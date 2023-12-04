Разгромная победа Царукяна, удачный дебют Фигередо. Обзор карда UFC Austin

3 декабря состоялся турнир UFC Austin. В главном событии вечера подрались Бенеил Дариуш и Арман Царукян

Результаты боев предварительного карда

1. Джейми Ли-Хорт в женском наилегчайшем весе уступила раздельным решением судей Веронике Харди

2. Веллингтон Турман в полусреднем дивизионе проиграл сабмишном в первом раунде Джареду Гудену

3. Игорь Потеря в полутяжелом весе проиграл нокаутом во втором раунде Родолфо Беллато

4. Джо Солеки в легком весе проиграл нокаутом в первом раунде Дракару Клозе

5. Коди Брандэйдж в среднем дивизионе выиграл нокаутом в первом раунде у Захари Рииса

6. Миша Тейт в женском легчайшем весе выиграла сабмишном в третьем раунде у Джулии Авилы

Лучшие моменты турнира UFC Остин

Бои основного карда

Основной кард турнира в Остине открывал поединок в среднем весе с участием Дастина Штольцфуса и Пунахеле Сориано. Бой начался с разменов на ближней дистанции. Дастин активно работал ногами, но его попадания были неточными.

Пунахеле делал акцент на боксерские комбинации. Ему легко удалось потрясти противника уже на первой минуте. Правда, Штольцфус довольно быстро пришел в себя и начал вязать своего соперника в партере.

Ввиду вязкой борьбы Дастина первый раунд получился довольно ровным. После перерыва Сориано продолжил давить на оппонента в стойке. Ему довольно легко удавалось перебивать Дастина на руках. От безысходности Штольцфус пошел в партер и не прогадал.

Он стянул соперника вниз, занял выгодную позицию сзади и легко задушил визави. Для Пунахеле это поражение стало уже четвертым за последние 5 поединков. Возможно, после очередной неудачи промоушен примет решение об увольнении Сориано.

Далее в октагон вышли Клэй Гвида и Хоаким Силва, чей поединок проходил в легком весе. 41-летний ветеран сразу занял центр клетки и начал работать первым номером. Однако давление со стороны Гвиды не приносило ему никаких дивидендов.

Более того, ближе к концу стартовой пятиминутки он пропустил мощный апперкот, после которого едва не упал в нокаут. После перерыва Клэй попытался стянуть соперника вниз, но вновь безуспешно.

При очередной попытке тейкдауна ветеран попался на гильотину со стороны Хоакина. Но оформить сабмишн у бразильца не получилось — Клэй в очередной раз сумел дожить до перерыва.

Заключительный отрезок также ушел в актив более молодого Силвы. Также он неплохо работал хай-киком с дальней дистанции и был очень агрессивен в клинче. Неудивительно, что все трое судей единогласно отдали поединок именно Хоакиму.

Шон Брэди globallookpress.com

Следующий бой проходил в полусреднем весе с участием Шона Брэди и Келвина Гастелума. В очередной раз зрители на трибунах увидели классическое противостояние ударника против борца.

Гастелум сделал ставку на быстрый нокаут, попытавшись застать соперника врасплох уже в первом раунде. Однако вместо желаемого финиша экс-претендент на временный пояс в среднем весе пропустил тейкдаун и был вынужден обороняться вплоть до перерыва.

Во втором раунде Брэди еще раз стянул соперника вниз и также монотонно работал на очки. В заключительном отрезке ситуация не изменилась. Келвин не мог в стойке выйти на удобную для себя дистанцию.

А ужасная защита Гастелума от тейкдаунов стала главной причиной провала. Шон еще раз перевел противника, но на этот раз сумел его финишировать — провел удачную кимуру на руку.

В легчайшем весе состоялся дебют бывшего чемпиона дивизиона до 56,7 кг Дейвисона Фигередо против восьмого номера рейтинга Роба Фонта. Парни начали поединок в стойке.

Роб пытался создать давление за счет джеба, а соперник отвечал ему размашистыми хуками. Но довольно быстро тактическая работа в стойке сменилась на борьбу. Фигередо перевел оппонента вниз и просто залеживал его на земле.

После перерыва пуэрториканец пару раз сумел заблокировать тейкдауны со стороны Дейвисона. Но со временем Фигередо нащупал удобную для себя дистанцию и в стойке. Ближе к концу поединка бразильцу и вовсе удалось потрясти Фонта.

Тем не менее, Роб сумел продержаться до судейского решения, не позволив себя финишировать. С тактической точки зрения Фигередо полностью переиграл оппонента, за что и был награжден победой по очкам — все 3 рефери показали одинаковый счет 30:27 в его пользу.

Царукян и Тернер оказались на голову сильнее противников

Джэлин Тернер globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках легкого дивизиона проходил поединок с участием 12-го и 13-го номеров рейтинга Джэлина Тернера и Бобби Грина. Изначально «Кинг» на этом турнире должен был драться с Дэном Хукером, однако новозеландец получил травму.

Короткое уведомление не помешало показать Тернеру хорошее выступление. Он был очень дисциплинированным и сдержанным в отличие от своего соперника. Бобби в клетке ничего не показал кроме сплошных провокаций и игры на публику.

Тернер немного поработал первым номером в стойке, а затем пошел в клинч у сетки. После разрыва дистанции Джэлин продолжил поддавливать Грина. Ближе к середине раунда от «Тарантула» последовал мощный удар в область виска.

У Грина стали подкашиваться ноги и, спустя несколько мгновений, он оказался на земле. От Джэлина сразу же последовала серия добивающих ударов, на которые Бобби никак не реагировал. Лежа на канвасе, он пропустил полтора десятка жестких попаданий.

Судья вмешался слишком поздно, и его остановка показалась несвоевременной. И все же Грин поднялся на ноги и покинул октагон самостоятельно. Но а Тернер одержал очень уверенную победу и закрыл 2 предыдущих поражения раздельным решением от Хукера и Гамрота.

В главном событии вечера в легком весе встретились Бенеил Дариуш и Арман Царукян, четвертый и восьмой номера рейтинга. Этот поединок закончился в 2 раза быстрее, чем предыдущее противостояние с участием Тернера и Грина.

Дариуш попытался застать соперника врасплох хай-киками и хуками. Но его удары были слишком читаемыми для Армана. Зато атаку россиянина Бенеил предугадать так и не смог.

Сблизившись с соперником, Царукян пробил пару прямых, после которых добавил коленом в голову. Далее от Армана последовал еще один боковой и Дариуш оказался на канвасе.

Пару добивающих ударов и судья остановил поединок, присудив россиянину победу нокаутом всего лишь за 65 секунд. Эта победа максимально приблизила Армана к титульному бою.

По окончании противостояния с Дариушем россиянин бросил вызов по своему соотечественнику Исламу Махачеву, которому сейчас принадлежит пояс. А Бенеил после такого провального выступления однозначно должен покинуть топ-5 легкого дивизиона.