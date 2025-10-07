В Thehockeywriters выделили ключевых претендентов на лидирующие роли в своих дивизионах в рамках очередного сезона НХЛ.

На календаре первая половина октября, а значит, регулярный сезон НХЛ вот-вот стартует. В прошлом году победителями своих дивизионов стали «Торонто», «Вашингтон», «Виннипег» и «Вегас», тогда как в новом чемпионате фаворитами видятся другие команды. Ниже представлены главные претенденты, способные составить им конкуренцию.

Атлантический дивизион: «Тампа-Бэй»

Еще недавно фаворитом Атлантического дивизиона мы вполне обоснованно могли называть «Флориду», но сейчас обстоятельства изменились.

Команда начнет сезон без Мэттью Ткачака, который пропустит два-три месяца, а тяжелейшая травма Александра Баркова — разрыв передней и задней крестообразных связок — оставившая его вне игры на семь-девять месяцев, полностью меняет картину.

Это не значит, что «Флорида» останется без плей-офф, но потеря Баркова — одного из лучших двухсторонних центрфорвардов лиги — серьезно ударит по ее потенциалу.

Теперь путь к вершине открыт для других, и лучшими вводными для продвижения к первому месту располагает «Тампа-Бэй». Несмотря на общий возраст, костяк команды показывает высокий уровень игры, достаточный для победы в дивизионе.

Никита Кучеров стабильно входит в число претендентов на «Арт Росс», но на этом звездный состав «молний» не заканчивается. Брэйден Пойнт, Джейк Генцел, Андрей Василевский и Виктор Хедман формируют, пожалуй, самую мощную основу — особенно на фоне продолжительных потерь Ткачака и Баркова.

Даже глубина состава «Тампы-Бэй» смотрится солидно. Игроки вроде Оливера Бьоркстранда, Ника Пола и Энтони Сирелли обеспечивают прочный фундамент, способный удерживать команду среди лидеров. Неудивительно, если к завершению регулярки «Тампа-Бэй» окажется в диапазоне 105-110 набранных очков.

Кто способен навязать борьбу?

Потери «Флориды», вероятно, не позволят ей побороться за первое место, хотя путевка в плей-офф остается целью, встроенной по умолчанию. Главной угрозой для «Тампы-Бэй», вероятно, станет «Торонто», даже если в новом сезоне команда немного сбавит обороты.

Несмотря на переход Митча Марнера в «Вегас», у «Торонто» сохранилась основа во главе с Остоном Мэттьюсом, Джоном Таваресом и Вильямом Нюландером. Мэттью Найз уверенно смотрится в топ-6, а вратарская пара Джозефа Уолла и Энтони Столарца заслуживает репутации одной из самых недооцененных в НХЛ.

Среди главных тактических задач «Торонто» стоит выделить улучшение игры в равных составах. В прошлом сезоне команда оказалась в нижней трети лиги по доле ожидаемых голов (xG%) и держалась в числе лидеров во многом благодаря надежному вратарю и мощной игре в большинстве.

Но на такой формуле далеко не уедешь — стабильного успеха добиваются за счет формата «пять на пять», и если «Торонто» прибавит в этом компоненте, то вполне сможет побороться с «Тампой-Бэй» за первое место.

Столичный дивизион: «Каролина»

Столичный дивизион давно не выглядел столь слабым, но «Каролина» — одна из немногих команд, которой удается поддерживать топ-уровень. В межсезонье клуб из Роли усилил атаку, подписав Николая Элерса, и укрепил оборону, обменяв у «Рейнджерс» К’Андре Миллера.

Без сомнений, «Каролина» — самая талантливая команда дивизиона, по праву называемая главным фаворитом. Однако и у «Харрикейнз» нашлись слабые места. Травма Себастьяна Ахо оставит центр первой тройки за Джорданом Стаалом, а вратарская линия вся вызывает вопросы.

Тем не менее вариативность состава у «Каролины» весьма приличная — в Столичном дивизионе по балансу с ней едва ли кто-то сравнится. Конечно, победу «Кейнс» никто не гарантирует, но условный провал точно оказался бы неожиданностью.

Кто может навязать борьбу «Каролине»?

Год назад «Вашингтон» выиграл дивизион, набрав 111 очков, однако текущие прогнозы по «Кэпиталз» куда скромнее — многие ожидают естественный спад. Это не значит, что команда рухнет за пределы зоны плей-офф, но ее реальная планка ныне оценивается в 94-95 очков. Главным конкурентом «Каролины» видится «Нью-Джерси».

