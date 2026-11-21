прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.98

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» будут принимать «Ладу». Игра пройдет 22 ноября на «СКА Арене». Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.

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«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: В 27 матчах «Шанхайские Драконы» набрали 31 очко, занимая 6-е место на Западе. От первой пятерки китайский клуб отстает на 4 балла.

Последние матчи: Ноябрьские неудачи «Шанхайских Драконов» начались с домашнего поражения от московского «Динамо» (2:3). На выезде китайский клуб уступил «Трактору» (2:5) и «Автомобилисту» (2:4).

В Ярославле команда Митча Лава потерпела разгромное поражение от «Локомотива» (0:5). Вернувшись на домашний лед, драконы проиграли «Амуру» по буллитам (2:3) и были разбиты ЦСКА (0:5).

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Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: В начале осени «Шанхайские Драконы» набрали приличный ход, однако в ноябре пошли по нисходящей как в вопросе результатов, так и по качеству игры.

В шести предыдущих встречах команда Митча Лава суммарно заработала всего один турнирный балл, а в четырех проигранных матчах на этом отрезке «Шанхай» пропускал минимум четыре шайбы.

«Лада»

Турнирное положение: «Лада» с 17 очками после 28 сыгранных матчей занимает последнюю, 11-ю строчку Западной конференции. От зоны плей-офф тольяттинцев отделяют 12 зачетных баллов.

Последние матчи: В начале ноября «Лада» одолела «Локомотив» по буллитам (1:0), а затем уступила «Северстали» (3:4). В битве аутсайдеров тольяттинцы взяли верх над «Сочи» в овертайме (4:3).

Выезд команда Игоря Горбенко завершила поражением от «Торпедо» (1:3). Возвращение в Тольятти обернулось для волжан разгромом от «Металлурга» (2:7).

Не сыграют: Иван Савчик, Артем Карпов, Артем Волков.

Состояние команды: Масштабная перестройка не приблизила «Ладу» к борьбе за плей-офф: ограниченный состав не выдерживает давление на дистанции и не может считаться конкурентоспособным.

В восьми последних матчах команда Горбенко разделила поровну победные и провальные результаты. Тем временем по результативности «Лада» является худшей во всей лиге на момент 28 проведенных встреч.

Статистика для ставок

«Шанхайские Драконы» победили в четырех последних личных встречах

«Лада» обошлась без результативных действий в двух последних личных встречах

В четырех последних личных встречах было забито 5 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских Драконов» оценивается букмекерами в 1.63, ничья — в 4.59, победа «Лады» — в 5.00.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.18, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

Прогноз: «Лада» продолжает сыпаться в обороне, особенно против соперников, которые умеют осуществлять резкие наступательные накаты. Для «Шанхая» это подходящий момент прервать серию неудач.

1.98 «Шанхайские Драконы» победят с форой -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Шанхайские Драконы — Лада принесёт чистый выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: «Шанхайские Драконы» победят с форой -1.5 за 1.98.

Прогноз: Тольяттинцы регулярно позволяют соперникам подолгу хозяйничать в своей зоне, а игра вратарей не отличается надежностью. «Драконам» даже в условиях локального спада не составит труда наладить реализацию.

2.12 Индивидуальный тотал «Шанхайских Драконов» больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч Шанхайские Драконы — Лада принесёт чистый выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Шанхайских Драконов» больше 3.5 за 2.12.