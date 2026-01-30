The Athletic объясняет, почему спад в АПЛ не заставил боссов «Ливерпуля» усомниться в фигуре Арне Слота.

Для Арне Слота это был редкий момент спокойствия.

Никакого чувства опасности, никакой тревоги и никакой драмы — «Ливерпуль» безжалостно смел «Карабах» со счетом 6:0 на «Энфилде», уверенно оформив выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Завершив общий этап на третьем месте, команда Слота получила право провести ответный матч следующего раунда дома. В марте мерсисайдцам предстоит встретиться с одним из квартета — «Ювентус», «Атлетико», «Брюгге» или «Галатасарай».

«Ливерпуль» globallookpress.com

Избежание февральского раунда плей-офф стало настоящим подарком судьбы с учетом того, насколько ограничены сейчас кадровые ресурсы клуба. Уже в дебюте встречи Джереми Фримпонг покинул поле, прихрамывая из-за повреждения паха, и в этот момент в распоряжении Слота фактически не оказалось сразу семи игроков основного состава.

Ватару Эндо провел большую часть матча на позиции правого защитника, а его партнер по центру поля Райан Гравенберх был вынужден действовать в роли импровизированного центрального защитника.

В клубе надеются, что к возобновлению еврокубковой кампании через шесть недель «Ливерпуль» подойдет в куда более боеспособном состоянии. А пока приоритет один — навести порядок в делах на внутренней арене после удручающей серии: всего пять побед в последних 18 матчах АПЛ.

Было бы неправильно принижать значение крупнейшей домашней победы клуба в еврокубках с декабря 2017 года, когда московский «Спартак» был разгромлен на «Энфилде» со счетом 7:0. Тем более, что чемпион Азербайджана «Карабах» ранее по ходу турнира обыгрывал «Бенфику», «Копенгаген» и «Айнтрахт», а также сумел отобрать очки у «Челси».

В этом сезоне «Ливерпуль» нередко испытывал трудности в матчах против соперников скромного уровня, поэтому атакующая легкость и высокий темп игры заслуживали уважения.

Тем не менее, субботний визит «Ньюкасла», а затем домашнее противостояние с «Манчестер Сити» восемь дней спустя будут куда более показательными в контексте попыток приглушить разговоры о будущем Слота.

После болезненного поражения от «Борнмута» в прошлые выходные слухи вновь разогнались до предела — особенно на фоне побед «Манчестер Юнайтед» и «Челси», из-за которых «Ливерпуль» опустился на шестое место в таблице Премьер-лиги.

Арне Слот globallookpress.com

Участие команды в следующем розыгрыше Лиги чемпионов по-прежнему находится под вопросом, однако, несмотря на весь шквал спекуляций, реальность такова: Слот по‑прежнему пользуется поддержкой руководства «Ливерпуля». Давление велико, но до точки невозврата дело пока не дошло.

В клубе сейчас не собираются идти по пути «Манчестер Юнайтед», который расстался с Рубеном Аморимом, или «Челси», прекратившего сотрудничество с Энцо Мареской.

Оба клуба после назначения Майкла Каррика и Лиама Росеньора соответственно пережили краткосрочный подъем, однако в обоих случаях кадровые решения были продиктованы не только результатами и качеством игры, но и разладом в отношениях с руководством.

В «Ливерпуле» ситуация иная: связь Слота со спортивным директором Ричардом Хьюзом по-прежнему остается прочной. Именно Хьюз возглавлял поиск преемника Юргена Клоппа в 2024 году и был убежден, что Слот — лучший из возможных вариантов. Вера в его тренерские качества никуда не исчезла.

В отличие от Аморима и Марески, Слот — тренер, выигрывавший титул Премьер-лиги. Такой статус дает запас доверия и терпения. В клубе с пониманием относятся ко всем обстоятельствам, с которыми пришлось столкнуться голландцу после триумфа прошлого сезона, резко поднявшего планку ожиданий.

Трагическая гибель Диогу Жоты, масштабная перестройка состава, из-за которой внутри клуба изначально говорили о переходном сезоне, а также череда травм — все это стало серьезными испытаниями.

К тому же Слот работает в статусе главного тренера, а не менеджера, и не обладает тем уровнем влияния на трансферную политику, который был у Клоппа на заключительном этапе его работы. Поэтому претензии по поводу нехватки центральных защитников или отсутствия полноценной замены Луису Диасу нельзя адресовать ему напрямую.

Стратегия и распределение инвестиций находятся в зоне ответственности Хьюза и генерального директора по футбольным операциям Fenway Sports Group Майкла Эдвардса.

Ричард Хьюз и Арне Слот globallookpress.com

Идея о том, что «Ливерпуль» до сих пор не вышел на трансферный рынок в этом месяце из-за якобы нежелания вкладывать дополнительные средства, пока команду возглавляет Слот, не выдерживает никакой критики.

Клуб традиционно следует модели, основанной на данных и ориентированной на долгосрочную перспективу. Единственным полевым игроком старше 24 лет, которого они приобрели прошлым летом, был Исак.

До настоящего момента в «Ливерпуле» считали, что в январе нет сделки, которая имела бы финансовый смысл, и предпочли отложить активность до лета. Это рискованный подход с учетом текущего положения команды, и еще предстоит выяснить, изменит ли травма Фримпонга эту позицию.

