Автор The Athletic Тим Спирс отмечает, что хотя «Тоттенхэму» и пришлось расстаться с Игорем Тудором, но бардак в клубе — это совсем не его вина.

Когда в Лондоне на рубеже веков был построен «Купол Миллениум», он воспринимался как огромное, футуристическое, потенциально культовое сооружение, хотя и невероятно дорогое, и все же то, что находилось внутри, оставляло желать лучшего. Это был сплошной стиль, никакого содержания.

Трудно не думать о стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в аналогичном ключе, тем более сейчас, когда Купол превратился в огромную корпоративную концертную площадку «O2», которая отлично подходит для просмотра чужих выступлений.

«Шпоры», как недавно публично признал один высокопоставленный представитель клуба, — это футбольный клуб, который недостаточно сосредоточился на футболе. Это имя, бренд, площадка, компания по организации мероприятий. Но не в первую очередь футбольная команда.

Это не вина Игора Тудора. Когда компания из списка FTSE 100 объявляет о банкротстве, вы же не вините ошибочно нанятого административного менеджера.

Он, безусловно, усугубил и без того плачевную ситуацию за последние 44 дня. «Тоттенхэму» требовалось простое, базовое мышление и решительные действия от человека, казалось бы, способного завоевать уважение недисциплинированной и неуправляемой раздевалки.

Вместо этого Тудор в основном мешался под ногами, путался и продирался через матчи, используя излишне сложные схемы и игроков не на своих позициях, с самого начала публично ругая их и попутно разрушив карьеру многообещающего вратаря.

Однако с начала прошлого сезона «Тоттенхэм» проиграл 46 футбольных матчей во всех соревнованиях. Сорок шесть. Для неизбежного сравнения, их северолондонские соперники из «Арсенала», которых «Тоттенхэм» обогнал в таблице четыре года назад, проиграли за тот же период всего 13 игр.

Тот факт, что Тудор был назначен 14 февраля, в день Святого Валентина, гораздо ярче говорит о плохих решениях руководства «Тоттенхэма», чем его уход 29 марта.

«Тоттенхэм» — просто несерьезный футбольный клуб. Хотя, если говорить об эстетике, то это серьезный клуб. Их потрясающий стадион — один из лучших в Европе, их современная тренировочная база — такая же, они принимают матчи НФЛ, выступления самых известных музыкантов и исполнителей мира, боксерские поединки, матчи по регби и так далее. Клуб зарабатывает на всем этом огромные деньги; по данным Deloitte Money League, только восемь футбольных клубов в мире получают больший доход, чем «Тоттенхэм».

Просто жаль, что их футбольная команда — ну, вы понимаете, причина всего существования «Тоттенхэма» — находится в плачевном состоянии.

Футбольная команда «Тоттенхэм» — это как если бы в отеле «Ритц» подавали к столу разогретые в микроволновке обеды из полуфабрикатов. Отличный стадион, ужасная команда, а болельщикам приходится платить около 1000 фунтов за сезонный абонемент.

Две недели назад главный финансовый директор клуба Райан Норис должен был выступить в Техасе, чтобы рассказать собравшейся публике о том, что «Тоттенхэм» — это «мощная культурная сила», и как «шпоры» переосмысливают представление о современном футбольном клубе. Выступление, по всей видимости, не состоялось — одно из немногих удачных решений клуба за последние месяцы — но шутки по его поводу рождались уже сами собой.

Дэниел Леви создал эту культуру, слишком сильно сосредоточившись на финансах и антураже, а не на футболе, но можно утверждать, что нынешнее состояние «Тоттенхэма» без него стало еще хуже. По духу это по-прежнему клуб Леви, но без его опыта и лидерских качеств. Многие болельщики «Тоттенхэма» считали, что их клубу будет лучше без Леви… возможно, они окажутся правы, но пока все доказывает обратное.

Это «Леви-лайт», и пока не появится новая структура, новые владельцы и новые процессы, «шпоры» будут продолжать метаться из стороны в сторону и принимать безумные решения, такие как возложение на Тудора ответственности за сохранение места команды в Премьер-лиге. При всех недостатках Леви, он наверняка не нанял бы хорвата.

Вместо этого назначение Тудора стало побочным продуктом того, что происходит, когда на тренерском уровне отсутствует футбольный опыт и нет плана по замене Томаса Франка, несмотря на то, что датчанин терпел неудачи в течение нескольких месяцев. Связи Тудора с бывшим управляющим директором Фабио Паратичи, который покинул клуб в январе, говорят о том, что влияние итальянца оставалось сильным, и это красноречиво свидетельствует о том, что клуб не имеет ни малейшего представления о том, что делать дальше.

Томас Франк

Неудивительно, что Франк потерпел неудачу. В «Брентфорде» он работал практически в противоположных условиях: небольшой стадион, небольшой фонд заработной платы, но, что более важно, клуб с предельной сосредоточенностью на подборе игроков и согласованным мышлением в руководстве, и с менеджментом, работавшим там годами.

«Брентфорд» настолько хорошо управляется, что вполне можно задаться вопросом, насколько хорош должен быть их главный тренер. В «Тоттенхэме» вопрос в другом: может ли вообще какой-либо главный тренер преуспеть, когда в клубе такой бардак?

