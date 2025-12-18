По информации СМИ, «Рубин» близок к расставанию с главным тренером Рашидом Рахимовым.LiveSport.Ru рассказывает, почему руководство казанского клуба приняло это решение, заслужил ли 60-летний специалист увольнения и кто его может заменить.

Поставили неуд без возможности пересдать

Декабрь — опасный месяц для футбольных тренеров в России. Обычно в это время клубы подводят промежуточные итоги первой части сезона, и руководители могут принять не самые приятные для наставников команд решения.

Пока все ждали что-то подобное от «Пари НН», «Крыльев Советов» или «Сочи», на серьёзные перемены решились в «Рубине». По информации СМИ, казанский клуб в ближайшее время должен сообщить о расторжении контракта с главным тренером Рашидом Рахимовым.

Ранее журналистам стало известно, что Правление футбольного клуба признало неудовлетворительными и результаты «Рубина», и игру команды. Особо болезненным стал вылет казанцев из Кубка России на довольно-таки ранней стадии — в первом этапе 1/4 финала Пути регионов. При этом подопечные Рашида Рахимова умудрились проиграть клубу Первой лиги — тульскому «Арсеналу» (0:0, 2:3 пен.).

Понимали, что будет очень тяжелая игра, мы видели последнее матчи «Арсенала». По матчу всё складывалось неплохо, но в завершающей фазе у нас были проблемы и было достаточно брака. Пенальти — это лотерея. Нужно уметь держать удар. Значит, Кубок мы не должны были выиграть в этом году. Рашид Рахимов главный тренер «Рубина»

Однозначно оценить результаты выступления «Рубина» в РПЛ сложно. С одной стороны, казанцы после 18-ти туров занимают в турнирной таблице седьмое место. Так что стабильность можно назвать главной характеристикой команды Рашида Рахимова, которая завершила сезон-2023/24 на восьмой строчке, а сезон-2024/25 — на седьмой.

ФК «Рубин» globallookpress.com

С другой стороны, у «Рубина» в активе сейчас 23 очка, что на 5 очков меньше, чем в декабре 2023 г., и на 3 очка меньше, чем в декабре 2024 г. Да и на зимний перерыв казанцы уходили явно не на позитиве. После октябрьской паузы на матчи сборных они испытывали жуткие проблемы с атакой: за 7 туров забили лишь один гол, который и позволил добиться единственной победы на этом отрезке (всего же было набрано 5 очков).

Команда старается выжать из себя максимум. Возможно, мы могли набрать на 3 очка больше или меньше, но на сегодняшний день у нас неплохой, нормальный результат. Рашид Рахимов главный тренер «Рубина»

Результат и игру требуют, а чем помогли?

По информации журналиста Ивана Карпова, руководство и главный тренер не сошлись во взглядах, какой потенциал имеет текущий состав «Рубина». Боссы клуба считают, что с теми игроками, которые сейчас числятся в команде, нужно добиваться лучших результатов и показывать более интересную игру. По мнению 60-летнего специалиста, требуемого прогресса без трансферов не добиться.

Вероятно, такие максималистские требования у руководства «Рубина» возникли после того, как «Балтика», только что вышедшая из Первой лиги и не устраивавшая перед началом сезона массовой закупки футболистов, завершила первую часть сезона на пятом месте, опередив клуб из Татарстана на 12 очков. Большинство экспертов сходятся во мнении, что для калининградцев разницу сделал, прежде всего, главный тренер Андрей Талалаев. Так мог возникнуть вопрос: почему их тренер может поднять команду так высоко, а наш нет?

Андрей Талалаев globallookpress.com

Однако надо понимать, такие оверперформансы — это скорее исключение из правил. На постоянной основе «прыгать выше головы» практически никому не удается. Да и в словах Рашида Маматкуловича, что текущий состав «Рубина» не подходит для решения поставленных задач, есть правда.

