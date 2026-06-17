The Athletic выяснил, каким образом «Реалу» удалось перехватить у конкурентов Марка Кукурелью в самом начале межсезонья.

Переход Марка Кукурельи из «Челси» в «Реал» на сегодня стал самым неожиданным трансфером этого лета — сделка на сумму 60 милн евро была оформлена стремительно.

Мадридцы опередили в борьбе за испанского футболиста своих земляков из «Атлетико», а его родной клуб «Барселона» также следил за ситуацией вокруг левого защитника, которому в следующем месяце исполнится 28 лет.

По информации источников, близких к переходу (которые, как и все опрошенные, говорили на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены давать комментарии), с момента первого телефонного звонка из Мадрида до подписания контракта со «Сливочными», которых теперь возглавляет Жозе Моуринью, прошло менее 48 часов.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Для некоторых может стать неожиданностью и то, что игрок, который ещё чуть более года назад переживал один из лучших периодов своей карьеры в «Челси», теперь его покидает.

13 июля 2025 года Кукурелья помог «Синим» одолеть ПСЖ и выиграть первый финал обновлённого и расширенного Клубного чемпионата мира, а его отношения с тогдашним главным тренером команды Энцо Мареской казались практически идеальными.

Однако за этим трансфером, сумма которого составила первоначальные 55 млн евро плюс ещё 5 млн евро в виде возможных бонусов, стояли три ключевых фактора. Одним из них стал личный интерес Жозе Моуринью. Другим — неожиданная отставка Марески на «Стэмфорд Бридж» в январе, а также реакция фулбека на уход специалиста.

В первой половине прошлого сезона между Мареской и руководством «Челси» нарастали разногласия. Частично они были вызваны признанием наставника, что к нему обращался «Манчестер Сити», рассматривавший его возможным преемником Пепа Гвардиолы. Несмотря на желание лондонцев завершить сезон с итальянским тренером, тот решил уйти. Об этом было объявлено 1 января — решение стало полной неожиданностью для игроков команды.

В эксклюзивном интервью The Athletic во время мартовского перерыва на матчи сборных, когда Кукурелья находился в расположении сборной Испании, защитник, судя по всему, раскритиковал клуб за сложившуюся ситуацию.

«Момент, когда Мареска ушёл, сильно повлиял на нас. Такие решения принимает клуб. Если бы вы спросили меня, я бы не принял такого решения. Когда речь идёт о столь серьёзных изменениях, лучше дождаться окончания сезона», — сказал он.

Источники, хорошо осведомлённые о ситуации, сообщили, что эти слова значительно ухудшили положение Кукурельи в «Челси». Хотя он и его семья оставались счастливы в Лондоне, футболист начал рассматривать альтернативные варианты продолжения карьеры.

Марк Кукурелья globallookpress.com

В лагере «Синих» при этом сохраняли спокойствие относительно сложившейся ситуации. Контракт испанца был рассчитан до 2029 года, и клуб возобновил переговоры о возможном новом соглашении. Однако тот понимал, что возвращение в Испанию также выглядело привлекательным вариантом для семьи игрока.

Кроме того, переход давал ему возможность получить более долгосрочный контракт в другом месте — соглашение, которое обеспечило бы ему карьерную стабильность далеко после 30-ти лет. В понедельник же было объявлено о подписании шестилетнего контракта с «Реалом».

Среди возможных вариантов продолжения карьеры Кукурельи была «Барселона» — клуб из его родной Каталонии, академию которого он прошёл после того, как начинал заниматься футболом в соседнем «Эспаньоле».

Однако чемпион Ла Лиги двух последних сезонов не продвинулся дальше стадии наблюдения за игроком, тогда как интерес «Атлетико» был гораздо более серьёзным. «Реал» также связался с представителями защитника, однако переговоры на протяжении нескольких недель оставались в неопределённом состоянии.

Через спортивного директора Матеу Алемани «Атлетико» в итоге дошёл до стадии официального предложения «Челси» и отправил фулбеку проект личного контракта. В данный момент футболист находится в США в расположении сборной Испании, выступающей на чемпионате мира.

В интервью испанской радиостанции Cope в пятницу Кукурелья рассказал, что сказал своим агентам: «Что бы вы ни делали, только не сводите меня с ума». Теперь, вновь сосредоточившись на выступлениях за национальную команду на её базе в Чаттануге он сделал ещё несколько комментариев о своём клубном будущем в интервью мадридскому изданию Marca в субботу.

«Я очень счастлив там, где нахожусь, и моя семья — тоже. Что должно произойти, то произойдёт. Я почти ничего не читаю и не обращаю на это большого внимания. Мои агенты уже знают, что им не нужно рассказывать мне обо всём», — отметил игрок.

