GOAL рассказывает, почему нападающего «Манчестер Юнайтед» Матеуса Кунью сравнивают с легендой клуба Эриком Кантона.

Когда Матеуса Кунью спросили, что пронеслось у него в голове, когда он подхватил мяч перед тем, как забить решающий гол в матче против «Арсенала», он не стал ходить вокруг да около: «Я подумал: Мне нужно забить».

Кунья принял мяч спиной к воротам, почти в 30-ти метрах от цели, против лучшей защиты и лучшего вратаря Премьер-лиги. Но в тот момент у него была только одна мысль.

«Мне нужно было решить исход матча. Когда летит мяч, все мелочи проносятся очень быстро, и всё, чего я хочу — это идеально завершить действие», — сказал бразилец после матча.

Смелость Куньи, забившего победный гол всего через пару минут после того, как Микель Мерино сравнял счет, напомнило игрока, который регулярно зажигал в этом противостоянии и с которым его уже не раз сравнивали — Эрика Кантона.

Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада сравнивал Кунью с Кантона вскоре после подписания бразильца. И имя французского гения, изменившего историю клуба в 1990-х, всплывает каждый раз, когда он выдает что-то магическое.

По правде говоря, таких моментов в «Манчестер Юнайтед» было слишком мало, учитывая его стоимость и репутацию. Временами сравнение казалось явным преувеличением, особенно когда Кунья не впечатлял в период отсутствия Амада Диалло и Брайана Мбемо, а также травмы Бруну Фернандеша.

Более того, последние два матча «Манчестер Юнайтед» он начинал на скамейке запасных — там, где Кантона можно было увидеть крайне редко.

И все же его «звездный час» стал доказательством того, что у Куньи действительно есть схожий с Кантона «Х-фактор», способный вернуть «Манчестер Юнайтед» туда, где они хотят быть.

«Заставит людей вскакивать со своих мест»

Кунья стал первым подписанием «Манчестер Юнайтед» прошлым летом. И хотя Брайан Мбёмо и Беньямин Шешко приехали позже, с собственной репутацией и за бóльшие деньги, в бразильце было что-то, что понравилось болельщикам. И Беррада не стеснялся расхваливать новичка.

«Это игрок, которого, я думаю, фанаты полюбят. Мы можем говорить о его технике, он может сыграть на трех разных позициях. Он атакующий полузащитник-плеймейкер — может забивать, может отдавать ассисты. Я думаю, Матеус заставит людей вскакивать со своих мест. У него есть некий кураж, который очень понравится людям. Осмелюсь сказать: по игре он напоминает Кантона», — сказал исполнительный директор «Юнайтед»

Беррада был не первым, кто провел такое сравнение. Еще до того, как «Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере Куньи, бывший полузащитник сборной Англии Крис Уоддл сказал: «Он может быть темпераментным, но, возможно, "Юнайтед" станет для него идеальным местом. У него здесь огромная возможность. Если он станет одним из тех, кто заставит их снова бороться за титулы, он может стать как Эрик Кантона — человеком, который изменил МЮ».

«Высокомерие, напоминающее о Кантона»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон, отыгравший с Кантона два сезона, тоже высказался по поводу сравнений Куньи с французом.

«У Куньи есть настоящий характер. В нем чувствуется присутствие. У него чуть больше скорости, чем было у Кантона, но Эрик невероятно работал с мячом и был любимцем фанатов. Я надеюсь, Кунья сможет стать еще одним Эриком Кантона, потому что это было бы здорово для Юнайтед».

Кунья не забивал и не отдавал ассистов вплоть до блестящего гола в ворота «Брайтона» в конце октября, но его влияние отмечали и до этого.

Бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Уорнок назвал Кунью лучшим летним подписанием «Манчестер Юнайтед».

«В нем есть высокомерие, которое напоминает мне Эрика Кантона — видно, что ему нравится играть за "Манчестер Юнайтед". Как будто каждый раз, выходя на поле в футболке МЮ, он показывает людям, почему клуб его подписал», — сказал Уорнок.

«Кунья играет с таким настроем, словно он рожден для "Олд Траффорд". Чтобы быть значимым игроком в составе "Юнайтед", как Кантона, нужно обладать фантастической ментальностью, и у Куньи она есть. Он доказал, что способен играть под тяжестью этой футболки и давлением эмблемы. Мы видели множество игроков в недавнем прошлом, которые приходили и уходили, сломавшись под этим давлением», добавил Пол Инс, также игравший с Кантона.

Слишком много мыслей о цифрах

Однако порой все-таки было ощущение, что статистика влияет на Кунью, особенно во время ужасной серии «Юнайтед» (три победы в 13 матчах), которая сыграла большую роль в увольнении Рубена Аморима. Португалец даже предполагал, что всеобщее внимание давит на Кунью.

«Он в другом клубе, давление порой зашкаливает, но я думаю, он справляется очень хорошо. Он мучился из-за того, что не забивал, и из-за критики в соцсетях. Он слишком много думал о цифрах», — говорил Аморим.

Цифры, справедливости ради, действительно вызывали беспокойство. В своих первых 11 матчах во всех турнирах он забил всего один гол и не отдал ни одной результативной передачи.

