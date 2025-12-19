The Athletic рассказывает, почему Пеп Гвардиола, скорее всего, покинет «Манчестер Сити» после этого сезона.

Пеп Гвардиола проработал главным тренером «Манчестер Сити» всего полгода, когда во второй день 2017 года заявил: «Процесс моего прощания уже начался».

У руководства клуба в те дни был аналогичный настрой. Они не питали иллюзий, что он здесь надолго. Они были просто полны решимости наслаждаться этим периодом ровно столько, сколько длился его первоначальный трехлетний контракт. Всё, что сверх этого, считалось бонусом.

К удивлению как самого Пепа, так и всех остальных, он задержался в Манчестере почти на десять лет. Под его руководством «Ман Сити» выиграл шесть титулов Премьер-лиги, дважды стал победителем Кубка Англии и четырежды — Кубка лиги. В 2023 году каталонец добавил в эту коллекцию кубок Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Но теперь среди хорошо осведомленных источников растет уверенность в том, что этот сезон станет для него последним в Манчестере.

Болельщики «Манчестер Сити» будут надеяться, что его удастся уговорить остаться, вспоминая, что его уход предрекали и перед продлением контракта в ноябре 2020-го, и в ноябре 2022-го, и в ноябре 2024-го.

Но на этот раз «музыка» звучит иначе. Окончательное решение вряд ли будет принято до конца кампании, но «Ман Сити» уже разрабатывает запасные планы на случай этого сценария.

Когда бы ни опустился занавес, наследие, которое оставит Гвардиола, будет колоссальным. Дело не только в трофеях, завоеванных с «Манчестер Сити». Дело в его влиянии как главного проповедника стиля игры, основанного на владении мячом. Стиля, который многие считали несовместимым с ценностями английского футбола. Теперь же он настолько глубоко укоренился в современных тренерских кругах, что его следы можно найти везде: от Премьер-лиги до Национальной лиги и раскисших полей любительской «Воскресной лиги».

Никто в современном футболе не делает это лучше. Да, в его распоряжении был огромный трансферный бюджет и такие игроки, как Кевин Де Брейне, Давид Сильва, Серхио Агуэро, а теперь Родри, Фил Фоден и Эрлинг Холанн. Но это не было банальным «менеджментом чековой книжки».

Гвардиола строил гениальные команды и делал их чем-то большим, чем просто суммой их дорогостоящих слагаемых. В то время как «Челси» и «Манчестер Юнайтед», обладая сопоставимыми бюджетами, и близко не добились ничего подобного.

Выиграть шесть титулов Премьер-лиги за семь сезонов (в период с 2017/18 по 2023/24) — это настоящее доминирование, не имеющий прецедентов в английском футболе. То же самое касается количества побед и забитых мячей в чемпионских сезонах. Как и в Испании за четыре года в «Барселоное», он переопределил стандарты совершенства в Премьер-лиге — как с точки зрения сухих цифр в книге рекордов, так и при анализе качества игры его команды.

Последние 18 месяцев нарушили эту гегемонию: в прошлом сезоне «Сити» финишировал третьим после пугающего спада, да и текущую кампанию пока сложно назвать идеальной.

Но расставшись летом с такими опытными игроками, как Эдерсон, Кайл Уокер, Илкай Гюндоган и Кевин Де Брейне, Гвардиола сделал ставку на новое поколение талантливых игроков и, похоже, успешно справляется с этой перестройкой.

Почему он может решить уйти именно сейчас? Неясно. Но, возможно, как и Юрген Клопп в свои последние годы в «Ливерпуле», он на короткое время почувствовал достаточный прилив сил, чтобы подписать новый контракт (в случае Гвардиолы — новое соглашение на два с половиной года, заключенное ровно год назад), но затем обнаружил, что его снова тянет к первоначальному инстинкту — уйти.

В обоих случаях присутствовал и элемент лояльности — желание лично запустить процесс перестройки. Но обязательство довести этот цикл до какого-то логического завершения — это уже совсем другое дело.