Однако ещё до этих слов новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо уже провёл беседы с несколькими футболистами команды, включая Кукурелью.

«Я разговаривал с ним (Алонсо), и он дал мне много уверенности. Этот проект выглядит очень захватывающим», — сказал в том же интервью фулбек.

Но реальная картина была иной. Решающий шаг к трансферу уже был сделан — благодаря новому рулевому «Реала» Жозе Моуринью.

Хотя о возвращении «Особенного», который ранее уже занимал этот пост с 2010 по 2013 годы, было официально объявлено лишь в четверг, ещё в начале прошлой недели он встретился с генеральным директором Хосе Анхелем Санчесом и главным скаутом Хуни Калафатом, чтобы обсудить несколько потенциальных трансферных целей.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Источники, знакомые с содержанием этих разговоров, сообщили, что «Реал» намеревался громко заявить о себе на трансферном рынке, а позиция левого защитника уже была определена как одна из тех, которые требуют усиления.

На тот момент в распоряжении «Сливочных» уже были Фран Гарсия, Ферлан Менди и Альваро Каррерас, который был подписан у «Бенфики» только прошлым летом за 50 млн евро. Однако внутренние сомнения относительно всех троих — включая опасения из-за разногласий Каррераса с Альваро Арбелоа, которого Моуринью сменил на посту наставника, — заставили мадридцев искать альтернативные варианты.

В штабе португальца было единодушное восхищение Кукурельей, которого считали футболистом, уже доказавшим свой класс на самом высоком уровне и, что особенно важно, доступным для перехода. Сам тренер стал одним из главных инициаторов этого трансфера.

Как только «Реал» решил действовать, источники, близкие к переговорам с «Челси», отметили, с какой скоростью продвигалась сделка. Договорённости как с самим игроком, так и с лондонцами были достигнуты в кратчайшие сроки.

Как это произошло и в случае с многолетним лидером «Манчестер Сити» Бернарду Силвой, «Реал» также опередил своих земляков в борьбе за игрока в момент, когда между двумя мадридскими клубами сохранялась публичная напряжённость из-за предложения «Сливочных» в 150 млн евро за Хулиана Альвареса, которое, по их словам, «Атлетико» отклонил.

О переходе же Кукурельи объявили в понедельник утром по местном времени — за семь часов до стартового матча сборной Испании на чемпионате мира против Кабо-Верде в Атланте.

Его приход практически неизбежно означает уход одного из Гарсии, Менди или Каррераса. В «Реале» считают, что наличие четырёх игроков, конкурирующих за место левого защитника, является неподходящей ситуацией на протяжении всего сезона.

В то же время источники, близкие к Каррерасу, подчёркивают, что он по-прежнему настроен добиться успеха в Мадриде, но также дают понять, что переходил в команду не для того, чтобы быть запасным вариантом.

Альваро Каррерас globallookpress.com

Контракт Франа Гарсии действует до конца будущего сезона, и люди из окружения 26-летнего футболиста изучают варианты продолжения его карьеры в другом месте. В январе «Борнмут» был близок к соглашению об аренде игрока, однако сделка в итоге сорвалась из-за позиции «Реала».

31-летний Менди восстанавливается после операции на мышце бедра и надеется вернуться в строй примерно к старту следующей кампании в середине августа. Люди из окружения фулбека указывают на его контракт до 2028 года, и сохраняют уверенность, что после полного восстановления он сможет снова завоевать место в составе команды.

Объявление «Реалом» о подписании Кукурельи делает его первым официальным приобретением новой эпохи Моуринью, хотя также ожидается подтверждение сделок по Бернарду Силве, Ибраиму Конате (оба перейдут на правах свободных агентов) и Дензелу Дюмфрису (благодаря активации пункта о выкупе за 20 млн евро в его контракте с «Интером»).

Источники, знакомые с планами королевского клуба, сообщают, что рассматриваются и дальнейшие усиления состава: Мадрид также ищет центрфорварда, ещё одного защитника и полузащитника.

Эта масштабная трансферная кампания отражает стремление «Сливочных» провести перестройку после второго кряду сезона без трофея, а также решить проблемы с лидерством в раздевалке. На ситуацию повлиял уход нескольких важных опытных исполнителей с 2023 года — Карима Бензема, Тони Крооса, Начо, Луки Модрича, Лукаса Васкеса и Дани Карвахаля.

Покупка Кукурельи — это не просто подписание одного из лучших левых защитников мира. В «Реале» также считают, что приобретают футболиста, чьи опыт, характер и лидерские качества позволят ему стать одним из новых естественных лидеров команды.