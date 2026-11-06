прогноз на матч 11-го тура Серии А, ставка за 2.17

7 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Сассуоло». Начало встречи — в 22:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Рома»

Турнирное положение: после 10 туров «Рома» занимает третье место, набрав 24 очка.

Последние матчи: в девятом туре чемпионата Италии «Рома» разгромила «Удинезе» (5:2). В составе римского клуба по голу забили Брайан Кристанте, Родриго Мора, Доньелл Мален, Еван Н'Дика и Даниеле Гиларди. Затем римляне потерпели поражение в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (2:3).

Не сыграют: Лоренцо Пеллегрини, Девайн Ренч, Миле Свилар.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: после поражения в матче против МЮ прервалась беспроигрышная серия «Ромы», которая насчитывала пять матчей: 4 победы и 1 ничья.

«Сассуоло»

Турнирное положение: в таблице итальянского первенства «Сассуоло» расположился вблизи зоны вылета, а именно на 17-й строчке, команда набрала 8 очков.

Последние матчи: «Сассуоло» преследует чередача неудач, в рамках минувшего тура команда на своём поле проиграла «Фиорентине» (2:4).

Не сыграют: Даниэль Болока, Исмаэль Коне, Хеферсон Паз.

Состояние команды: В последних матчах «Сассуоло» проиграл «Лацио» (2:6), «Комо» (0:2), «Фрозиноне» (2:4), «Монце» (1:2), а также сыграл вничью с «Миланом» (1:1).

На что ставят в матче Рома — Сассуоло Букмекерские коэффициенты на матч Рома — Сассуоло: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Рома» занимает 3-е место в чемпионате Италии

«Сассуоло» занимает 17-е место в чемпионате Италии

В этом сезоне «Рома» и «Сассуоло» ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Ромы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.30. Ничья оценивается в 6.00. На победу «Сассуоло» — 9.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.52 и 2.45.

Прогноз: «Рома» подходит к поединку в роли фаворита пары, римляне входят в группу лидеров Серии А и могут воспользоваться проблемами «Сассуоло» в обороне.

2.17 Фора «Ромы» (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Рома» — «Сассуоло» принесёт чистый выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Фора «Ромы» (-2) с коэффициентом 2.17.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.92 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Рома» — «Сассуоло» принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.92.