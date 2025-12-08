Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Реал» ждал возвращения домой как перезагрузки, а получил самый тревожный вечер сезона. Поражение от «Сельты» 0:2, две красные, травма Милитао, свист трибун и нарастающее давление на Хаби Алонсо. Всё это за одну игру, да ещё и за три дня до матча с «Манчестер Сити».

Результат матча

Реал МадридМадридРеал Мадрид0:2СельтаСельтаВиго
0:1 Уиллот Сведберг 53' 0:2 Уиллот Сведберг 90+3'
Реал Мадрид:  Тибо Куртуа,  Рауль Асенсио (Родриго 54'),  Эдер Милитао (Антонио Рюдигер 24'),  Фран Гарсия,  Федерико Вальверде,  Орельен Чуаэми,  Арда Гюлер (Гонсало Гарсия 74'),  Джуд Беллингхэм,  Килиан Мбаппе,  Винисиус Жуниор,  Alvaro Fernandez Carreras
Сельта:  Йонуц Раду,  Оскар Мингуэза (Ферран Жуджла 71'),  Серхио Каррейра,  Маркос Алонсо,  Карл Старфельт,  Хави Родригес,  Илаш Мориба,  Мигел Роман Гонсалес (Франсиско Пейнадо 84'),  Борха Иглесиас (Яго Аспас 88'),  Брайан Сарагоса (Хави Руэда 71'),  Пабло Дуран (Уиллот Сведберг 46')
Жёлтые карточки:  Джуд Беллингхэм 62',  Фран Гарсия 63',  Alvaro Fernandez Carreras 90+1',  Федерико Вальверде 90+2',  Родриго 90+2'  —  Илаш Мориба 83'
Красные карточки:  Фран Гарсия 64' (Реал Мадрид),  Alvaro Fernandez Carreras 90+2' (Реал Мадрид)

Это был первый матч на «Бернабеу» после выездной серии из шести туров, связанной в том числе с матчем НФЛ на мадридском стадионе.  Казалось, возвращение под родную крышу и световое шоу должно вернуть «Реалу» спокойствие.  До этого у команды Алонсо были шесть побед из шести в домашних матчах Ла Лиги, минимум пропущенных.  Но против «Сельты» вышла команда с дрожащими нервами и ещё более трагичной обороной.

На правом фланге обороны вышел Рауль Асенсио, и это уже не просто так.  Ни Карвахаля, ни травмированного Александера-Арнольда, Вальверде оставили в полузащите.  В центре с Милитао начал Альваро Каррерас, Рюдигер получил редкий отдых, но вернулся уже через 20 минут, когда бразилец схватился за заднюю поверхность бедра.  Это ещё один длинный простой для защитника, который и так два сезона подряд пережил тяжёлые травмы.  После матча стало известно, что Милитао пропустит до трёх месяцев.

Милитао уходит с поля
Милитао уходит с поля globallookpress.com

Но в атаке у «Реала» всё было неплохо, как минимум, по именам.  По идее, Мбаппе, Винисиуса, Беллингема и Гюлера должно хватать, чтобы вскрыть любую оборону.  Но «Сельта» выстроила низкий, плотный блок, лишила скорости флангов.  И получилась игра, в которой «Реал» нынешнего образца чувствует себя хуже всего — медленный позиционный штурм против организованной обороны.

Стерильное давление и тревожное молчание «Бернабеу»

В первом тайме у «Реала» были моменты, но не было ощущения контроля.  Гюлер дважды выходил на ударные позиции и каждый раз промахивался буквально на полметра.  Был момент и у Винисиуса, который выскакивал из-под линии офсайда после тонкого заброса Чуамени и наткнулся на Раду.  Румынский вратарь «Сельты» отработал тайм без ошибок, уверенно забирая всё, что летело в створ.