По данным интернет-портала Transfermarkt, казанский клуб как раз занимает седьмое место в РПЛ по суммарной рыночной стоимости футболистов (49,60 млн евро). Отставание «Рубина» от команд топ-6 — значительное: их составы оценивают в суммы больше 100 млн евро.

Конечно, на поле играют не деньги. Но нельзя не отметить, что «Рубин» в текущем сезоне в матчах с этой шестеркой набрал всего 2 очка из 21 возможного. Так что подавляющее большинство турнирных баллов (21 из 33) казанцы набрали там, где и должны были — в играх против менее дорогостоящих клубов.

При этом клуб в последние несколько лет был одним из самых экономных в РПЛ, серьезных денежных вливаний не было. Так, в течение последних 4 лет «Рубин» не покупал футболистов дороже, чем за 2,5 млн евро. А прошлой зимой казанцы вообще обошлись без трансферов.

Такая политика клуба вкупе с требованиями руководства по решению определенных турнирных задач не могла не вызывать у Рахимова недоумение, что он неоднократно выражал в публичном пространстве:

«Мы тихие и медленные [в трансферах]. Меня это напрягает»;

«Пугает отсутствие запаса прочности. Мы должны иметь внутреннюю конкуренцию, а этого пока у нас недостаточно»;

«После приобретения новичков результат должен быть лучше? Мы купили, как я понимаю, Месси и Мбаппе»;

«Для стабильности нужен качественный шаг»;

«Трансферы? Я жду, я ежедневно езжу в аэропорт и жду, кто приедет».

Во время последнего трансферного окна «Рубин» подписал 6 новичков. Однако четверо из них были подписаны в период с 11 по 24 сентября, да и вообще — сложно сказать, кто из вновь прибывших реально усилил команду.

Перед началом сезона клуб сумел привезти в Казань купленного за 1,6 млн евро защитника сборной Гондураса Дениля Мальдонадо. Но он пока что не провел ни одного матча за «Рубин»: на сборах у него обострилась старая травма лодыжки и потребовалась операция.

20-летнего защитника Никиту Лобова приобрели у «Зенита» за 320 тыс. евро больше на перспективу. 32-летний хавбек Антон Швец, которого подписали свободным агентом после полугодового пропуска из-за паховой грыжи, сыграв две игры за «Рубин», порвал «кресты».

Главной покупкой казанцев (за 2,5 млн евро) стал нападающий Жак Сиве, но он не наиграл больше, чем на статус футболиста запаса, выпускаемого в конце матчей для навала. В основном составе «Рубина» закрепились только полузащитник Далер Кузяев (свободный агент) и латераль Андерсон Арройо (купили в Сегунде за 1 млн евро).

В связи с этим претензии руководства «Рубина» по поводу недостаточно качественной работы с составом выглядят, мягко говоря, странно. Менеджмент казанского клуба можно было бы похвалить за то, что продлили контракт с Мирлиндом Даку, который за 2 с половиной сезона стал 3-м бомбардиром в истории «Рубина» в РПЛ (34 гола за 71 матч). А поскольку на счету албанского форварда ещё 10 голевых передач, почти каждый второй гол казанцев (44 из 89) за этот период времени случился при его непосредственном участии.

Мирлинд Даку globallookpress.com

Впрочем, на самом деле «Рубин» летом был согласен на то, чтобы расстаться с результативным нападающим, продав его «Зениту» за 8 млн евро. Переход не состоялся только из-за финансовых запросов игрока, которые были удовлетворены в Казани: по условиям нового контракта на срок до лета 2029 г., зарплата Даку возросла более чем в 4 раза (с 700 тыс. до 3 млн евро).

Хороший тренер или сложный человек?

Получается, в клубе остались недовольны тем, что Рахимов не развивал футболистов. Но так утверждать неправильно. Наоборот, если посмотреть на нынешний состав «Рубина», то окажется, что все россияне, которые в настоящее время составляют костяк команды, играют в Казани еще со времен Первой лиги. Речь идет про Егора Тесленко, Дмитрия Кабутова, Алексея Грицаенко, Руслана Безрукова и Константина Нижегородова. Вместе с Рашидом Маматкуловичем они выросли до уровня, позволяющего выступать за команду из первой восьмёрки РПЛ.

