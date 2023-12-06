Ядонг сразится с Гутьерресом, Смит подерется с Раунтри. Анонс карда UFC Shanghai

В ночь с 9 на 10 декабря состоится турнир UFC Shanghai. В главном бою вечера подерутся Сонг Ядонг и Гутьеррес

Бои предварительного карда

1. Райен Дос Сантос в женском минимальном весе подерется с Талитой Аленкар

2. Татсуро Таира в наилегчайшем дивизионе сразится с Карлосом Эрнандесом

3. Стефани Эггер в женском легчайшем весе подерется против Луаны Сантос

4. Стив Гарсия в легком дивизионе встретится с Мелькуизаэлем Костой

5. Хьюн Сунг Парк в наилегчайшем весе подерется с Шэнноном Росом

6. Синг Кинан в полусреднем дивизионе проведет бой против Кевина Джуссета

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Бои основного карда

Открывает основной кард турнира в Шанхае поединок в среднем весе с участием Андре Муниза и Чен Ен Пака. Бразилец еще недавно пребывал в топ-15, но выпал из рейтинга после двух досрочных поражений кряду от Брендана Аллена и Пола Крейга.

Стилистически Андре является ярко выраженным борцом, но вот в стойке у него большие проблемы. Его грядущий соперник представитель БЖЖ. Кореец подходит к очередному поединку на серии из четырех побед.

Трех предыдущих соперников он финишировал на земле. Единственный, кому удалось дожить до судейского решения, — Эрик Андрес. Помимо высокого уровня борьбы у Пака еще и хорошая защита от ударов стойке.

За последние 4 года он только однажды проиграл нокаутом. С учетом хорошей формы Чен Ена у него есть отличные шансы на победу против соперника, который на спаде.

Следующими в октагон выйдут Насрат Хакпараст и Джейми Малларки, чей поединок пройдет в рамках легкого дивизиона. Оба бойца подходят к очному противостоянию с идентичной статистикой.

У каждого из них по 3 победы и 2 поражения в пяти поединках. У марокканца был шанс попасть в топ-15, но обоим соперникам из рейтинга он проиграл. В сентябре 2021-го Насрат не сумел одолеть Дэна Хукера.

Далее он аналогично потерпел поражение по очкам от ветерана Бобби Грина. Малларки из числа рейтинговых бойцов дрался с Джэлином Тернером, и упал от него в нокаут во втором раунде.

Стилистически Насрат и Джейми являются ярко выраженными ударниками. У них очень похожая статистика и, в целом, парни сопоставимы по классу друг с другом. Так что зрителей на трибунах ожидает 3 раунда очень конкурентного противостояния.

Тим Эллиот (слева) globallookpress.com

Очередной поединок основного карда пройдет в наилегчайшем весе с участием Тима Эллиотта и Су Мудаэрджи, 10-го и 11-го номеров рейтинга. Возрастной американец в предыдущей встрече едва не остановил восходящую звезду дивизиона Мухаммада Мокаева.

Эллиот забирал у него большую часть поединка, но в заключительном раунде попался на гильотину и потерпел поражение. У Тима есть 2 преимущества по отношению к предыдущему оппоненту: невероятный опыт и внушительные борцовские навыки.

За долгие годы выступлений в UFC он подрался со многими звездами наилегчайшего дивизиона, такими как Аскар Аскаров, Деметриус Джонсон, Дейвисон Фигередо. Некоторых из них даже побеждал. А вот послужной список Мудаэрджи не такой внушительный.

Да и в активе китайского бойца нет ни одной победы над рейтинговым соперником. В UFC Су успешно конкурировал только с середняками, но не более. Поэтому поединок против Эллиота для Мудаэрджи настоящая проверка на прочность.

Раунтри и Ядонг сейчас на пике

Энтони Смит globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках полутяжелого дивизиона встретятся 8-й и 11-й номера рейтинга Энтони Смит и Халил Раунтри. «Львиное сердце» подходит к очередному бою после очень спорной победы над Райаном Спэнном.

Тогда Смиту удалось выиграть лишь раздельным решением. А до боя со Спэнном бывший претендент на титул и вовсе проиграл в двух поединках кряду. Сейчас у Энтони слишком много проблем в стойке.

Он пропускает больше половины ударов, после чего просто идет в ноги и вяжет соперника на земле. Не стоит забывать, что на этот поединок Энтони согласился выйти на коротком уведомлении.

А вот его соперник Раунтри прошел полноценный тренировочный лагерь. Да и статистика у него более убедительная: 4 победы кряду, причем 3 из них были достигнуты нокаутом.

В предыдущем бою Халил разобрался менее чем за 3 минуты с бывшим представителем топ-15 тяжеловесов Крисом Дакасом. Текущая форма Раунтри очень впечатляет. Для Смита это будет крайне трудный поединок.

В главном событии вечера в легчайшем весе встретятся Сонг Ядонг и Крис Гутьеррес — 7-й и 15-й номера рейтинга. Китаец является теневой угрозой для всего дивизиона. У него очень хороший уровень кикбоксинга и высочайший бойцовский IQ.

Ранее он устроил жесткую рубку с Кори Сэндхагеном и проиграл ему только из-за остановки поединка врачом. А вот предыдущего соперника Рикки Симона Ядонг удосрочил в пятом раунде.

Гутьеррес громко заявил о себе в конце предыдущего года, когда финишировал уже в самом начале боя Фрэнки Эдгара. Но вот очередного ветерана в лице Педро Муньоза ему пройти не удалось — поражение единогласным решением.

В предыдущем бою американец выиграл у Хэйли Алатенга. Но Крис показал очень неубедительное выступление и забрал победу у менее статусного соперника спорным решением.

Очевидно, что Гутьеррес перестал прогрессировать. Он находится на грани вылета из топ-15 и может удачно конкурировать только с ветеранами и середняками. Ядонг лучше грядущего оппонента во многих аспектах.

Он сильнее, точнее, техничнее и предпочитает более агрессивный стиль, а не работу вторым номером в стиле контрпанчера. Сам турнир пройдет на домашней территории Сонга, а в Китае этот боец традиционно выступает очень удачно.

Единственный шанс Гутьерреса это случайный нокаут. Но перебить Ядонга на дистанции точно не выйдет — слишком велика разница в классе между бойцами.