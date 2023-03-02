Пять причин, почему «МЮ» может оформить квадрупл уже в этом сезоне

Самая продолжительная за четыре десятилетия трофейная засуха наконец-то позади. После шести лет разочарования «МЮ» в первом же сезоне под руководством Эрика тен Хага выиграл Кубок английской лиги.

В финале «МЮ» уверенно разобрался с очень крепким в этом сезоне «Ньюкаслом» — 2:0.

Но еще больше команда тен Хага впечатлила в матчах Лиги Европы против «Барселоны», в которых ей удалось показать эффектный и эффективный атакующий футбол. Однако победа над «Ньюкаслом» показала, что «красные дьяволы» отныне знают, как надо играть в решающих матчах.

Если «МЮ» удачно проведет ближайшие несколько недель, это станет серьезным поводом рассуждать о том, что в этом году они могут собрать целую коллекцию трофеев.

И прямо сейчас назовем главные причины возможного триумфа «МЮ» во всех турнирах текущего сезона.

Каземиро — идеальная машина для завоевания трофеев

Каземиро globallookpress.com

«Передай им, что я все исправлю».

Сообщение Каземиро своему агенту после сокрушительного поражения «МЮ» от «Брентфорда» в начале сезона, возможно, однажды будет выгравировано на его статуе рядом с «Олд Траффорд».

Где-то через неделю после неприятного матча с «Брентфордом» хозяева «МЮ» выкупили Каземиро у «Реала» за 70 миллионов фунтов. Позже стало ясно, что это была абсолютно адекватная цена за игрока, которому не так давно исполнился 31 год.

Каземиро выиграл девять финальных матчей подряд, включая недавнюю решающую игру с «Ньюкаслом» в Кубке лиге. Но главным достижением бразильца остается пять титулов Лиги чемпионов в составе «Реала».

Каземиро забил один из двух мячей «МЮ» в ворота «Ньюкасла». Болельщики уже привыкли к тому, что он постоянно напоминает о себе в самых важных матчах.

«Для меня это очередной трофей, но имеет такое же важное значение, как и предыдущие. Моя история всегда была связана с победами, и в этом смысле мое пребывание в "МЮ" ничем не отличается. Я здесь для того, чтобы помогать команде.»

Очевидно, что чемпионский менталитет Каземиро передался остальным игрокам «МЮ». Когда бразилец в стартовом составе, «МЮ» всегда будет одним из фаворитов в любом турнире. Самое главное для него — избегать дисквалификаций.

«Арсеналу» не хватает глубины состава

Микель Артета globallookpress.com

Среди всех трофеев, за которые «МЮ» продолжает бороться в этом сезоне, самой недосягаемой выглядит победа в английской Премьер-лиге. Но это только на бумаге, а на деле все совершенно иначе.

«Юнайтед» отстают от «Арсенала» на 11 очков, в том числе из-за поражения от «канониров» (2:3) в конце января.

Казалось, что после этого шансы «МЮ» на чемпионский титул устремились к нулю, но «Арсенал» вскоре после этого тоже слегка забарахлил. Команда Микеля Артеты вылетела из Кубка Англии, проиграв «Манчестер Ситим».

После этого «Арсенал» уступил «Эвертону» и сыграл вничью с «Брентфордом». Дальше было еще одно поражение от «Ман Сити», только на этот раз уже в рамках АПЛ.

«Арсенал», правда, быстро пришел в себя, одержав победы над «Астон Виллой», «Лестером» и «Эвертоном», но есть ощущение, что их сезон может пойти под откос, если хотя бы один ключевой игрок получит травму. Например, отсутствие Томаса Парти обернулось поражением от «Ман Сити». Как известно, в лазарете до сих пор находится Габриэл Жезус.

При этом впереди у «Арсенала» тоже непростой график. Команду Артеты ждут матчи в плей-офф Лиги Европы. Как ни крути, а пока что рано всерьез рассуждать о том, что «Арсенал» близок к долгожданной победе в АПЛ — первой с 2004 года. Есть ощущение, что «МЮ» в любой момент готов воспользоваться осечками конкурента.

Рэшфорд превратился в смертельное оружие

Маркус Рэшфорд globallookpress.com

В финале Кубка Лиги Маркус Рэшфорд забил свой 25-й гол в этом сезоне. Изначально, его записали как автогол защитника «Ньюкасла» Свена Ботмана, но позже футбольная ассоциация подтвердила, что автором забитого мяча был форвард «МЮ».