Ибраима Конате должен вернуться из отпуска по семейным обстоятельствам к субботнему матчу, у Джо Гомеса остается небольшой шанс восстановиться, а Кертис Джонс, вероятно, уже оправится от болезни.

Несмотря на пристальное внимание к прошлогодней трансферной кампании, поводов для раскаяния в клубе не видят. Взаимопонимание между Юго Экитике и Флорианом Вирцем, оба из которых отличились в матче с «Карабахом», подает реальные признаки прогресса.

В последние месяцы заметно прибавили и Фримпонг с Милошем Керкезом, тогда как Александера Исака и Джованни Леони пока невозможно объективно оценить из-за постоянных проблем со здоровьем.

Куда более серьезной проблемой, чем адаптация новичков, стал спад результативности у проверенных лидеров — Мохаммеда Салаха, Коди Гакпо, Алексиса Макаллистера и Конате. Однако матч в среду должен добавить уверенности: Салах отпраздновал свой первый гол за «Ливерпуль» с 1 ноября, эффектно прервав восьмиматчевую засуху, а Макаллистер впервые в карьере оформил дубль в красной футболке.

«Ливерпуль» празднует гол Салаха в ворота «Карабаха» globallookpress.com

Руководство «Ливерпуля» на «Энфилде» прекрасно осознает проблемы, которые сказываются на игре и делают команду Слота столь нестабильной. В клубе регулярно задаются вопросами о том, что можно было сделать иначе.

Даже с учетом всех препятствий, возникших на пути «Ливерпуля», никто не станет спорить с тем, что 36 очков после 23 туров Премьер-лиги — результат недопустимый.

Слот действительно допускал ошибки. Ему не удавалось так влиять на ход матчей, как это часто получалось в прошлом сезоне. Но он все тот же тренер, который ранее добивался выдающихся результатов, и внутри клуба сохраняется вера в то, что он сумеет выправить ситуацию.

Выступление в Лиге чемпионов — 18 очков из 24 возможных, включая победы над «Реалом», «Атлетико» и «Интером» — наглядно показывает, на что эта команда действительно способна.

Слота высмеяли за слова на предматчевой пресс-конференции, где он предположил, что вылет из турнира в 1/8 финала от будущего победителя — «Пари Сен-Жермен» — в марте прошлого года «возможно» помог «Ливерпулю» выиграть титул Премьер-лиги. На тот момент команда опережала ближайших преследователей на 15 очков за девять туров до финиша.

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард, работая экспертом TNT Sports, назвал это высказывание «ударом под дых для болельщиков». Явно осознавая негативную реакцию у части аудитории, Слот после матча на пресс-конференции попытался разъяснить, что именно он имел в виду.

Возможно, я выразился не самым удачным образом. Такое вполне может быть. Я был недоволен поражением от «ПСЖ». Я хотел пройти как можно дальше. Я имел в виду другое: после вылета у нас не было травм. Травмы бьют по нам сильнее гораздо сильнее, чем по тем клубам, с которыми мы конкурируем, потому что у «Ливерпуля» более короткая скамейка. Люди поняли мои слова неправильно. В следующий раз, возможно, мне стоит говорить яснее. Арне Слот главный тренер «Ливерпуля»

Когда даешь развернутые ответы на неродном языке, как это делает Слот, всегда есть риск в какой-то момент сказать лишнее. Тем более сейчас, когда он работает под серьезным давлением и каждое его слово внимательно разбирается частью болельщиков, жаждущих перемен и готовых ухватиться за любую оговорку.

Арне Слот globallookpress.com

Некоторые также резко отреагировали на слова Слота о выходе «Ливерпуля» в плей-офф. «Мы рады, что напрямую попали в 1/8 финала, особенно если вспомнить, что всего два года назад мы играли в Лиге Европы и вылетели в четвертьфинале от Аталанты», — отметил он.

Это не было уколом в адрес Клоппа, который выводил «Ливерпуль» в три финала Лиги чемпионов, а скорее прямолинейным напоминанием о предыдущей европейской кампании клуба — последней перед приходом Слота. Бывший тренер «Фейеноорда» явно чувствует, что на фоне турбулентного сезона его достижения слишком быстро ушли на второй план.

Процент побед Слота с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов впечатляет — 77,8. Общий показатель побед остается на солидном уровне — 61,5%. С момента работы Джона Маккены в XIX веке лишь один тренер «Ливерпуля», помимо Слота, преодолевал отметку в 60% — Юрген Клопп (62,1%). Для понимания масштаба: у Билла Шенкли этот показатель составлял 52%, у Боба Пейсли— 57,5%, у Кенни Далглиша — 58,5%.

В среду вечером трибуна «Коп» не скандировала имя Слота, однако, когда после финального свистка он подошел поблагодарить болельщиков, те ответили ему взаимностью.

Чтобы вновь зажечь эту связь, предстоит пройти испытания куда сложнее нынешнего — начиная с матча против «Ньюкасла» в субботу. При этом внутри клуба поддержка Слота остается прочной, пока он пытается вывести «Ливерпуль» к более спокойным водам.