С тех пор статистика улучшилась: Кунья забил четыре гола и сделал 2 ассиста в последних 10 матчах. И он «включался» именно тогда, когда был нужен команде:

— ассистировал Бруну Фернандешу в матче с «Вулверхэмптоном» (победа 4:1);

— забил, как казалось, победный гол в безумном матче с «Борнмутом» (4:4);

— забил «Астон Вилле» менее чем через две минуты после чудо-гола Моргана Роджерса (здесь «МЮ» проиграл со счетом 1:2);

— забил спасительный гол в ворота «Лидса» в матче, который оказался последним для Аморима.

Игра на инстинктах

Смена тренера повлияла на Кунью двояко. С одной стороны, он не попал в стартовый состав ни в одном из двух матчей под руководством Майкла Каррика.

С другой — он блестяще воспользовался обоими шансами, выйдя со скамейки: сначала организовал закрепляющий победу гол Патрика Доргу против «Ман Сити» (а также ассистировал Мейсону Маунту, но тот гол отменили из-за офсайда), а затем забил тот самый невероятный победный мяч против «Арсенала».

Похоже, ему очень помогает смена настроения в клубе после увольнения Аморима и назначения Каррика. Поговаривают, что тренировки Каррика приносят игрокам гораздо больше удовольствия, чем при Амориме, и что он не перегружает футболистов лишней информацией, как это делал португалец.

По данным The Sun, долгие теоретические занятия Аморима оставляли игроков «эмоционально опустошенными». Легко понять, как это могло негативно сказываться на таком игроке, как Кунья, который лучше всего играет на инстинктах.

Именно это он и сделал на «Эмирейтс», как и в моменте с блестящим голом «Брайтону», который задал тон одному из его лучших матчей в этом сезоне. И именно это раньше делал Кантона. Француз забил два шикарных победных гола «Арсеналу» с похожей дистанции, принеся «Юнайтед» победы на «Олд Траффорд» в сезонах 1993/94 и 1995/96.

Кантона изменил судьбу «Манчестер Юнайтед»

Кантона, безусловно, является игроком, который изменил судьбу «Манчестер Юнайтед» сильнее, чем кто-либо другой. Он пришел в клуб в начале сезона 1992/93, когда «МЮ» приближался к своему 26-му сезону без чемпионского титула и выиграл лишь шесть из первых 16 матчей. Его девять голов и 11 ассистов в следующие полгода вдохновили команду положить конец этому ожиданию.

Количество трофеев клуба в период пребывания Кантона на «Олд Траффорд» говорит само за себя. Они выиграли два Кубка Англии, но, что важнее всего, четыре из пяти титулов Премьер-лиги, уступив «Блэкберну» в сезоне 1994/95 во многом потому, что Кантона пропустил вторую половину сезона из-за дисквалификации за удар болельщика «Кристал Пэлас».

Склонность Кантона к случайным вспышкам шокирующего насилия (его удаляли четыре раза, в том числе за то, что он наступил на Джона Монкура из «Суиндона») — еще одна причина, по которой его сравнивают с Куньей. В прошлом сезоне бразилец дважды был удален и получил бан в общей сложности на шесть матчей за драку с Милошем Керкезом и стычку с сотрудниками службы безопасности «Ипсвича».

В сезоне после ухода Кантона (он завершил карьеру в 1997 году в возрасте 30 лет, чувствуя отчуждение из-за коммерциализации клуба) «Манчестер Юнайтед» снова уступил титул «Арсеналу». Вскоре они заполнили оставленную им пустоту, выиграв требл в 1999-м и доминируя в первом десятилетии XXI века, прежде чем угаснуть после ухода Алекса Фергюсона в 2013-м.

Фергюсон часто называл Кантона своим величайшим трансфером и говорил, что его приход «изменил ландшафт Манчестер Юнайтед».

Кунья ступил на тропу Кантона

Но также стоит не забывать, что Кантона никогда не был супер-бомбардиром, как Уэйн Руни, Криштиану Роналду, Руд ван Нистелрой или другие легенды «Юнайтед».

Его 82 гола за пять лет ставят Кантона лишь на 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба — ниже Бруну Фернандеша, Дэвида Бекхэма и даже Антони Марсьяля.

Лучший результат француза составлял 18 голов за сезон — в эпоху, когда Энди Коул и Алан Ширер забивали по 34 мяча в течение одной кампании. Он был лучшим бомбардиром «Юнайтед» лишь в двух из своих пяти сезонов. Но он компенсировал это огромным количеством результативных передач (63). И он делал результат тогда, когда это было важнее всего: например, забил единственный гол в решающем матче за титул против «Ньюкасла» в 1996-м или в концовке финала Кубка Англии против «Ливерпуля» в том же году.

Кунье, который сейчас в том же возрасте, в каком был Кантона, когда перешел в «Юнайтед», предстоит пройти очень и очень долгий путь, если он хочет по-настоящему оправдать сравнения с французом. И он прекрасно это осознает.

«Мне нужно сделать гораздо больше, чтобы меня сравнивали с ним. Для меня честь, что меня сравнивают с самим Кантона. Он творил историю. И если я смогу сделать хотя бы малый процент от того, что сделал он, я буду очень счастлив.

Я постараюсь проложить свой путь так, чтобы парни запомнили и меня тоже», — сказал Кунья ранее в этом сезоне.

На «Эмирейтс» Кунья сделал правильный шаг, ступив на тропу Кантона. Теперь ему просто нужно продолжать идти.