Рэшфорд проводит свой самый результативный сезон в составе «красных дьяволов».

«Он был великолепен, более того, на данный момент его можно назвать лучшим игроком мира. Наверное, все заметили, что он стал атлетичнее благодаря усердной работе в тренажерном зале. Кроме того, клуб тоже сделал очень много для его прогресса. Люди не видят, как она работает в том числе после тренировок. Я в восторге, он заслуживает этого», — сказал о Рэшфорде защитник «МЮ» Фил Джонс.

Самый большой комплимент, который мы можем сделать Рэшфорду, заключается в том, что заявление Джонса не выглядит чересчур смелым.

Рэшфорд действительно стал главным игроком «МЮ» в последней трети. Именно благодаря его действия команда зачастую вырывает победы в самых непростых матчах.

Маркус взял на себя роль основного бомбардира «МЮ». Не в последнюю очередь благодаря тому, что много незаметной, но очень важной работы, теперь выполняет недавно купленный Ваут Вегхорст.

Рэшфорд — главное оружие «МЮ». Порой защитники просто не в состоянии его остановить.

«Манчестер Сити» сконцентрирован на Лиге чемпионов

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Люди уверены, что "Сити" должен победить, но у меня всегда есть ощущение, что это будет сделать очень сложно. С каждым сезоном становится все сложнее и сложнее. Мы постараемся приложить максимум усилий для выхода в четвертьфинал. Ну а там как получится. В любом случае, если что-то пойдет не так, это будет, в первую очередь, мой провал», — сказа главный трене «Сити» Хосеп Гвардиола перед первым матчем с «Лейпцигом» в 1/8 финала ЛЧ.

Можно заметить, что Гвардиола чувствует давление со стороны болельщиков, журналистов, понимая, что от него ждут победы в Лиге чемпионов. После шести неудачных попыток «Сити» снова является главным фаворитом. Сейчас ни у кого нет сомнений, что они спокойно обыграют «Лейпциг» на своем поле и окажутся в восьмерке лучших команд турнира.

Отставание от «Арсенала» составляет пять очков. Впрочем, очевидно, что сезон «Ман Сити» будут оценивать не по результату в АПЛ.

Да, в текущем чемпионате Англии они не так стабильны, как прежде, несмотря на гениальную результативность Эрлинга Холанна. Вполне возможно, что Гвардиола готов пожертвовать титулом АПЛ ради победы в Лиге чемпионов.

Этот внутренний конфликт может принести пользу именно «МЮ», который на данный момент выглядит бодрее своих земляков из «Ман Сити». Не исключено, что совсем скоро статус главного конкурента «Арсенала» перейдет к «Манчестер Юнайтед».

Тактическая гибкость тен Хага

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Конечно, главная заслуга в замечательном возрождении «МЮ» принадлежит, в первую очередь тен Хагу.

Экс-тренер «Аякса», ко всему прочему, является отличным мотиватором. Именно ему наконец-то удалось выжать максимум из Рэшфорда, Фреда и Давида Де Хеа. Впрочем, решающее значение все-таки имеют его тренерские способности.

Он боится делать ранние замены. Достаточно вспомнить недавнюю игру с «Ньюкаслом», в которой Диого Далот был заменен на Аарона Ван-Биссаку сразу после первого тайма. Это была своевременная реакция на слишком резвую игру французского вингера «сорок» Аллана Сен-Максимена.

Выход на поле Антони сразу после перерыва в ответном матче с «Барселоной» тоже в корне изменил ситуацию. В итоге Рэшфорд перешел на позицию центрального нападающего. В итоге «МЮ» стал значительно активнее играть в атаке, а Антони забил победный гол.

В этом сезоне Тен Хаг отдавал предпочтение тактической расстановке 4-2-3-1, но итогда по ходу матчей переходил на 4-3-3 или даже на 3-4-3.

Тактическая гибкость нидерландца гарантирует, что «МЮ» всегда будет в игре. При этом уверенность тен Хага отражается и на действиях футболистов, которые полностью поддерживают философию тренера.

Грамотная ротация состава также сыграла свою роль. Тен Хаг в полной мере использует глубину состава, которая есть в его распоряжении. В этой команде нет недовольных.

Тен Хага можно сравнить с Гвардиолой и Юргеном Клоппом, которые являются лучшими в плане создания команды. «МЮ» очень повезло с тренером. Цель выиграть сразу четыре турнира — это не просто наивные мечты. С тен Хагом это очень даже реально.