В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» будут принимать «Ладу». Игра пройдет 22 ноября на «СКА Арене». Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.
«Шанхайские Драконы»
Турнирное положение: В 27 матчах «Шанхайские Драконы» набрали 31 очко, занимая 6-е место на Западе. От первой пятерки китайский клуб отстает на 4 балла.
Последние матчи: Ноябрьские неудачи «Шанхайских Драконов» начались с домашнего поражения от московского «Динамо» (2:3). На выезде китайский клуб уступил «Трактору» (2:5) и «Автомобилисту» (2:4).
В Ярославле команда Митча Лава потерпела разгромное поражение от «Локомотива» (0:5). Вернувшись на домашний лед, драконы проиграли «Амуру» по буллитам (2:3) и были разбиты ЦСКА (0:5).
Не сыграют: Потери отсутствуют.
Состояние команды: В начале осени «Шанхайские Драконы» набрали приличный ход, однако в ноябре пошли по нисходящей как в вопросе результатов, так и по качеству игры.
В шести предыдущих встречах команда Митча Лава суммарно заработала всего один турнирный балл, а в четырех проигранных матчах на этом отрезке «Шанхай» пропускал минимум четыре шайбы.
«Лада»
Турнирное положение: «Лада» с 17 очками после 28 сыгранных матчей занимает последнюю, 11-ю строчку Западной конференции. От зоны плей-офф тольяттинцев отделяют 12 зачетных баллов.
Последние матчи: В начале ноября «Лада» одолела «Локомотив» по буллитам (1:0), а затем уступила «Северстали» (3:4). В битве аутсайдеров тольяттинцы взяли верх над «Сочи» в овертайме (4:3).
Выезд команда Игоря Горбенко завершила поражением от «Торпедо» (1:3). Возвращение в Тольятти обернулось для волжан разгромом от «Металлурга» (2:7).
Не сыграют: Иван Савчик, Артем Карпов, Артем Волков.
Состояние команды: Масштабная перестройка не приблизила «Ладу» к борьбе за плей-офф: ограниченный состав не выдерживает давление на дистанции и не может считаться конкурентоспособным.
В восьми последних матчах команда Горбенко разделила поровну победные и провальные результаты. Тем временем по результативности «Лада» является худшей во всей лиге на момент 28 проведенных встреч.
Статистика для ставок
- «Шанхайские Драконы» победили в четырех последних личных встречах
- «Лада» обошлась без результативных действий в двух последних личных встречах
- В четырех последних личных встречах было забито 5 и менее голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских Драконов» оценивается букмекерами в 1.63, ничья — в 4.59, победа «Лады» — в 5.00.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.18, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.
Прогноз: «Лада» продолжает сыпаться в обороне, особенно против соперников, которые умеют осуществлять резкие наступательные накаты. Для «Шанхая» это подходящий момент прервать серию неудач.
Ставка: «Шанхайские Драконы» победят с форой -1.5 за 1.98.
Прогноз: Тольяттинцы регулярно позволяют соперникам подолгу хозяйничать в своей зоне, а игра вратарей не отличается надежностью. «Драконам» даже в условиях локального спада не составит труда наладить реализацию.
Ставка: Индивидуальный тотал «Шанхайских Драконов» больше 3.5 за 2.12.