Ключ к успеху «Нью-Джерси» — здоровье Джека Хьюза. Два последних сезона игрок ограничился 62 матчами из-за проблем с плечом, и если история повторится, клубу скорее придется бороться за уайлд-кард, а не за вершину. Но если Хьюз останется здоров, то потенциал «Девилз» станет более очевидным.

Глубина атаки «Джерси» выросла на фоне подписаний Евгения Дадонова, Коннора Брауна и Арсения Грицюка, а оборона и вратари способны стать одними из лучших в дивизионе. Догнать «Каролину», конечно, будет непросто, но именно «Нью-Джерси» выглядит тем, кто готов бросить вызов.

Центральный дивизион: «Даллас»

Центральный дивизион по праву можно считать одним из сильнейших в НХЛ — сразу шесть команд готовы претендовать на место в плей-офф.

В прошлом сезоне «Виннипег» провел выдающуюся кампанию, завоевав Президентский кубок и первое место в дивизионе, однако пережить такого масштаба успех вновь — задача не из легких. Команда по-прежнему выглядит конкурентоспособной, но фаворитами на титул в этот раз называют «Даллас».

Мало кто в лиге может похвастаться такой глубиной в центре нападения — отнюдь не у каждого клуба игрок уровня Уайатта Джонстона выступает на позиции третьего центра. По краям линии атаки сияют звезды элитного посева Микко Рантанен и Джейсон Робертсон.

«Даллас» nhl. com / getty images

В обороне у «Далласа» сразу два топ-защитника — Миро Хейсканен и Томас Харли, а вратарский сегмент входит в десятку сильнейших в лиге. Даже после смены тренера «Даллас» претендует на звание одной из лучших команд по игре «пять на пять» — с такой широтой состава иной результат был бы удивительным.

Кто может навязать борьбу «Далласу»?

Несмотря на статус фаворита, «Даллас» не единственный претендент на вершину. Если кто и способен перехватить лидерство, то это «Колорадо». Натан Маккиннон — один из трех сильнейших бомбардиров НХЛ, а Кейл Макар считается лучшим защитником лиги.

К глубине состава «Колорадо», безусловно, есть вопросы, но его ведущие хоккеисты причисляются к звездам мирового уровня. Борьба за первое место в Центральном дивизионе, скорее всего, продлится до самого конца регулярки, и потенциальная победа «Колорадо» не станет большим сюрпризом.

Тихоокеанский дивизион: «Вегас»

Приход игрока уровня Митча Марнера способен дать мощное усиление «Вегасу», который и без того обладал одним из самых боеспособных составов в НХЛ. Марнер уже много лет входит в число самых ценных хоккеистов лиги, принося команде статистики дополнительно по 2-3 победы за сезон.

Сочетая талант с уже имеющимся потенциалом «Голден Найтс», нетрудно понять, почему именно коллектив из Невады считается главным фаворитом Тихоокеанского дивизиона.

Если кто и может сравниться с «Далласом» по глубине центральной линии, то это «Вегас». Джек Айкел, Томаш Гертл и Вильям Карлссон формируют мощную ось нападения. На флангах также хватает звезд: помимо Марнера стоит упомянуть Марка Стоуна, набирающего ход снайпера Павла Дорофеева и универсального Ивана Барбашева.

Потеря Алекса Пьетранджело, для которого карьера, возможно, подошла к концу, в моменте оказалась ощутимой, но в случае сохранения здоровых кондиций нынешнее сочетание игроков способно набрать свыше 110 очков.

Кто способен навязать борьбу «Вегасу»?

«Эдмонтон» остается главным соперником «Вегаса» в Тихоокеанском дивизионе. Когда в одной команде играют двое из лучших хоккеистов мира — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль — она всегда будет претендовать на вершину.

Тем не менее у «Эдмонтона» есть свои поводы для беспокойства. Стабильность вратарей по-прежнему находится под вопросом, а возрастной состав провел слишком много тяжелых матчей за последние два года. Возможно, усталость даст о себе знать на дистанции.

Других серьезных конкурентов в дивизионе практически нет: «Лос-Анджелес» должен попасть в плей-офф, но вряд ли замахнется даже на вторую строчку.

При этом аутсайдеры вроде «Сан-Хосе» и особенно «Анахайма» также заметно прибавили, поэтому легких очков станет меньше. Но для «Эдмонтона» это вряд ли окажется проблемой, ведь уровень его лидеров позволит оставаться в гонке сильнейших.