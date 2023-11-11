5 боксеров, для которых 2023 год получился максимально провальным

Для Спенса, Чарло и других 2023 год стал худшим в карьере

1. Калеб Плант

После болезненного поражения от Сауля Альвареса бывшему чемпиону мира во втором среднем весе по линии IBF пришлось заново доказывать свое право на титулы.

Однако одной победы над не самым сильным бойцом в лице Энтони Диррела Планту оказалось недостаточно, чтобы закрепить за собой статус следующего претендента.

Вместо желаемого реванша с «Канело» Калебу предложили поединок за временный титул WBC против Дэвида Бенавидеса. Бой состоялся 25 марта и закончился для Планта поражением единогласным решением судей.

Калеб был хуже своего соотечественника абсолютно во всем. Теперь ему предстоит проделать еще более серьезный путь, чтобы вернуться на вершину, потому как эта неудача серьезно сказалась на позициях в рейтинге.

Плант выпал из первой тройки ростера по всем версиям и теперь числится лишь четвертым в списке WBC. Вдобавок, он стал трамплином для прямого конкурента Бенавидеса, являющегося сейчас претендентом номер один на звание абсолютного чемпиона мира.

2. Джермелл Чарло

Canelo vs Charlo HIGHLIGHTS: September 30, 2023 | PBC on Showtime PPV

Еще в начале текущего года Чарло должен был проводить защиту всех титулов в первом среднем весе против Тима Цзю. Однако в первых числах января американец получил травму руки и снялся с поединка.

На восстановление у абсолютного чемпиона мира ушло почти полгода, и к тренировкам он приступил лишь в конце июня. Чарло понимал, что в нынешней форме против Цзю он не фаворит.

Американец был готов на все ради сохранения титулов, и поэтому отказался от боя с Тимом, сделав выбор в пользу поединка с Саулем Альваресом на 2 категории выше.

Сотворить историю и стать двойным абсолютным чемпионом мира у Джермелла не вышло. В сентябрьском бою против «Канело» американец не показал совершенно ничего.

Более того, на протяжении всех 12-ти раундов ему пришлось просто выживать. Чарло был больше похож на боксерскую грушу, а не на бойца, потому как принимал на себя бесчисленное количество попаданий и никак не отвечал противнику.

Джермеллу невероятным образом удалось дожить до судейского решения, но поединок он проиграл в одностороннем порядке. Травма и разгромное поражение далеко не все, что случилось с ним.

Ввиду отказа защищать титулы против Тима Цзю WBO приняла решение лишить Чарло пояса и передать его австралийцу.

3. Эррол Спенс

Долгие годы Эррола считали едва ли ни сильнейшем полусредневесом в современной истории. Американец за 10 лет выступлений на профессиональном ринге набил серию из 28-ми выигранных поединков кряду без единого поражения.

За это время ему удалось стать безоговорочным чемпионом по версиям WBA Super, WBC и IBF. Для полноценной коллекции Спенсу не хватало лишь одного титула — пояса WBO, принадлежавшего другому звездному боксеру Теренсу Кроуфорду.

Их долгожданное противостояние состоялось 29 июля этого года. Однако в ринге Эррол был просто сам не свой. Он пропускал слишком много ударов и ничего не мог противопоставить контратакующему стилю Кроуфорда.

От раунда к раунду преимущество противника только росло. В девятом отрезке Спенс настолько устал, что был уже не в состоянии держать руки возле головы. Судья посчитал правильным остановить одностороннее избиение и присудил победу Кроуфорду.

Буквально в один миг все труды Эррола оказались перечеркнутыми. Он потерпел первое поражение в карьере, ничего не смог сделать в поединке всей своей жизни и сразу же лишился трех чемпионских поясов.

Самое неприятное, что на фоне этого всего у бойца начались психологические проблемы.

4. Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри globallookpress.com

В 2023-м Тайсон Фьюри никому не проиграл, но для него год получился провальным совершенно по другим причинам. «Цыганские король» должен был провести за это время 3 поединка.

Однако ввиду скверного характера Тайсону не удалось договориться о противостоянии ни с кем из числа реальных претендентов. Еще в апреле ему предстояло выйти в ринг против Александра Усика в битве, на кону которой стояли все пояса в тяжелом весе.

Бой так и не состоялся, а причиной тому стали невероятные финансовые аппетиты со стороны «цыганского короля». Летом у британца был вариант подраться против Энди Руиса или Энтони Джошуа.

Впрочем, договориться с двумя бывшими чемпионами мира Фьюри тоже не удалось. В конце октября Тайсон все-таки вышел на ринг, но его соперником неожиданно стал экс-обладатель пояса UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну.

Фьюри получил в свой адрес немало критики за то, что решил подраться с камерунцем, тем самым заставив ждать весь дивизион. На поединок с Нганну Тайсон вышел в худшей форме за всю карьеру.

Экс-чемпион UFC во многих эпизодах смотрелся лучше «цыганского короля», а в третьем раунде и вовсе отправил его в нокдаун. Фьюри продолжил отбывать номер до конца поединка и одержал победу крайне спорным раздельным решением.

За такое провальное выступление британец в свой адрес снова получил много критики. Из-за халатного отношения к Нганну, как к оппоненту, Фьюри поставил под угрозу ноль в графе поражений и опозорил бокс, как вид спорта.

5.Джо Джойс

Джо Джойс и Чжан Чжилэй globallookpress.com

До середины апреля этого года Джойс был обладателем временного титула WBO и считался теневой угрозой для всего тяжелого дивизиона. К очередному поединку против Чжана Чжилэя британец подошел на серии из 14-ти викторий кряду.

40-летний китаец считался большим андердогом, а эксперты не оставляли ему практически ни единого шанса на успех. Но как только бойцы встретились лицом к лицу, Чжан начал крушить своего соперника.

Джойс выглядел на фоне китайского ветерана ходячей мишенью. Он не успевал блокировать удары противника, получая слишком много урона. В середине шестого раунда на лице Джо было слишком много гематом и судья не позволил продолжить ему поединок.

Британец потерпел первое поражение в карьере и лишился временного титула. Незамедлительный реванш с Чжилэем состоялся 23 сентября. На этот раз для Джойса все закончилось еще хуже, чем в первом бою.

Чжан принялся разбивать оппонента с самых первых секунд поединка. Уже после второго раунда британец был серьезно потрясен, а в третьем отрезке он и вовсе упал в нокаут после мощного хука от Чжилэя.

Можно сказать, что на этом карьера Джойса подошла к концу. Нынешняя форма британца просто ужасна, и в 37 лет вряд ли от него можно ожидать какого-то перформанса.