«Мы такие, какие есть, приятель». Почему «Тоттенхэм» стал сильнее после разгрома от «Челси»

В любой ситуации он будет продолжать играть так же, как привык. Его почти евангельская преданность своим футбольным принципам означает, что он просто не видит другого выхода.

Временами в понедельник, 6 ноября, казалось, что игра против «Челси» была призвана проверить принципиальность Постекоглу.

«Шпоры» остались вдевятером, а центр их защиты составляли Эрик Дайер и Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Это центральный защитник, который не сыграл ни минуты за весь сезон и который не знаменит своей скоростью, а также резервный опорный полузащитник, играющий не на своей позиции.

К этому моменту у «Тоттенхэма» удалили двух игроков и он потерял двух своих звезд — Микки ван де Вена и Джеймса Мэддисона — из-за травм.

Но Постекоглу не сделал типичного в этом сценарии поступка, поручив своей команде отойти назад и зарыться поглубже в оборону, чтобы попытаться вырвать ничью. Вместо этого он удвоил ставки, попросив Хёйбьерга и Дайера продвинуться повыше к средней линии, чтобы попытаться сжать пространство, стоя примерно в одной линии с пятью из шести других защитников «Шпор».

Это было необыкновенное зрелище.

На 68-й минуте «Челси» наконец придумал, как обойти ловушку. Несмотря на то, что четыре игрока находились в положении «вне игры», Марк Кукурелья хорошо рассчитал время для своего рывка из более глубокой позиции и пробил, но вратарь отразил удар.

Стоп-кадр линии защиты «Тоттенхэма» кажется символом «Шпор» Постекоглу и его принципов в целом. Ориентированные на атаку, смелые, нестандартные.

Линия обороны «Тоттенхэма» в матче с «Челси» ТВ

Сразу после этого момента Постекоглу позвал Дайера и повторил сообщение о том, что ему и Хейбьергу следует продолжать подниматься к средней линии.

«Мы такие, какие мы есть, приятель», — объяснил Постекоглу после игры. «Пока я здесь, мы будем играть так. Даже оставшись впятером мы попробуем это».

В конце концов, «Челси» придумал, как вскрыто высокую линию обороны «Шпор», и забил три гола в концовке, чтобы закрепить победу со счетом 4:1. Хотя решающий третий гол на 94-й минуте пришел сразу после того, как Сон Хын Мин почти сравнял счет, гол Дайера отменили из-за небольшого офсайда, а Родриго Бентанкур просто не смог замкнуть навес с близкого расстояния. Для команды из девяти игроков «Шпоры» были замечательны по игре — даже в добавленное время.

Как же тогда оценить выдающийся матч? Обнадеживающее доказательство приверженности Постекоглу своим принципам или свидетельство ограниченности как его самого, так и его команды?

Ну, во-первых, «Шпоры», скорее всего, проиграли бы этот матч, какой подход бы они ни выбрали, оставшись вдевятером при счете 1:1 и всего 55 сыгранных минут.

И, учитывая эти обстоятельства, есть много положительных моментов.

Для начала Постекоглу показал своим игрокам, что искренне верит в то, что им проповедует. В «Брисбен Роар» и «Селтике» были аналогичные ранние игры, которые прошли катастрофически, но впоследствии были названы решающими в развитии обеих команд, объединившими их и кристаллизовавшими некоторые из его идей.

В «Роар» это было поражение от «Мельбурн Виктори» со счетом 0:3 в сентябре 2010 года. Затем в «Селтике» было домашнее поражение от «Байера» из Леверкузена со счетом 0:4 в сентябре 2021 года, через несколько месяцев после того, как австралиец возглавил команду.

Обе эти игры были выставлены как свидетельство наивности и упрямства Постекоглу. Оба этих сезона завершились победой команд Постекоглу. Ранее он говорил о том, что именно в трудные моменты вы узнаёте больше всего о себе и своей команде.

Вечер понедельника может иметь такой же стимулирующий эффект. Настроение в раздевалке «Шпор» после игры было дерзким и гордым за то, что они продолжают играть по-своему. Реакция болельщиков была аналогичной: они поддерживали команду так, как будто она только что забила гол, а не пропустила решающий третий мяч. Несмотря на счет, это был еще один вечер, который укрепил связь между игроками и болельщиками, а также между игроками и тренером, фанатами и тренером.

И это важно для сохранения импульса отличного старта Постекоглу.

«Шпоры» могут многое вынести из того, что произошло после 55-й минуты, но им также необходимо задуматься о том, как они поставили себя в столь безнадежное положение.

Дестини Удоджи и Кристиан Ромеро могли быть удалены красными карточками в первые 22 минуты, и даже обычно спокойный Постекоглу получил предупреждение в первом тайме за то, что вышел за пределы своей технической зоны, чтобы выразить свое разочарование.

После этой ранней отсрочки Ромеро вскоре был удален с поля за фол на Энцо Фернандесе, в то время как Удоджи пошел на ненужный риск, получив свою вторую желтую карточку, когда он пошел в подкат, пытаясь отобрать мяч, который был вне его досягаемости.

В тот вечер, когда требовалось хладнокровие, Ромеро слишком рано потерял свое, да и так его не вернул, до того как его удалили. Постекоглу будет разочарован тем, что до того, как «Шпоры» потеряли дисциплину, все выглядело так, что они смогут выиграть этот матч после быстрого гола Деяна Кулушевски.

Результат обескураживает и может иметь серьезные долгосрочные последствия в зависимости от тяжести травм Мэддисона и Ван де Вена, но игра «Шпор» также усилила ясность послания Постекоглу. Ничто не помешает ему играть так, как, по его мнению, будет лучше для стабильного и длящегося успеха этой команды.

Или, другими словами: «Мы такие, какие есть, приятель».