Проблема с подбором игроков существует уже некоторое время, с Леви или без него.

Если посмотреть на 10 рекордных трансферов в истории клуба, то можно увидеть список в основном неудачников, ни один из которых не стал великим игроком «Тоттенхэма» и не был продан с прибылью. Да и вряд ли кто-то из них станет таковым, за исключением, возможно, Мики ван де Вена (крупная продажа, разумеется).

Рекордные трансферы «Тоттенхэма»:

Доминик Соланке («Борнмут», 2024) — 65 млн фунтов стерлингов

Танги Ндомбеле («Лион», 2019) — 63 млн фунтов стерлингов

Ришарлисон («Эвертон», 2022) — 60 млн фунтов стерлингов

Мохаммед Кудус («Вест Хэм», 2025) — 55 млн фунтов стерлингов

Хави Симонс («РБ Лейпциг», 2025) — 51,8 млн фунтов стерлингов

Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест», 2023) — 47,5 млн фунтов стерлингов

Кристиан Ромеро («Аталанта», 2022) — 47,3 млн фунтов стерлингов

Мики ван де Вен («Вольфсбург», 2023) — 43 млн фунтов стерлингов

Давинсон Санчес («Аякс», 2017) — 42 млн фунтов стерлингов

Джеймс Мэддисон («Лестер», 2023) — 40 млн фунтов стерлингов

Быть «Тоттенхэмом» непросто. Они находятся ниже крупнейших клубов страны, таких как «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», которые могут привлекать самых известных игроков, но «слишком велики», чтобы пойти по пути «Брайтона»/«Брентфорда» в плане инновационной трансферной политики, потому что клуб хочет добиться быстрого успеха.

Вместо этого им часто приходится довольствоваться вторым или третьим выбором после того, как они упустили свои трансферные цели (Эберечи Эзе, Антуан Семеньо и Морган Гиббс-Уайт только за последний год) и покупать игроков, которые, похоже, считают, что могут использовать «шпоры» как ступеньку к большому клубу — пойти по стопам Гарета Бейла, Луки Модрича и Гарри Кейна и присоединиться к команде, претендующей на Лигу чемпионов. Однако игроки, которых покупает «Тоттенхэм», редко бывают достаточно хороши для этого.

Те, кто находится в клубе, часто кажутся либо равнодушными, либо замкнутыми, что способствует ужасающим домашним результатам на стадионе, где команды-соперники и болельщики обычно отлично проводят время. Инфраструктура великолепна, но атмосфера на арене не внушает страха соперникам, а игрокам не хватает характера. Это идеальный выездной матч, как могут подтвердить болельщики «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест», которые уехали из Северного Лондона с победами 3:1 и 3:0 соответственно, несмотря на то, что эти матчи считаются одними из самых важных в современной истории клуба. До них «Борнмут», «Ньюкасл» и «Вест Хэм» одержали победу на этом стадионе в этом сезоне.

На недавнем заседании Консультативного совета болельщиков клуба присутствовал генеральный директор Винай Венкатешам (который перешел из «Арсенала» в прошлом году), который объяснил, что всесторонний анализ, проведенный с июня прошлого года, выявил области для улучшения.

Венкатешам сказал, что такие области, как стадион, тренировочная база, коммерческая деятельность и другие операции на стадионе, работают действительно хорошо. Отлично.

Но также сообщалось, что к ключевым областям, требующим улучшения, относятся: недостаточное внимание к футбольным успехам, недостаток экспертных знаний в ключевых областях, политика найма и оплаты труда, которая тормозила развитие клуба, и состав, нуждающийся в большем качестве, опыте и лидерстве.

И это всё? Ах да, продажи игроков были недостаточно успешными, женской команде не уделялось достаточно внимания, «внутренняя культура» нуждалась в улучшении, и наблюдался «растущий разрыв» между клубом и его болельщиками.

Возможно, Норис прав, «Тоттенхэм» переосмысливает представление о том, каким может быть современный футбольный клуб, с его невероятно дорогими сезонными абонементами, которые отпугнули многих «старых» болельщиков, их одержимостью брендом «Тоттенхэм Хотспур» (но никогда не брендом «Тоттенхэм», помните?), и немедленным увольнением тренера, который положил конец неумолимо долгому ожиданию клуба трофея.

Тудор, безусловно, должен был уйти, но дело гораздо больше, чем просто в человеке, чье катастрофическое правление войдет в историю наравне с такими личностями, как Франк де Бур в «Кристал Пэлас», Лес Рид в «Чарльтон Атлетик», Терри Коннор в «Вулверхэмптон Уондерерс» или Алан Ширер в «Ньюкасле».

Вылет из АПЛ практически немыслим и станет катастрофой как в футбольном, так и в финансовом плане. При этом никто не станет говорить, что они этого не заслуживают.

Возможно, им еще удастся нанять тренера-пожарного, который поможет им остаться в высшей лиге, но независимо от того, удастся им избежать вылета или нет, «Тоттенхэм» — это футбольный клуб, нуждающийся в спасении.