Хэйни и Ломаченко легко побьют Стивенсона. Хайповый американец далеко не топ

Последний бой Стивенсона раскрыл всего его слабые стороны. Ему еще рано думать о статусе абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе

Сантос едва не сотворил сенсацию

Звездный Шакур Стивенсон перед поединком за вакантный титул WBC в легком весе выглядел серьезным фаворитом. Казалось, что разбить пятого номера рейтинга Эдвина Сантоса ему не составит труда.

Стивенсону пророчили легкую победу нокаутом, однако доминиканец показал очень конкурентный бой. На этот раз привычного прессинга от Шакура не было, потому как оппонент любую атаку встречал с жесткими джебами.

Американец был чуть точнее, но удары Сантоса наносили гораздо больше урона. Если Шакур много пропускал, то сразу же клинчевал своего оппонента. Впрочем, ближе к середине поединка Эдвин с легкостью выходил из вязкой борьбы в стойке.

А пятый и седьмой раунды для Стивенсона и вовсе получились провальными. Американец опрометчиво открылся, позволив сопернику потрясти себя. В итоге звездному боксеру пришлось просто убегать от противника по рингу.

В 8-9 раундах Стивенсону все-таки удалось перехватить инициативу. После точного попадания джебом он сразу же отходил назад, заставляя Сантоса промахиваться. И все же преимущество Шакура в ринге не казалось настолько ощутимым.

Заключительные отрезки, как и большинство предыдущих раундов, получились близкими. В этом бою Сантос для победы сделал не меньше своего соперника. И все же судьи решили отдать его поединок Стивенсону.

Шакур завоевал вакантный титул WBC в легком весе, но к его выступлению с Эдвином Сантосом слишком много вопросов.

Стивенсону стоит поработать над ударной мощью

Shakur Stevenson VS Edwin De Los Santos Full fight highlights

В легком весе сейчас присутствует много парней с довольно сильным ударом. Самым ярким панчером дивизиона является Джервонта Дэвиса, у которого 27 из 29-ти побед в профессиональной карьере были досрочными.

Но Шакур и близко не может похвастаться такой же статистикой. В полулегком и втором полулегком дивизионах Стивенсон зарекомендовал себя, как боксер, с высочайшим бойцовским IQ.

Свой интеллект он наглядно продемонстрировал даже в последнем бою, когда довольно удачно уходил из под прессинга Эдвина Сантоса. Тем не менее, с ударной мощью у новоиспеченного чемпиона WBC есть проблемы.

За все 12 раундов от Шакура не было ни одного нокдауна и жесткого удара. Даже во времена выступлений в более легких дивизионах Стивенсон не выделялся яркими нокаутами.

На ринге американец одержал только 10 досрочных побед при 21-м поединке, а это менее 50%. У всех прямых конкурентов, включая Девина Хэйни, Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса статистика выигранных боев нокаутами предпочтительнее.

Шакур не готов к битве за все пояса

Шакур Стивенсо (слева) globallookpress.com

Нынешнее чемпионство Стивенсона — это счастливое стечение обстоятельств. В легком дивизионе американец провел только 2 поединка. В своем дебюте он нокаутировал нынешнего девятого номера рейтинга WBC Шуичиро Йошино, после чего получил статус претендента на титул.

Такое назначение со стороны Всемирного боксерского совета кажется спорным. В дивизионе есть и другие бойцы не менее достойные статуса претендента. Но репутация и популярность Стивенсона сказали свое слово.

Также сыграл на руку и фактор двойного чемпионства в полулегком и втором полулегком весе в недавнем прошлом. В любом случае, двух выигранных поединков в новом дивизионе недостаточно для того, чтобы рассчитывать на все пояса.

Выступление против Сантоса получилось провальным и после такого бой за звание абсолютного чемпиона мира не дают никому. Стивенсон с огромным трудом прошел боксера из первой пятерки рейтинга.

При нынешней форме с более серьезным соперником молодого американца ждет поражение. Те же Ломаченко, Хэйни и Дэвис легко побьют Стивенсона. Впереди у нынешнего чемпиона WBC очень много работы

Если Шакур хочет заполучить статус претендента на все пояса, то ему нужно одержать 2-3 убедительных победы. Причем необходимо выигрывать именно досрочно, чтобы ни у судей, ни у болельщиков не было никаких вопросов.

Хэйни и Ломаченко гораздо сильнее

Девин Хэйни и Василий Ломаченко globallookpress.com

Сейчас у Стивенсона нет ни одного преимущества по отношению к главным монстрам этого дивизиона. Тот же Джервонта Дэвис обладает невероятной мощью. «Танк» способен одним ударом снести с ног абсолютно любого соперника.

Первый же размен с Джервонтой на ближней дистанции может закончиться для Стивенсона фатально. Досрочное поражение окончательно разрушит хайп вокруг молодого американца и отодвинет его в титульной гонке на 2 шага назад.

Против Ломаченко шансов на успех тоже немного. В плане бойцовского интеллекта опытный украинец ничем не хуже. В свои 35 Василий все также подвижен на ногах и в плане скорости точно не уступит более молодому американцу.

У Девина Хэйни, который подвергся критике после несамого удачного боя с Ломаченко, по отношению к Стивенсону также есть ряд преимуществ. Он быстрее и физически сильнее него.

В своих соцсетях бывший абсолютный чемпион мира уже высмеял выступление Шакура против Эдвина Сантоса:

Девин Хэйни Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе 25% от общего гонорара слишком много за поединок со мной. Ты просто лентяй и заслуживаешь не более, чем 10%

Бросать вызов Теофимо Лопесу сейчас тоже не стоит. Экс-обладатель трех титулов недавно побил лучшего бойца первого полусреднего дивизиона Джоша Тейлора. За счет своей невероятной выносливости Теофимо легко переработает Стивенсона.

Все прямые конкуренты в данный период на голову сильнее. До статуса элитного боксера Шакуру еще очень далеко. Первый поединок в легком весе против серьезного соперника показал его реальный уровень.

И пока что распиаренный американец не оправдал даже половины возложенных на него надежд.