При этом у мадридцев снова повторился знакомый сюжет с тысячей бесполезных касаний, минимумом рывков без мяча и ударами из безнадёжных позиций.  Беллингем и Гюлер мешали друг другу в одних и тех же зонах, фланги редко получали мяч в движении, Мбаппе оказывался спиной к воротам и в окружении защитников.  «Сельта» постепенно почувствовала, что ничего страшного не происходит, и осмелела в розыгрыше.  На фоне этого тревожное молчание «Бернабеу» выглядело красноречивее любой аналитики.

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо globallookpress.com

Даже если отвлечься от результата, худший момент всего тайма (да и, наверное, матча) — эпизод с Милитао.  Бразилец подкате спас команду от выхода один в один и тут же рухнул на газон.  По тому, как тяжело Эдер поднимался с газона было понятно, что с задней поверхностью бедра произошло что-то очень-очень страшное.  И в перспективе это ужасная новость для Хаби Алонсо, у которого и несколько ключевых игроков в лазарете.

«Реал» теряет голову, Сведберг наказывает

Во втором тайме «Сельта» поджала «Реал» в самый уязвимый момент.  Хозяева ещё не успели поднять темп, как гости выкатили образцовую контратаку.  Затяжная комбинация, рывок без мяча Брайана Сарагосы и мягкий кросс с левого фланга.  Сведберг изящно, пяткой пробил в касание, отправив мяч мимо Куртуа.  Один из самых эффектных голов, забитых на «Бернабеу» за последнее время.  И случился он именно в том матче, когда хозяевам меньше всего можно было проигрывать.

Игроки «Сельты» празднуют гол
Игроки «Сельты» празднуют гол globallookpress.com

После этого стадион начал срываться, а вместе с ним, кажется, и игроки.  Долгие владения «Сельты» сопровождалось оглушительным свистом, а нервозность с трибун мгновенно перескочила на поле.  Фран Гарсиа за одну минуту получил две жёлтые — сперва за запоздалый фол, затем за неуклюжую попытку остановить всё того же Сведберга локтем.  Ну, это гений.  А к обеим карточкам вопросов быть не может.  Оставшиеся двадцать пять минут «Реал» доигрывал вдесятером.

Фран Гарсия уходит с поля
Фран Гарсия уходит с поля globallookpress.com

И вот тут впервые за матч команда показала хоть какую-то «реаловскую» ярость.  Алонсо снял защитников, выпустил Родриго и Гонсало Гарсию, утяжелил атаку.  Мбаппе едва не перекинул Раду из полупозиции, Гарсия головой чуть-чуть не попал в дальний угол.  Но каждый раз чего-то не хватало, шага, доли секунды, удачи.  А потом всё рухнуло окончательно.

На 90-й минуте арбитр решил проучить Каррераса.  Альваро сорвался на спор с судьёй, словил одну жёлтую, а за ней и вторую — за слова, суть которых нетрудно додумать.

Каррерас получает жёлтую
Каррерас получает жёлтую globallookpress.com

Девять полевых игроков, абсолютный хаос в построениях, и «Сельта» хладнокровно добивает матч.  Сведберг выскакивает один на один после паса Аспаса, обыгрывает Куртуа и пешком закатывает второй мяч в пустые.  Символичный финальный кадр вечера, когда «Реал» уже не сопротивлялся, а просто доживал.

Сведберг после второго гола в ворота «Реала»
Сведберг после второго гола в ворота «Реала» globallookpress.com

Пришло ли время признать кризис?

По xG «Реал» был впереди, по моментам тоже мог претендовать минимум на ничью.  Но такие цифры ничего не меняют в том факте, что команда Алонсо уже не первый раз проваливается в неидеальном сценарии.  То есть, когда Мбаппе не тащит в одиночку, альтернативы не просматриваются.  Совсем.

Календарь и таблица испанской Примеры

Поражение от «Сельты» стало первым домашним в сезоне и снова откинуло «Реал» на четыре очка от «Барселоны».  В Лиге Чемпионов через пару дней принимать «Манчестер Сити» Гвардиолы, с трёхматчевой победной серией и огромным потенциалом для ротации.  А у Алонсо — травмированный Милитао, вымотанная линия обороны, психологически разбитый «Бернабеу» и всё меньше доверия к его экспериментам.