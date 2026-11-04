Датчане не заметят соперника на футбольном поле?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций датский «Копенгаген» будет принимать грузинскую «Иберию». Игра пройдет в Копенгагене 5 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Копенгаген»

Турнирное положение: «Копенгаген» занимает десятое место в общем этапе Лиги конференций, набрав 4 очка.

Последние матчи: скандинавы в матчах Лиги конференций обыграли португальскую «Брагу», а также сыграли вничью с сербской «Црвеной Звездой» (2:2).

В матче 13-го тура «Копенгаген» переиграл команду «Сённерьюск» (2:0). В турнирной таблице датской Суперлиге участник Лиги конференций занимает 2-е место, набрав 29 очков.

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Не сыграют: Мадсен, Маттсон.

Состояние команды: в последних шести матчах «Копенгаген» одержал три победы и в трёх встречах сыграл вничью, забив 12 голов и пропусти 4 мяча.

«Иберия»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Иберия» занимает 29-е место, набрав одно очко после двух сыгранных матчей.

Последние матчи: в стартовой игре еврокубка «Иберия» проиграла на выезде клубу «Синт-Трёйден» (0:2), затем одержала победу в матче против «Мьёльбю» (1:1). В 31-м туре чемпионата Грузии «Иберия» сыграла вничью с «Динамо» Тбилиси (0:0).

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Иберия» одержала две победы, сыграла две встречи вничью и потерпела одно поражение.

На что ставят в матче Копенгаген — Иберия Букмекерские коэффициенты на матч Копенгаген — Иберия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Копенгаген» занимает 10-е место в Лиге конференций

«Иберия» занимает 29-е место в Лиге конференций

«Копенгаген» и «Иберия» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Копенгагена» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.20. Ничья оценивается в 6.40. На победу «Иберии» — 18.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.25.

Прогноз: «Копенгаген» — явный фаворит матча, датчане в среднем за матч забивают по два мяча и практически не пропускают. Есть большая вероятность, что скандинавы одержат крупную победу над соперником из Грузии.

1.80 Фора «Копенгаген» (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Копенгаген» — «Иберия» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Фора «Копенгаген» (-2) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Также стоит ожидать яркого и результативного футбола от команд.

2.03 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Копенгаген» — «Иберия» принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.03.