«Бундестим» не будет надрываться

прогноз на тоталы матча ЧМ-2026, ставка за 2.63

14 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Германия и Кюрасао. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.63.

Германия

Турнирное положение: Немцы уверенно квалифицировались на Мундиаль. В своей отборочной группе «бундестим» финишировал на первой строчке.

При этом Германия забила 16 мячей в 6 матчах. Четыре из них в активе Ника Вольтемаде, провалившего концовку сезона в составе «Ньюкасла».

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Немцы сумели переиграть США (2:1).

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До того команда уверенно расправилась с Финляндией (4:0). Да и спарринг с Ганой завершился успехом (2:1).

Плюс Германия победила в 9 своих последних матчах. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: в текущем календарном году немцы забивают не меньше двух мячей за матч. К тому же в приличных кондициях находится Кай Хаверц.

Правда, тылы команды не отличаются высокой надежностью. В трех из четырех контрольных поединках этого года «бундестим» неизменно пропускал.

Кюрасао

Турнирное положение: Кюрасаонцы стали едва ли не самым сенсационным новичком чемпионатов мира. Ну вот кто мог ожидать от скромной сборной такого подвига?!

Причем Кюрасао в своей отборочной группе опередила более маститую Ямайку. Да и забивала команда в среднем 2 мяча за матч.

Последние матчи: генеральная репетиция перед стартом Мундиаля удалась на все сто. Кюрасаонцы разгромили Арубу (4:0).

Несколько ранее команда была бита Шотландией (1:4). Да и поединок с Австралией завершился болезненной коллизией (1:5).

Вообще, Кюрасао до последней победы уступила 3 раза кряду. Плюс команде заметно не хватает опыта матчей на высоком уровне…

Состояние команды: Кюрасаонцы вряд ли будут реально бороться за выход в плей-офф. А вот попортить нервы оппонентам команде вполне по зубам.

И уж точно Кюрасао постарается не прослыть мальчиками для битья. Вот только во всех трех матчах команде явно придется большую часть времени проводить в обороне.

Кюрасаонцы, попав на мировое первенство, уже прыгнули выше головы. Так что любой негативный результат не будет восприниматься чересчур болезненно. А там, глядишь, еще и выстрелят…

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Германия считается безоговорочным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются со скромным коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 17.00, а победа Кюрасао — в 29.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 1.20 и 4.50.

Прогноз: Немцы на голову превосходят соперника в классе, и явно постараются добыть викторию в эконом-режиме.

2.63 Тотал меньше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч Германия — Кюрасао принесёт чистый выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Тотал меньше 3.5 за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

2.10 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Германия — Кюрасао позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдет