Царукян — главная угроза для Махачева. Арман деклассировал Дариуша и ворвался в топ-5

На турнире UFC Austin Царукян в главном бою вечера отправил Даришуа в нокаут в первом раунде. Для Бенеила это уже второе досрочное поражение кряду

Бой закончился, не успев начаться

Дариуш хоть и считался андердогом в бою с Царукяном, но вероятность очередного громкого провала с его стороны была крайне мала. С первых секунд поединка американец занял центр октагона и попытался оказать на соперника давление.

Бенеил акцентировал свое внимание на тяжелых ударах ногами. Он пытался повторить нокауты хай-киками, как это ранее сделали Махачев и Гейджи, но атаки от американца оказались слишком неточными.

Арман грамотно передвигался и просто ждал своего шанса. После неточных хай-киков со стороны Дариуша Царукян уже сам пошел вперед. Он пробил джеб и кросс, которые пришлись точно в блок Бенеила.

Но последующего сближения и удара коленом в голову американец явно не ожидал. Дариуш пребывал в состоянии грогги, а от Армана следом залетел правый хук прямо в челюсть.

После такого мощного попадания американец рухнул на канвас. Царукян нанес уже по лежащему сопернику пару добивающих ударов и судья остановил поединок, спустя 65 секунд после его начала.

Бенеил Дариуш globallookpress.com

Россиянин очень легко прошел четвертого номера рейтинга легковесов, и теперь сам должен оказаться в первой пятерке. Причем его победа над Дариушем выглядела более легкой, нежели предыдущий успех в противостоянии с внерейтинговым соперником Хоакимом Силвой.

Чтобы удосрочить его, Царукяну потребовалось 13,5 минут. На этот раз россиянин выиграл гораздо быстрее. Успех в противостоянии с таким соперником, как Бенеил, открывает Арману дорогу к громким поединкам.

Царукян ворвался в титульную гонку и стал одним из потенциальных кандидатов на титул. Но получит ли Арман уже в следующем поединке реванш с Исламом Махачевым — вопрос неоднозначный. И пока ответ на него не знает даже президент UFC Дана Уайт.

В любом случае, главную свою миссию Царукян выполнил. Этим нокаутом он сделал громкое заявление и обратил на себя внимание со стороны главы промоушена.

Махачев, Оливейра, Гейджи — кто следующий?

UFC Остин: Арман Царукян — Слова после боя

По окончании турнира в Остине в легком весе сложилась такая ситуация, что все рейтинговые бойцы этого дивизиона находятся без соперника. Следующий поединок не назначен даже для обладателя титула Ислама Махачева.

Возможно, очередным соперником для чемпиона станет именно Царукян. У Даны Уайта был вариант устроить реванш Ислама и Армана в Абу-Даби, но ивент в ОАЭ традиционно проходит в октябре.

Здесь все упирается в то, готов ли сам Царукян ждать следующего поединка почти целый год. Не стоит забывать и про рейтинговые расклады. UFC обязан поставить Армана выше Дариуша, но точно не в топ-3.

Оливейра, Гейджи и Порье в любом случае ближе Царукяна к титульнику, даже несмотря на его убедительную победу над Дариушем. Чарльз однозначно не захочет драться с Арманом, ведь он сейчас первый номер рейтинга.

Нужен ли еще один бой Джастину Гейджи или нет — непонятно. С учетом недавней победы «Хайлайта» над Порье он является следующим на очереди после Оливейры. Дастин в нынешней ситуации выглядит идеальным кандидатом на бой с Арманом.

Летом он потерпел поражение нокаутом, и после такого «Бриллиант» точно не получит титульник. Чтобы заслужить право драться за пояс, ему нужна, как минимум, одна победа над бойцом из числа прямых конкурентов.

Царукян стилистически очень неудобный оппонент для Порье. Вновь все упирается в борьбу, с которой у Дастина большие проблемы. Уровень его грэпплинга хуже, чем у большинства бойцов из первой десятки.

«Бриллиант», скорее, выберет простой в год или полтора, но не очередную потерю позиции в рейтинге. Впрочем, едва ли Гейджи и Оливейра дадут свое согласие на встречу с Царукяном.

Некоторое время россиянину придется ждать очередного соперника. Самый крайний вариант для него — реванш с Матеушем Гамротом, которому Арман уступил по очкам летом прошлого года.

У поляка, как у Царукяна, сейчас 3 серия из трех выигрышей. Так что победитель их очного противостояния однозначно получит титульник.

У Махачева в легком весе нет соперников кроме Царукяна

Ислам Махачев (справа) globallookpress.com

В прошлом году Махачев очень легко разобрался с Чарльзом Оливейрой, который ранее зачистил весь дивизион и финишировал Порье, Гейджи и Чендлера. Получается, в весе до 70,3 кг соперников у Ислама просто нет.

В реванше бразилец вряд ли что-то противопоставит Махачеву. Порье и Гейджи — тоже не соперники. У обоих ужасная защита от тейкдаунов. Тот же Оливейра без проблем разобрался с ними на земле.

Арман — это самый трудный вызов для Ислама. 4 года назад он дал очень тяжелый бой нынешнему чемпиону. Царукян единственный, кто не стеснялся идти в борьбу и пытался перевести его на землю.

Полноценного тейкдауна от Армана так и не состоялось, но пару раз за поединок Махачев был близок к тому, чтобы оказаться на спине. Плюс ко всему, Царукян умело контролировал его у сетки и сам удачно оборонялся в борьбе.

С момента их первого поединка каждый серьезно спрогрессировал и превзошел таких звезд, как Гейджи и Порье. Помимо невероятных навыков на земле оба россиянина еще и очень опасны в стойке.

Махачев на UFC 294 финишировал хай-киком в первом раунде Александра Волкановски, бывшего лидера Р4Р в UFC. Арман на турнире в Остине чуть более, чем за минуту, жестко нокаутировал Дариуша.

По совокупности технических навыков, физических кондиций и бойцовскому IQ Махачев с Царукяном несомненно лучшие легковесы. Промоушен просто обязан устроить этот поединок, ведь такой конкуренции нынешнему чемпиону кроме Армана больше никто не даст.