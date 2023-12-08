5 главных любимчиков Даны Уайта

Джонс, Льюис и другие входят в число главных любимчиков Даны Уайта.

1. Чак Лидделл

До того, как Дана Уайт стал главой UFC, он был менеджером Чака Лидделла и Тито Ортиса. С первым у него сложились очень теплые отношения, а вот со вторым пришлось стать настоящими врагами.

После покупки семьи Уайта UFC Дана стал президентом промоушена. Он сразу же попытался продвинуть своего бывшего клиента Чака Лидделла. «Айсмен» в октагоне всегда выделялся зрелищностью.

В этот день: Чак Лидделл vs Тито Ортиз

Он устраивал в клетки бескомпромиссные рубки, за что его довольно быстро полюбили фанаты. В начале 2010-х бои с участием Лиделла набирали больше всего просмотров.

Тогда Чак стал лицом UFC, а за время выступлений в промоушене он зачистил буквально весь полутяжелый дивизион и в итоге дошел до звания чемпиона. «Айсмен» отправил в нокаут таких серьезных бойцов, как Рэнди Кутюр, Вернон Уайт, Джереми Хорн и многие другие.

Но самое главное то, что Чак сумел дважды финишировать раздражавшего Дану Уайта, Тито Ортиса. Даже после потери титула Лиделл всегда был на хорошем счету в UFC. Уже пребывая в статусе ветерана, он получал гораздо больше денег, нежели восходящие звезды.

2. Джон Джонс

Джон Джонс globallookpress.com

По версии многих фанатов и самого Даны Уайта, Джон Джонс является лучшим бойцом в истории смешанных единоборств. Несмотря на все допинг-скандалы и проблемы с законом вне октагона, у босса UFC было особое отношение к «Костяному».

Джон побил сразу несколько рекордов. Он стал самым молодым чемпионом в истории UFC в 23 года. Плюс ко всему, он рекордсмен по количеству защит титула в полутяжелом дивизионе — у него их 11.

А его культовое противостояние с Даниэлем Кормье возвысило рейтинги организации до невероятных показателей. Возможно, Джонс — это самый талантливый боец, когда-либо выступавший в промоушене.

Он подбирал ключи абсолютно к любому сопернику. Ему не страшны борцы олимпийского уровня вроде «DC» и высококлассные боксеры в лице Александра Густафссона.

Джонс зачистил в полутяжелом дивизионе 3 поколения бойцов. На его счету победы над ветеранами Маурисио Руа, Куинтоном Джексоном, Рашадом Эвансом. Также у «Костяного» не смогли отобрать пояс бойцы его возраста, включая Густафссона, Смита и Сантоса.

Более молодой Доминик Рейес уже из нового поколения полутяжеловесов хоть и оказал достойную конкуренцию Джонсу, но проиграл ему единогласным решением.

В марте этого года после трехлетнего простоя «Костяной» еще и завоевал второй пояс в тяжелом весе, выиграв у Сирила Гана уже в первом раунде. Неудивительно, что даже ввиду травмы и очередного простоя Дана Уайт не стал лишать своего любимчика пояса. Босс UFC заставил ждать весь тяжелый дивизион возвращения Джонса.

3. Конор Макгрегор

Конор Макгрегор globallookpress.com

Конор очень стремительно ворвался в UFC и после пяти побед кряду заслужил право подраться за временный титул в полулегком весе. Финишировав во втором раунде Чеда Мендеса, перспективный ирландец взял пояс и сделал громкое заявление на весь мир.

После разгромного нокаута в поединке с Жозе Альдо уже за полноценный титул Макгрегор стал главным лицом UFC и самым узнаваемым бойцом в мире смешанных единоборств. Благодаря нему у промоушена появились десятки миллионов новых зрителей.

Продажи платных телетрансляций увеличились в несколько раз, соответственно организация процветала в финансовом плане. Неудивительно, что именно Конор стал самым высокооплачиваемым бойцом лиги.

В 2014-2016 годах Макгрегор пребывал в пиковой форме, и тогда все свои слова он подтверждал делом. Ему хватило менее двух раундов, чтобы разобраться с чемпионом легкого веса Эдди Альваресом и стать обладателем двух титулов.

После того, как Конор подрался с Флойдом Мейвезером по правилам бокса и заработал огромное количество денег, он отошел от ММА на 2 года. Но Дана Уайт нашел способ вернуть ирланда в UFC — назначил ему титульник против Нурмагомедова в 2018-м.

То, что было в октагоне и за его пределами с участием Конора и Хабиба, в очередной раз принесло промоушену огромную прибыль. Умение делать шоу оставляет Макгрегора ценным активом для UFC даже сейчас. Поэтому ирландец всегда будет драться в главных боях турниров и получать за это огромные деньги.

4. Ронда Роузи

Ронда Роузи vs Миша Тэйт 2: Вспоминаем бой

Ронда долгое время была звездой рестлинга в организации WWE. Но со временем она решила сменить деятельность и начала карьеру в смешанных единоборствах. В 2012-м Роузи завоевала титул чемпионки в Strikeforce.

Ронда довольно быстро обратила на себя внимание главы UFC. Дана Уайт видел в ней икону женского ММА. Ради Роузи президент организации создал женский легчайший дивизион, которого никогда не было.

Как только американка подписала контракт с UFC, ее сразу же объявили чемпионкой. Она провела 6 защита титула, причем всех своих соперниц финишировала.

Даже после потери титула в противостоянии с Холли Холм и последующего разгромного поражения от Аманды Нунес Дана Уайт поддерживал Роузи. По мнению босса UFC, Ронда сделала многое для развития женского ММА.

Она популяризировала смешанные единоборства среди женщин и теперь в промоушен постоянно приходят девушки, у которых стоит перед собой цель стать лучшими в этом виде спорта.

5. Деррик Льюис

Деррик Льюис globallookpress.com

Деррик Льюис никогда не был чемпионом UFC, но он вошел в историю промоушена, как рекордсмен по количеству нокаутов. За 9 лет выступлений в организации «черный зверь» отправил своими мощнейшими ударами на настил 14 соперников.

Все топовые ударники, включая Адесанью, Холлоуэя, Джонса и Макгрегора, далеко позади Льюиса по количеству досрочных финишей. Плюс ко всему, Деррик является мастером камбэков.

Далеко не раз за свою карьеру «черный зверь», проигрывая по ходу поединка, одним ударом переворачивал все в свою пользу и побеждал. На некоторое время Льюис превратился в одного из самых зрелищных тяжеловесов UFC.

Дана Уайт в открытую заявлял, что не уволит Деррика ни при каких раскладах. Свое слово босс UFC сдержал. После серии из трех досрочных поражений кряду от Павловича, Спивака и Туивасы промоушен предложил «черному зверю» долгосрочный контракт еще на 8 поединков.

В случае с большинством бойцов серия из трех поражений кряду нокаутом приравнивалась к приговору на увольнение или серьезному понижению в классе и гонорарах.

Но Льюис до сих пор находится в списке топовых бойцов и дерется с потенциальными кандидатами на титул в тяжелом весе.