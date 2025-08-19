Верность против бизнеса: как Исак, Гехи и Хёйлунн оказались на распутье

Верность — это добродетель, но в футболе на первом месте всегда бизнес.лишь последняя звезда, вставшая на тот же сложный путь, по которому когда-то прошли

Болельщики — это те, кто набивает на телах перманентные признания в любви и верности своему клубу, но ждать того же от игроков не стоит. И когда очередного футболиста обвиняют в предательстве за желание уйти в другой клуб, важно помнить: у этой медали есть и обратная сторона.

Достаточно спросить у нападающего «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хёйлунна, капитана «Кристал Пэлас» Марка Гехи или отвергнутого «Челси» Рахима Стерлинга — они знают, что «лояльность» нередко нарушается самой командой, когда клуб решает расстаться с игроком ради выгоды. Это работает в обе стороны.

Исак, который этим летом так и не вышел на поле за «Ньюкасл», добиваясь перехода в «Ливерпуль», уже услышал в свой адрес немало: его назвали «Иудой», один из баннеров возле базы клуба гласил «Чистая крыса», а во время нулевой ничьей с «Астон Виллой» фанаты скандировали в его отсутствие: «Жадный ублюдок».

Александер-Арнольд пережил похожее год назад, когда, дожидаясь окончания контракта, готовил переход в «Реал». Его футболку с №66 жгли на улицах, болельщики освистывали его при первых появлениях на поле после подтверждения сделки. Даже кумир «Тоттенхэма» Гарри Кейн в 2021-м слышал насмешки с трибун, когда безуспешно пытался перебраться в «Манчестер Сити».

Что уж говорить о ван Перси: фанаты «Арсенала» до сих пор не простили бывшему капитану, что он продавил трансфер в «Манчестер Юнайтед» в 2012-м ради больших трофеев. Ирония в том, что уже в первый сезон на «Олд Траффорд» голландский нападающий принес команде титул чемпиона Англии.

Эдди Хау и фанаты «Ньюкасла» имеют полное право чувствовать себя преданными действиями Исака. В конце концов, у шведа еще три года по контракту, который он подписал в 2022 году, перейдя на «Сент-Джеймс Парк» из «Реала Сосьедад» за рекордные для клуба £63 млн.

Но было бы наивно полагать, что контракт гарантирует стопроцентную преданность. Если бы это было так, нападающий «Брентфорда» Йоан Висса не добивался бы перехода в «Ньюкасл» — вероятно, чтобы заменить именно Исака — несмотря на то, что у него еще год по соглашению с «пчелами».

Голы Исака уже дважды помогли «Ньюкаслу» пробиться в Лигу чемпионов, а весной он стал ключевой фигурой в историческом успехе клуба — первом за 70 лет трофее в национальных турнирах, отметившись голом в финале Кубка английской лиги против «Ливерпуля». И 25-летний форвард может резонно утверждать: он сполна оправдал трансферные вложения и сделал то, чего от него ждали.

Но, несмотря на этот вклад, игрок так и не получил нового выгодного контракта, а команда за последние трансферные окна не смогла серьезно усилить состав под Хау. Исак в футболке «сорок» вышел на новый уровень, но клуб за ним не успел. Схожее когда-то пережили Кейн в «Тоттенхэме» и ван Перси в «Арсенале», прежде чем добиться перехода.

Лояльность в идеале означала бы, что Исак остается и тащит «Ньюкасл» на свой уровень. Но для этого и клуб обязан был соответствовать вызову — а этого не произошло. Так что желание шведа попробовать силы в другом месте вполне оправдано, даже если методы, к которым он прибегает, портят его репутацию и оставляют неприятный осадок.

И все же, если в футболе действительно не осталось места преданности, то лицемерия хватает с лихвой. Оно проявляется каждый раз, когда клуб решает, что игрок ему больше не нужен.

Расмус Хёйлунн, обошедшийся «Манчестер Юнайтед» в £72 млн при переходе из «Аталанты» в 2023 году, публично заявил: он хочет остаться и бороться за место в составе. 22-летний форвард с детства болеет за «Юнайтед» и, несмотря на трудное время на «Олд Траффорд», не готов отказаться от мечты играть за любимую команду.

Однако в клубе думают иначе: чтобы сбалансировать бюджет, Хёйлунна готовы отпустить, а «Милан» ждет его возвращения в Серию А. Игрок демонстрирует именно ту верность, которую ценят болельщики, но для «Юнайтед» во главе угла стоит бизнес.

Защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи намерен доиграть последний год по контракту на «Селхерст Парк», хотя к нему проявляют интерес «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Англичанин в прошлом сезоне поднял над головой Кубок Англии как капитан «орлов» и стал ключевой фигурой в первой в истории клуба победе в крупном турнире.

Но председатель «Пэлас» Стив Пэриш прямо заявил: если Гехи уйдет свободным агентом, «это станет проблемой для нас». Для клуба предпочтительнее продать защитника сейчас — вне зависимости от желания самого игрока остаться еще на сезон.

Рахим Стерлинг тоже оказался в числе тех, кого в «Челси» выталкивают против его воли. 30-летний вингер, некогда вызвавший гнев фанатов «Ливерпуля» своим переходом в «Манчестер Сити» в 2015 году, спустя всего три года после трансфера на «Стэмфорд Бридж» за £47,5 млн услышал, что будущего в «Челси» у него нет.

Исак этим летом может оказаться в роли главного «злодея» футбола — символа всех проблем современного спорта. Но на самом деле верность в футболе всегда обоюдоострая.

Болельщики руководствуются эмоциями, тогда как для игроков и клубов это жестокий бизнес. Исак — далеко не последний, кто будет добиваться ухода. Точно так же появятся новые Хёйлунны, Гехи и Стерлинги, оказавшиеся заложниками финансовых решений своих клубов.

Лишь немногим игрокам удается оказаться в позиции силы, когда клуб вынужден подстраиваться под них. Сейчас Исак имеет такую возможность — и он ею пользуется.