Показателем неожиданного долголетия Гвардиолы в Манчестере служит тот факт, что когда-то, на заре его правления, главным кандидатом на его замену внутри клуба считался бывший полузащитник «Ман Сити» Патрик Виейра, тренировавший тогда клуб City Football Group в МЛС — «Нью-Йорк Сити».

То же самое касалось Микеля Артеты, который был его ассистентом в Манчестере, прежде чем уйти в «Арсенал» в декабре 2019-го. Бывший капитан «Сити» Венсан Компани, ныне возглавляющий «Баварию», также рассматривался как потенциальный преемник, когда в 2023 году вывел «Бернли» в АПЛ.

Прямо сейчас есть веские основания полагать, что руководство «Манчестер Сити» назначит главного тренера «Челси» Энцо Мареску, если Гвардиола все-таки решит уйти. Это действительно интригующая перспектива, и не в последнюю очередь потому, что Мареска провел большую часть своих 18 месяцев во главе «Челси», сражаясь за то, чтобы убедить внешний мир: он действительно заслуживает того доверия, которое оказал ему клуб.

Нет сомнений, что Мареска — талантливый и умный тренер, но эти проблески реальных перспектив в «Челси» чередовались с периодами кризиса или, по крайней мере, неуверенности в себе, что неудивительно для относительно неопытного специалиста и такой же группы игроков.

Во втором сезоне на «Стэмфорд Бридж» он выглядит авторитетнее, чем в первом, окрыленный победами в Лиге конференций и на Клубном чемпионате мира.

Однако вопросы по-прежнему возникают: как он выстраивает игру, способен ли обеспечить коллективный прогресс того масштаба, который нужен «Челси», и хватает ли ему хладнокровия гасить напряжение вокруг команды, а не раздувать его, как это случилось с его публичными комментариями на прошлой неделе.

Мареску мгновенно можно идентифицировать как последователя доктрины Гвардиолы (даже если сам Гвардиола предпочел бы сказать, что его вдохновляет Марсело Бьелса, ныне возглавляющий сборную Уругвая).

Мареска часто называл Пепа «гением», поработав в «молодежке» «Манчестер Сити» (до 21 года), а затем будучи его ассистентом в первой команде.

Гвардиола, со своей стороны, на недавней пресс-конференции назвал итальянца «одним из лучших тренеров в мире».

Гвардиола оказал влияние на многих ведущих тренеров, и во многих случаях прямое. Наставники «Челси» (Мареска) и «Арсенала» (Артета) работали бок о бок с ним в «Сити», как и тренер «ПСЖ» Луис Энрике в «Барселоне».

Тренеры «Баварии» (Компани) и мадридского «Реала» (Хаби Алонсо) играли под его руководством и учились у него в «Сити» и «Баварии» соответственно. Сеск Фабрегас, чья тренерская репутация растет в итальянском «Комо», играл у Гвардиолы в «Барселоне». Как и Тьяго Алькантара, который входит в штаб главного тренера «Барсы» Ханси Флика.

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот — еще один его поклонник; в 2023 году он признался, что подход Гвардиолы «доставляет мне наивысшее удовольствие в футболе».

Такой уровень влияния нельзя назвать нормой. Столь успешные специалисты, как Карло Анчелотти и Жозе Моуринью, вызывают огромное уважение и восхищение коллег, как и сэр Алекс Фергюсон, но влияние Гвардиолы — как прямое, так и косвенное — не имеет аналогов в современном футболе.

Положительный момент для «Сити» заключается в том, что найти тренера, исповедующего схожую философию, теперь не так сложно, как раньше. Проблема в том, что любой наставник, копирующий Гвардиолу, рискует получить ярлык «Гвардиола-лайт» (дешевая версия).

Возможно, самый недооцененный аспект работы Гвардиолы — это ненасытный аппетит к победам, который он привил своим командам. Точно так же, как Фергюсона недооценивали как тактика, способности Гвардиолы в управлении (man-management) слишком часто упускают из виду.

