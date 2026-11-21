В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет в Нижнем Новгороде 22 ноября, начало — в 17:00 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.65.

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«Торпедо»

Турнирное положение: Нижегородская команда занимает 5-е место в таблице Запада с 35-ю очками в активе после 27-и встреч. «Торпедо» отстает от тройки лидеров в конференции на один балл.

Команда довольно неплохо выступает на своей площадке, занимая по этому показателю 4-е место на Западе. «Торпедо» смогло набрать 18 очков из 42-х возможных дома.

Последние матчи: В прошедшей встрече нижегородцы уступили «Локомотиву» со счетом 1:3. В третьем периоде «Торпедо» пропустило все три шайбы. До этого команда обыграла минское «Динамо» (1:0).

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В последних 5-и встречах «Торпедо» дважды выиграло и трижды уступило. За этот период команда одолела «Ладу» (3:1), а также проиграло ЦСКА (1:5) и «Ак Барсу» (2:5).

Состояние команды: На старте сезона «Торпедо» было очень грозной силой на Западе, но затем случился небольшой кризис, который откинул нижегородцев чуть ниже в таблице.

Сейчас игроки «Торпедо» показывают другой хоккей, более оборонительный. Нижегородцам важнее набирать очки и оставаться в первой четверке в своей конференции, нежели демонстрировать красивую игру.

В последних 5-и очных встречах команда Сергея Исакова трижды обыгрывала «Автомобилист». Получится ли на сей раз у нижегородцев набрать важные очки? На своей площадке команда выступает уверенно, шанс на победу точно есть.

«Автомобилист»

Турнирное положение: Екатеринбуржцы занимают 5-е место в таблице Востока, набрав 31 очко за 27 встреч. «Автомобилист» отстает от топ-3 в конференции на три балла.

Игра в гостях у команды Алексея Кудашова ужасная. «Автомобилист» занимает последнее 11-е место на Востока по результатам встреч на чужой площадке, набрав только 10 очков из 28-и возможных.

Последние матчи: В прошлой встрече «Автомобилист» уступил «Сибири» (0:1), пропустив единственный гол в третьем периоде. Матчем ранее екатеринбуржцы одержали победу над «Спартаком» (2:1 Б).

В последних 5-и поединках у «Автомобилиста» четыре победы и одно поражение. За этот период команда также одержала победу над «Ак Барсом» (5:1), «Шанхайскими Драконами» (4:2) и «Трактором» (3:2 Б).

Не сыграют: Антон Слепышев и Максим Тарасов (у всех — травмы).

Состояние команды: «Автомобилист» приходит в себя. Команда начала регулярно побеждать, ей уже совсем чуть-чуть не хватает до топ-3 на Востоке. Если подопечные Кудашова продолжат так играть, то лидерство в конференции обеспечено.

Удивительно то, что тренерский штаб «Автомобилиста», кажется, нашел общий язык с Даниэлем Спронгом, который вдруг стал играть местами на команду. Этот форвард сейчас не вредит, а помогает своей команде.

В последних матчах «Автомобилисту» тяжело даются матчи в гостях. В предыдуших трех встречах команда дважды уступила, и дважды матч заканчивался за пределами основного времени.

На что ставят в матче Торпедо — Автомобилист Букмекерские коэффициенты на матч Торпедо — Автомобилист: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

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[*] У «Торпедо» три поражения в последних пяти матчах

[*] «Автомобилист» выиграли 4 раза в последних 5-и встречах

[*] В последних пяти очных встречах «Торпедо» трижды обыгрывало «Автомобилист»

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Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» букмекерами оценивается в 2.30, ничья — в 4.20, а победа «Автомобилиста» — в 2.65.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

Прогноз: «Автомобилист» сейчас на ходу. Прогнозируем победу гостей в предстоящем поединке.

2.65 Победа «Автомобилиста» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Торпедо» — «Автомобилист» принесёт прибыль 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: Победа «Автомобилиста» за 2.65.

Прогноз: Матч с участием «Автомобилиста» вновь получится низовым.

2.15 Тотал 4.5 меньше Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Торпедо» — «Автомобилист» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Тотал 4.5 меньше за 2.15.