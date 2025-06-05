Роналду, град и дежавю. Португалия — снова в финале Лиги Наций после победы над Германией

Старые герои, новое поколение и финал на горизонте. Португалия, проигрывая, вернулась — и сделала это красиво. Германия осталась без домашнего финала и без яркой игры. А у Роналду — 137-я причина говорить о собственном величии.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. Полуфинал Германия — Португалия 1:2 Голы: 1:0 Флориан Вирц (48'), 1:1 Шику Консейсау (63'), 1:2 Криштиану Роналду (68') Германия: Марк-Андре тер Штеген, Жонатан Та, Робин Кох, Вальдемар Антон (Феликс Нмеча, 71'), Йозуа Киммих, Максимилиан Миттельштадт (Робин Гозенс, 60'), Александар Павлович (Карим Адейеми, 71'), Леон Горецка, Лерой Зане (Серж Гнабри, 60'), Флориан Вирц, Ник Вольтемаде (Никлас Фуллкруг, 60') Португалия: Диогу Кошта, Нуну Мендеш, Гонсалу Инасиу, Рубен Диаш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рубен Невеш (Витор Феррейра, 58'), Жоау Невеш (Нелсон Семеду, 58'), Криштиану Роналду (Жоау Палинья, 90'), Педру Нету (Диогу Жота, 83'), Франсиску Тринкан (Шику Консейсау, 58') Предупреждения: Рубен Невеш (52'), Roberto Martinez (52'), Жонатан Та (80'), Флориан Вирц (84'), Рубен Диаш (84'), Никлас Фуллкруг (84')

Вечер в Мюнхене начался с апокалипсиса. Не метафорического — вполне буквального. Над «Альянц Ареной» прошёл мощный град, и стартовый свисток пришлось отложить. Но это была не просто пауза — это было предзнаменование. Потому что вскоре град сменился на ураган. На этот раз, футбольный.

И в его эпицентре оказался тот, кто, казалось, давно уже не должен был быть здесь. Криштиану Роналду. 40 лет, 137 голов, 1000 заголовков СМИ. А ещё — десятки подросших фанатов, готовых выскакивать на поле ради фото с кумиром. Один из них попытался прорваться к Роналду прямо по ходу матча — но был перехвачен стюардами.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Германия доминировала. Но футбол — не математика

Первый тайм был за хозяевами. Без вопросов. Киммих дирижировал, Сане бил, дебютант Вольтемаде врывался в штрафную, будто играл очередной матч Бундеслиги. Диогу Кошта вытащил всё, что только можно — и всё же казалось, что Германия обязательно продавит. Просто нужно было чуть больше времени. Или — чуть чаще задействовать Флориана Вирца.

Португалия была тихой. Роналду крутился в штрафной и имел пару моментов, но без чего-то опасного. Удар с разворота? Мимо. Попытка замкнуть навес Мендеша? Опять чуть-чуть не дотянулся. Всё это очень напоминало Португалию на Евро, когда игроки не могли создать момент, даже если бы от этого зависела их жизнь.

Германия — Португалия globallookpress.com

На 48-й минуте Германия наконец нашла то, что искала. Киммих, играющий свой 100-й матч за сборную, нарисовал филигранный навес за спину защитникам, а Вирц даже головой умудрился пробить элегантно — прямо в угол, куда Кошта не успевал даже мысленно. 1:0. Всё логично. Всё ожидаемо.

Флориан Вирц globallookpress.com

Португальцы клялись, что на Рубене Диаше был фол — якобы Вольтемаде его заблокировал. Но VAR остался равнодушным. Гол засчитан. Германия — в шаге от финала. Оставалось только не пропустить.

Гениальный Консейсау и монументальный Роналду

Роберто Мартинес сделал тройную замену через 10 минут после начала второго тайма. И вместо неубедительного Тринкау на фланг вышел Франсишку Консейсау — сын того самого Сержиу, который когда-то забил Германии три в одном матче. И вот спустя 25 лет — дежавю.

63-я минута. Франсишку получает мяч у боковой, уходит от одного, второго, смещается к центру — и кладёт мяч в дальний угол с 25 метров. Идеальный удар. Идеальный момент. Идеальное совпадение с фамилией, которую Германия теперь проклинает дважды. Вот такое неприятное дежавю для Бундестим.

Франсишку Консейсау globallookpress.com

Пять минут спустя, когда Германия ещё не успела переварить гол, уже получила второй. Нуну Мендеш подключается по левому флангу после передачи Бруну, врывается в штрафную и простреливает в центр. Там — конечно, он, Криштиану Роналду. Без опеки, в шести метрах от ворот. 137-й гол за сборную и, возможно, один из самых важных.

В этот момент на поле будто выключили немецкую сборную. А на трибунах стало слышно: «Сииии!». Кстати, сам Роналду фирменный прыжок не исполнил — вместо этого отметил гол с Нуну Мендешем.

Роналду празднует гол globallookpress.com

Германия посыпалась, Португалия не остановилась

Адейеми на первой космической скорости влетел в штрафную и попал в ближнюю штангу — максимум, что смогла выжать команда Нагельсмана в финальной трети. А дальше — снова Португалия. Консейсау мог сделать дубль, но мяч разминулся с дальним углом. Диогу Жота бил в упор — и Тер Штеген спас. А потом спас и на добивании. Но было ясно: Германия больше не вернётся.

Германия — Португалия globallookpress.com

Команда Нагельсмана закончила матч так же, как и Португалия начала — без огня, без точек давления, без идеи. А Португалия прошла в финал, который уже выигрывала 6 лет назад. Остался последний вопрос — Франция или Испания.

Последний раз Португалия побеждала Германию в 2000 году. Тогда всё решил Сержиу Консейсау. Сегодня — его сын. Тогда не было Роналду. Сегодня он — главный герой.

Консейсау и Роналду globallookpress.com

Португалия идёт в финал второй раз за четыре розыгрыша Лиги наций. В 2019-м был титул. Теперь — шанс вернуть его, но уже с новым поколением. И с Роналду, который всё никак не закончит забивать важнейшие голы.