Но интенсивность, с которой он работает — день за днем, неделя за неделей, сезон за сезоном, — очевидна, как и требования, которые он предъявляет игрокам, чтобы стандарты команды оставались на максимально высоком уровне. Шесть чемпионских титулов за семь сезонов в борьбе с командами уровня «Ливерпуля» Клоппа, а в последнее время и «Арсенала» Артеты, говорят сами за себя.

Нельзя игнорировать и главного слона в комнате: эта славная эпоха «Манчестер Сити» разворачивалась на фоне серьезных обвинений в адрес клуба касательно финансовых нарушений.

Развязка расследования Премьер-лиги по поводу предполагаемых нарушений финансовых правил ожидается в ближайшее время (хотя мы твердим это уже 12 месяцев). Бытует мнение, что любое решение о будущем Гвардиолы может быть привязано к исходу этого дела. Однако у нас нет никакой информации, подтверждающей это.

Тем не менее, поразительно, что мы до сих пор ждем, пока независимая комиссия Премьер-лиги огласит результаты расследования обвинений, впервые опубликованных немецкой газетой Der Spiegel еще в конце 2018 года. «Сити» отрицает любые правонарушения, но в зависимости от вердикта выдающиеся достижения клуба за последние 15 сезонов могут предстать в совершенно ином свете.

Но это вопросы к владельцам и исполнительному руководству «Сити», а не к Гвардиоле или множеству игроков, которых клуб подписал за последнее десятилетие. Огромный коммерческий рост «Ман Сити» в годы, попавшие под расследование, позволил им пригласить Гвардиолу и всех этих звезд. Но его послужной список в Барселоне, Мюнхене и Манчестере оставляет стойкое ощущение: не окажись он в «Сити», он добился бы сопоставимого успеха в другом месте.

Очевидно, что после ухода он оставит в «Манчестер Сити» пустоту. Столь же очевидно, что его уход может создать окно возможностей для конкурентов. «Сити» выиграл шесть из восьми последних титулов АПЛ и после неуверенного старта нынешней кампании теперь отстает от «Арсенала» всего на два очка. Наверняка в последние сезоны бывали моменты, когда Артета (а ранее Клопп) считал дни до конца контракта Гвардиолы, но тот всякий раз подписывал новый.

Однако текущий контракт, который Гвардиола подписал в конце прошлого года, всегда выглядел скорее как жест, призванный «стабилизировать корабль» — помочь «Ман Сити» пройти через сложный период на поле и за его пределами (совпавший с мрачной серией результатов и сменой спортивного директора), нежели как громкое заявление о долгосрочных намерениях. Уже тогда выдвигалась теория, что этот сезон может стать для него последним.

В это же время в прошлом году Гвардиола выглядел измотанным, демонстрируя признаки давления, которое сказывалось на нем в ходе сезона, ставшего самым трудным за всё время в Манчестере. В этом сезоне он выглядит гораздо более расслабленным, но и тут, возможно, есть параллель с Клоппом двухлетней давности. В работе тренера бывают темные, одинокие времена, поэтому, когда человек наконец видит свет в конце туннеля, это порой оказывает освобождающий эффект.

Болельщики «Манчестер Сити» надеются, что он останется еще на год. Они сдуют пыль с того самого баннера на его родном каталанском языке с надписью «volem que et quedis» («мы хотим, чтобы ты остался»). И будут гадать: если вторая половина сезона превратится в прощальное турне, включит ли оно победу в финале Кубка лиги на «Уэмбли» в марте, финале Кубка Англии 16 мая, очередной титул Премьер-лиги (с «Астон Виллой» в соперниках на «Этихаде» в последнем туре, как в 2022-м) или даже финал Лиги чемпионов в Будапеште 30 мая?

Но сейчас, спустя девять с половиной лет, процесс прощания Гвардиолы, похоже, действительно начинается. А это значит, что задача поиска преемника приобретает особую срочность.

Кого бы ни выбрали, кто бы ни принял этот вызов, Гвардиола оставит после себя планку, до которой почти невозможно дотянуться.