Исключениями из указанного списка являются выше упомянутый Кузяев, который летом прибыл из Франции, но вообще-то вырос в игрока уровня «Зенита» и сборной России именно при Рахимове в «Ахмате», и 20-летний Илья Рожков, который, выступая под руководством специалиста, стал вторым по стоимости игроком «Рубина» (5 млн евро).

Илья Рожков globallookpress.com

Количественно-качественные параметры состава, который находился в распоряжении Рахимова, обуславливал его выбор в пользу более оборонительного футбола. Поэтому матчи «Рубина» действительно были тяжелыми для просмотра: казанцы не давали соперникам играть, но и сами не могли что-то существенное продемонстрировать в атаке.

На это можно закрыть глаза при наличии результата. Но после проигрышей, которые случались этой осенью, болельщики и на трибунах, и в социальных сетях всё чаще призывали к отставке тренерского штаба во главе с Рахимовым.

Возможным поводом для увольнения 60-летнего специалиста мог стать его сложный характер, о котором рассказывали его бывшие подопечные. В частности, вратарь Александр Беленов еще в 2021 г. неблагоприятно отзывался о работе Рахимова в «Уфе».

Я думаю, ключевой момент этого сезона — отставка Рахимова, потому что при нём у нас не было команды, у нас были проблемы. Он не уважал футболистов, он не уважал здесь вообще никого, кроме двух тренеров, которых сам привез. Александр Беленов бывший вратарь «Уфы»

Не так давно Егор Сорокин признался, что Рахимов не считал его за футболиста и в первый же день пребывания защитника в «Рубине» заявил, что его не ждали. Позднее Рашид Маматкулович опроверг слова нынешнего игрока «Кайрата», да и если бы тренер и в правду так взаимодействовал с футболистами, вряд ли бы он успешно отработал в Казани больше двух с половиной лет.

Кого теперь ждать в Казани?

Ломать, как говорится, не строить. Отправить тренера в отставку можно в любое время, а найти качественную замену ушедшему специалисту не всегда удаётся. Но, видимо, в «Рубине» знают, что делают: по информации СМИ уже есть шорт-лист претендентов на пост наставника казанцев.

В нём, в частности, фигурирует имя Владимира Федотова. 59-летний специалист, который приводил «Сочи» и ЦСКА к серебряным медалям чемпионата России, с июня 2024 г. остается без работы. Но по имеющимся данным, он является фаворитом у члена Правления клуба, миллиардера Дмитрия Самаренкина.

Владимир Федотов globallookpress.com

Есть вариант с тем, чтобы воспользоваться внутренними ресурсами. Так, дубль «Рубина» с июля 2023 г. возглавляет Гёкдениз Карадениз, который наверняка рассчитывает на повышение и получение назначения в основную команду казанцев.

Среди возможных вариантов назывался еще один экс-игрок «Рубина». Саво Милошевич после завершения карьеры возглавлял сербский «Партизан» и сборную Боснии и Герцеговины и теперь готов рассмотреть конкретное предложение от российского клуба.

Его соотечественник Драган Стойкович тоже находится в числе кандидатов на пост главного тренера «Рубина». До октября 2025 г. на протяжении 4-х лет возглавлял сборную Сербии, которую выводил на чемпионаты мира и Европы. Сейчас он свободен, но считается достаточно дорогим в плане запрашиваемой зарплаты.

Поэтому в Казани могут обратиться к более «дешевому» варианту. Речь идет про Франка Артигу, который также привлекает опытом работы в России (в «Родине» и «Химках»).

Интересно, кого в итоге выберет руководство «Рубина». Ему ошибаться нельзя, потому что после такого неоднозначного шага вся ответственность за результаты команды возлагается именно на него.