«Реал» ждал возвращения домой как перезагрузки, а получил самый тревожный вечер сезона. Поражение от «Сельты» 0:2, две красные, травма Милитао, свист трибун и нарастающее давление на Хаби Алонсо. Всё это за одну игру, да ещё и за три дня до матча с «Манчестер Сити».

Результат матча Реал Мадрид Мадрид 0:2 Сельта Виго 0:1 Уиллот Сведберг 53' 0:2 Уиллот Сведберг 90+3' Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио ( Родриго 54' ), Эдер Милитао ( Антонио Рюдигер 24' ), Фран Гарсия, Федерико Вальверде, Орельен Чуаэми, Арда Гюлер ( Гонсало Гарсия 74' ), Джуд Беллингхэм, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Alvaro Fernandez Carreras Сельта: Йонуц Раду, Оскар Мингуэза ( Ферран Жуджла 71' ), Серхио Каррейра, Маркос Алонсо, Карл Старфельт, Хави Родригес, Илаш Мориба, Мигел Роман Гонсалес ( Франсиско Пейнадо 84' ), Борха Иглесиас ( Яго Аспас 88' ), Брайан Сарагоса ( Хави Руэда 71' ), Пабло Дуран ( Уиллот Сведберг 46' ) Жёлтые карточки: Джуд Беллингхэм 62', Фран Гарсия 63', Alvaro Fernandez Carreras 90+1', Федерико Вальверде 90+2', Родриго 90+2' — Илаш Мориба 83' Красные карточки: Фран Гарсия 64' (Реал Мадрид), Alvaro Fernandez Carreras 90+2' (Реал Мадрид)

Статистика матча 7 Удары в створ 5 12 Удары мимо 1 58 Владение мячом 42 8 Угловые удары 1 2 Офсайды 1 6 Фолы 12

Это был первый матч на «Бернабеу» после выездной серии из шести туров, связанной в том числе с матчем НФЛ на мадридском стадионе. Казалось, возвращение под родную крышу и световое шоу должно вернуть «Реалу» спокойствие. До этого у команды Алонсо были шесть побед из шести в домашних матчах Ла Лиги, минимум пропущенных. Но против «Сельты» вышла команда с дрожащими нервами и ещё более трагичной обороной.

На правом фланге обороны вышел Рауль Асенсио, и это уже не просто так. Ни Карвахаля, ни травмированного Александера-Арнольда, Вальверде оставили в полузащите. В центре с Милитао начал Альваро Каррерас, Рюдигер получил редкий отдых, но вернулся уже через 20 минут, когда бразилец схватился за заднюю поверхность бедра. Это ещё один длинный простой для защитника, который и так два сезона подряд пережил тяжёлые травмы. После матча стало известно, что Милитао пропустит до трёх месяцев.

Милитао уходит с поля globallookpress.com

Но в атаке у «Реала» всё было неплохо, как минимум, по именам. По идее, Мбаппе, Винисиуса, Беллингема и Гюлера должно хватать, чтобы вскрыть любую оборону. Но «Сельта» выстроила низкий, плотный блок, лишила скорости флангов. И получилась игра, в которой «Реал» нынешнего образца чувствует себя хуже всего — медленный позиционный штурм против организованной обороны.

Стерильное давление и тревожное молчание «Бернабеу»

В первом тайме у «Реала» были моменты, но не было ощущения контроля. Гюлер дважды выходил на ударные позиции и каждый раз промахивался буквально на полметра. Был момент и у Винисиуса, который выскакивал из-под линии офсайда после тонкого заброса Чуамени и наткнулся на Раду. Румынский вратарь «Сельты» отработал тайм без ошибок, уверенно забирая всё, что летело в створ.

При этом у мадридцев снова повторился знакомый сюжет с тысячей бесполезных касаний, минимумом рывков без мяча и ударами из безнадёжных позиций. Беллингем и Гюлер мешали друг другу в одних и тех же зонах, фланги редко получали мяч в движении, Мбаппе оказывался спиной к воротам и в окружении защитников. «Сельта» постепенно почувствовала, что ничего страшного не происходит, и осмелела в розыгрыше. На фоне этого тревожное молчание «Бернабеу» выглядело красноречивее любой аналитики.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Даже если отвлечься от результата, худший момент всего тайма (да и, наверное, матча) — эпизод с Милитао. Бразилец подкате спас команду от выхода один в один и тут же рухнул на газон. По тому, как тяжело Эдер поднимался с газона было понятно, что с задней поверхностью бедра произошло что-то очень-очень страшное. И в перспективе это ужасная новость для Хаби Алонсо, у которого и несколько ключевых игроков в лазарете.

«Реал» теряет голову, Сведберг наказывает

Во втором тайме «Сельта» поджала «Реал» в самый уязвимый момент. Хозяева ещё не успели поднять темп, как гости выкатили образцовую контратаку. Затяжная комбинация, рывок без мяча Брайана Сарагосы и мягкий кросс с левого фланга. Сведберг изящно, пяткой пробил в касание, отправив мяч мимо Куртуа. Один из самых эффектных голов, забитых на «Бернабеу» за последнее время. И случился он именно в том матче, когда хозяевам меньше всего можно было проигрывать.

Игроки «Сельты» празднуют гол globallookpress.com

После этого стадион начал срываться, а вместе с ним, кажется, и игроки. Долгие владения «Сельты» сопровождалось оглушительным свистом, а нервозность с трибун мгновенно перескочила на поле. Фран Гарсиа за одну минуту получил две жёлтые — сперва за запоздалый фол, затем за неуклюжую попытку остановить всё того же Сведберга локтем. Ну, это гений. А к обеим карточкам вопросов быть не может. Оставшиеся двадцать пять минут «Реал» доигрывал вдесятером.

Фран Гарсия уходит с поля globallookpress.com

И вот тут впервые за матч команда показала хоть какую-то «реаловскую» ярость. Алонсо снял защитников, выпустил Родриго и Гонсало Гарсию, утяжелил атаку. Мбаппе едва не перекинул Раду из полупозиции, Гарсия головой чуть-чуть не попал в дальний угол. Но каждый раз чего-то не хватало, шага, доли секунды, удачи. А потом всё рухнуло окончательно.

На 90-й минуте арбитр решил проучить Каррераса. Альваро сорвался на спор с судьёй, словил одну жёлтую, а за ней и вторую — за слова, суть которых нетрудно додумать.

Каррерас получает жёлтую globallookpress.com

Девять полевых игроков, абсолютный хаос в построениях, и «Сельта» хладнокровно добивает матч. Сведберг выскакивает один на один после паса Аспаса, обыгрывает Куртуа и пешком закатывает второй мяч в пустые. Символичный финальный кадр вечера, когда «Реал» уже не сопротивлялся, а просто доживал.

Сведберг после второго гола в ворота «Реала» globallookpress.com

Пришло ли время признать кризис?

По xG «Реал» был впереди, по моментам тоже мог претендовать минимум на ничью. Но такие цифры ничего не меняют в том факте, что команда Алонсо уже не первый раз проваливается в неидеальном сценарии. То есть, когда Мбаппе не тащит в одиночку, альтернативы не просматриваются. Совсем.

Поражение от «Сельты» стало первым домашним в сезоне и снова откинуло «Реал» на четыре очка от «Барселоны». В Лиге Чемпионов через пару дней принимать «Манчестер Сити» Гвардиолы, с трёхматчевой победной серией и огромным потенциалом для ротации. А у Алонсо — травмированный Милитао, вымотанная линия обороны, психологически разбитый «Бернабеу» и всё меньше доверия к его экспериментам.