия» принесёт прибыль 1760₽, общая выплата — 2760₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.76.

Пять причин, почему ставка зайдет