В рамках турнира по профессиональному боксу в Паттайе 24 июля состоится поединок Тайсона Фьюри и Мариуша Ваха в тяжелом весе. Начало — 12:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.12.

Тайсон Фьюри

Турнирное положение: Фьюри бывший чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super), WBO и IBO в тяжелом весе. Этот бой станет для него разминкой перед противостоянием с Энтони Джошуа.

Последние бои: В апреле британец вернулся после и по очкам обыграл Арсланбека Махмудова. До этого Фьюри дважды подряд уступил Александру Усику в поединках за звание абсолютного чемпиона.

Состояние бойца: Несмотря на возраст, Фьюри физически заметно свежее и быстрее соперника, а к этому бою подходит целенаправленно, чтобы набрать практику перед битвой с Джошуа. Никакой мотивации рисковать против настолько уступающего в классе оппонента у него нет.

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Мариуш Вах

Турнирное положение: Вах — ветеран дивизиона, известный по титульному бою с Владимиром Кличко еще в 2012 году, который он тогда прошел все 12 раундов, но проиграл.

Последние бои: В марте поляк по очкам уступил Виктору Выхристу, а до этого проиграл нокаутом молодому Мозесу Итауме. Из последних десяти боев Вах потерпел семь поражений.

Состояние бойца: В свои 46 лет Вах давно потерял скорость и мобильность, которые позволяли ему выдерживать натиск элитных соперников. Он по-прежнему габаритный и физически крепкий боец, способный держать удар на старте встречи.

Но никаких шансов против настолько превосходящего в классе оппонента у него нет.

Статистика для ставок

Вах проиграл 7 из последних десяти боев

Последние 4 боя Фьюри дошли до решения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры не сомневаются в победе Фьюри. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.01, тогда как на победу Ваха предлагают ставку за 12.00.

Прогноз: Фьюри не станет спешить с завершением боя в первых раундах — ему важнее наработать объем и заодно развлечь публику. Но по мере того как Вах начнет уставать и открываться, Тайсон постепенно нарастит давление и найдет момент для досрочной развязки ближе к середине дистанции.

2.12 Победа Фьюри в 4-6 раундах Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на бой Фьюри — Вах принесёт прибыль 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Победа Фьюри в 4-6 раундах за 2.12.