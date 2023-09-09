5 потенциальных соперников для Геннадия Головкина

«GGG» в сентябре 2022-го проиграл Саулю Альваресу. Уже год казахстанский ветеран не может найти себе нового соперника

1. Джон Райдер

Бывший претендент на звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Джон Райдер был назван промоутером Эдди Хирном следующим соперников для Геннадия Головкина.

В предыдущем бою британец уступил единогласным решением Саулю Альваресу. После такого исхода очередной титульный поединок Райдера ждет не скоро. Ему нужна победа, как минимум, еще над одним именитым оппонентом, чтобы вернуться в гонку за пояса.

Таковым является Геннадий Головкин, который продолжает находиться в поисках нового противника. Казахстанца и Райдера объединяет то, что оба они проиграли последний поединок одному и тому же бойцу.

И тот, и другой уступили Канело в одностороннем порядке. Каждый хочет закрыть предыдущее поражение, как можно скорее. С учетом текущей формы бойцов и последних результатов поединок Головкина и Райдера может получиться максимально конкурентным и зрелищным.

Сложностей в переговорах точно не возникнет. Британец давно хотел этого поединка и даже готов провести его на территории Головкина в Казахстане.

2. Джермалл Чарло

Charlo vs Montiel FULL FIGHT: June 19, 2021 | PBC on Showtime

Джермалл Чарло, брат-близнец обладателя всех титулов в первом среднем весе Джермелла Чарло, сейчас является чемпионом мира по версии WBC в дивизионе, где выступает Геннадий Головкин.

Американец еще ни разу не проигрывал в своей профессиональной карьере. На его счету 32 победы, 22 из которых были достигнуты нокаутом. В отличие от 41-летнего Головкина Чарло в самом расцвете сил, ведь ему только 33.

Однако списывать со счетов раньше времени звездного ветерана из Казахстана точно не стоит. Геннадий едва ли не самый техничный боксер дивизиона с невероятной стойкостью. Его не сумел нокаутировать даже такой панчер, как Канело.

Далеко не факт, что именно Чарло станет тем, кто сумеет финишировать GGG. Несмотря на возраст, Геннадий не станет для американца легкой прогулкой. Это будет очень конкурентной поединок, в котором шансы на успех примерно равны.

Все упирается в двухлетний простой американца. В последний раз на ринг Чарло выходил в июне 2021-го против Хуана Монтиэля. После того боя американец взял паузу и так и не вернулся на ринг.

Для Чарло поединок с Головкиным выглядит отличной возможностью проверить свои силы перед грядущими противостояниями с молодыми и голодными претендентами. А вот для Геннадия данный бой — это прекрасный шанс закончить свою карьеру в статусе чемпиона мира.

3. Крис Юбенк

Крис Юбенк globallookpress.com

Крис Юбенк уже на протяжении нескольких лет находятся в первой пятерке рейтинга средневесов по версии WBC. Не так давно британец взял реванш у своего соотечественника Лиама Смита, финишировав его в десятом раунде.

Но даже этот успех не гарантирует Юбенку поединок ни за основной титул, ни за временной пояс WBC, который принадлежит Карлосу Адамесу. Дожидаться возвращения Чарло Крис не планирует.

Он хочет быть активным боксером и продолжать драться. Поэтому сразу же по окончании поединка со Смитом Юбенк бросил вызов Головкину. Британец сейчас пребывает в очень хорошей форме.

У него 5 побед и одно поражение в последних шести боях. Юбенк в своей карьере провел не так уж и много громких поединков. Молодой и мотивированный соперник — всегда серьезный вызов.

Головкин в этом бою может столкнуться с такими же проблемами, как и в противостоянии с Канело. Однако и гонорар за очередной непростой поединок у Геннадия будет соответствующий.

4. Эрисланди Лара

Golden Boy Flashback: Canelo Alvarez vs Erislandy Lara (FULL FIGHT)

Действующий чемпион мира по версии WBA в среднем весе Эрисланди Лара должен был подраться с Геннадием Головкиным в начале этого года. Однако команды боксеров не сумели договориться о сроках и месте проведения поединка.

Тем не менее, Лара по прежнему хочет этого боя. Кубинец уже давно охотится за Головкиным, пытаясь доказать всему миру, что, как боксер, он лучше него. Наряду с Геннадием Эрисланди также является возрастным ветераном (40 лет).

Болельщики ожидали их поединка еще лет 6-7 назад, когда оба находились в пиковой форме. Кубинец и сейчас продолжает показывать стабильные выступления. Он идет на серии из четырех выигранных поединков кряду.

В предыдущем из них он нокаутировал Гэри О'Салливана в восьмом раунде. Как и Головкин, Лара близок к завершению карьеры. Эрисланди перед уходом на пенсию явно не против пополнить свое резюме еще одним грозным соперником.

Головкину точно не стоит отказываться от этого боя. Кубинец тоже уже не молод. Он солидно потерял в скорости и пропускает довольно много ударов. «GGG» вполне может поставить на место разговорчивого чемпиона, бросавшего ему вызовы на протяжении нескольких лет.

5. Винченцо Гуалтьери

Винченцо Гуалтьери globallookpress.com

Винченцо Гуалтьери в июне этого года завоевал вакантный титул в среднем весе по версии IBF, который еще недавно принадлежал Геннадию Головкину. Почему бы казахстанцу не попытаться вернуть свой пояс в противостоянии с боксером новой школы?

Интерес данного поединка заключается в том, что в нем будут выступать бойцы из разных поколений. Головкин дерется на профессиональном ринге с 2006 года. Он застал эпоху Мейвезера, Пакьяо и других именитых боксеров 2010-х.

Карьера Винченцо началась только в 2015-м, а к титульным поединкам он и вовсе подошел лишь 2 года назад. Послужной список немца не выглядит настолько внушительным, как у Головкина.

Зато у действующего чемпиона мира куда более лучшая статистика. У него 21 победа, одна ничья и ни единого поражения. Гуалтьери не так давно исполнилось 30 лет. Пожалуй, именно сейчас и начинаются лучшие годы его карьеры.

Фанатам всегда интересно наблюдать за подобными поединками, когда встречаются бойцы из разных эпох. Вне зависимости от исхода противостояния Головкина и Гуалтьери, этот бой точно войдет в историю бокса в среднем весе.