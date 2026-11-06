7 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Сассуоло». Начало встречи — в 22:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.
«Рома»
Турнирное положение: после 10 туров «Рома» занимает третье место, набрав 24 очка.
Последние матчи: в девятом туре чемпионата Италии «Рома» разгромила «Удинезе» (5:2). В составе римского клуба по голу забили Брайан Кристанте, Родриго Мора, Доньелл Мален, Еван Н'Дика и Даниеле Гиларди. Затем римляне потерпели поражение в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (2:3).
Не сыграют: Лоренцо Пеллегрини, Девайн Ренч, Миле Свилар.
Состояние команды: после поражения в матче против МЮ прервалась беспроигрышная серия «Ромы», которая насчитывала пять матчей: 4 победы и 1 ничья.
«Сассуоло»
Турнирное положение: в таблице итальянского первенства «Сассуоло» расположился вблизи зоны вылета, а именно на 17-й строчке, команда набрала 8 очков.
Последние матчи: «Сассуоло» преследует чередача неудач, в рамках минувшего тура команда на своём поле проиграла «Фиорентине» (2:4).
Не сыграют: Даниэль Болока, Исмаэль Коне, Хеферсон Паз.
Состояние команды: В последних матчах «Сассуоло» проиграл «Лацио» (2:6), «Комо» (0:2), «Фрозиноне» (2:4), «Монце» (1:2), а также сыграл вничью с «Миланом» (1:1).
Статистика для ставок
- «Рома» занимает 3-е место в чемпионате Италии
- «Сассуоло» занимает 17-е место в чемпионате Италии
- В этом сезоне «Рома» и «Сассуоло» ещё не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Ромы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.30. Ничья оценивается в 6.00. На победу «Сассуоло» — 9.00.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.52 и 2.45.
Прогноз: «Рома» подходит к поединку в роли фаворита пары, римляне входят в группу лидеров Серии А и могут воспользоваться проблемами «Сассуоло» в обороне.
Ставка: Фора «Ромы» (-2) с коэффициентом 2.17.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.92.