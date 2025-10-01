В Thehockeywriters попытались определить, какие клубы провели самую качественную селекцию в рамках межсезонья

Межсезонье в НХЛ выдалось сравнительно скучным. Класс свободных агентов оказался одним из самых слабых за последние годы, а рынок обменов практически не функционировал. Столь низкая динамика подразумевала общую стагнацию, из-за которой многие команды попросту не сумели усилить состав до желаемого уровня.

Тем не менее некоторые клубы проявили изобретательность и все же нашли способы укрепить свои ряды перед началом чемпионата 2025/26.

«Вегас»

Митч Марнер, Джереми Лозон, Колтон Сиссонс Основные потери: Николя Руа, Виктор Олофссон, Алекс Пьетранджело, Николас Хейг, Илья Самсонов

Ни одна тусовка в Вегасе не проходит тихо, верно? Несмотря на то что трансферная кампания «Голден Найтс» по большому счету ограничилась подписанием Марнера, в данном контексте мы говорим о хоккеисте, способном набрать сотню очков. Один его топ-перфоманс можно сравнить с победной игрой на дистанции.

Митч Марнер nhl.com

Марнер — это бомбардир, который в одиночку готов изменить исход встречи и которого хотела бы заполучить любая другая команда, даже несмотря на все разговоры о его форме в плей-офф.

Без Марнера «Вегас» и вовсе не попал бы в этот список, ведь Лозон и Сиссонс вряд ли могут кардинально повлиять на улучшение игрового рисунка. Но Марнер настолько хорош, что одной такого рода сделки вполне достаточно. В условиях отсутствия давления, характерного для медийной среды «Торонто», Митч, возможно, сумеет проявить себя в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Каролина»

Ключевые усиления: Николай Элерс, К’Андре Миллер, Майк Райлли



Николай Элерс, К’Андре Миллер, Майк Райлли Основные потери: Брент Бернс, Дмитрий Орлов

«Каролина» постоянно выискивает способы, как сделать шаг вперед на рынке свободных агентов или обменов. Несмотря на то что в этот раз коллектив из Роли ограничился скромными в плане количества сделками, все они видятся довольно значимыми.

В межсезонье «ураганы» обменяли у «Рейнджерс» К’Андре Миллера и подписали Элерса — лучшего свободного агента класса-2025 — с шестилетним контрактом с зарплатой $8,5 млн в год.

Последние лет пять «Каролина» безуспешно искала форварда, способного сделать разницу. Ранее команде не удалось удержать Джейка Генцела, а Микко Рантанен пробыл в команде всего два месяца до нового обмена в 2025 году. Теперь же в лице Элерса «Харрикейнз» могут наконец обрести звезду желаемого калибра.

Ник Элерс nhl.com

Даже в условиях проблем со здоровьем мы говорим о результативном форварде, за три последних сезона забивавшем в среднем по 26 голов и набиравшем 68 очков на отрезке в 82 матча. Бесспорно, новичок «Каролины» обеспечит атаке дополнительную скорость и то разнообразие, которого так не хватало.

Миллер, в свою очередь, остается загадкой. Его последний сезон в «Рейнджерс» не задался, но система «Каролины», как кажется, под его стиль подходит лучше, чем та, что выстраивается в клубе на Манхэттене. Если ему удастся набрать хорошие кондиции и превратиться в лидера, приносящего победные очки, это станет еще одним мощным аргументом в пользу «ураганов».

«Юта»

Ключевые усиления: Джей-Джей Петерка, Нэйт Шмидт, Брэндон Танев, Витек Ванечек



Джей-Джей Петерка, Нэйт Шмидт, Брэндон Танев, Витек Ванечек Основные потери: Майкл Кесселринг, Джош Доан, Маттиас Маччелли, Ник Бьюгстад

Многим еще до межсезонья нравилось направление, в котором двигалась «Юта». Но генеральный менеджер «мамонтов» Билл Армстронг не стал брать паузу в вопросе усиления состава, и теперь обновленная команда вполне может оказаться среди претендентов на плей-офф уже в этом сезоне.

Главным приобретением клуба стал Петерка. За последние два года форвард наколотил 56 шайб, а в сезоне 2024/25 вплотную приблизился к отметке в 70 очков в составе «Баффало». В перспективе молодому бомбардиру предстоит подтянуть игру в обороне, но сомнений в том, что он усилит атакующую линию «Юты», нет — особенно ее топ-6.

Глубинные новички «мамонтов» также смотрятся солидно. Шмидт ранее сумел перезапустить карьеру во «Флориде», ставшей чемпионом, а в составе коллектива из Солт-Лейк-Сити способен укрепить третью пару защитников. Танев, хоть понемногу и сдает, по-прежнему может быть полезным в четвертом сочетании.

Аналитики говорят, что «Юта» стала сильнее примерно на 2,5 победы на дистанции. Если это так, то по итогу регулярки команда выйдет на уровень 94-95 очков и приблизится к границе зоны плей-офф на Западе. Реальный потенциал команды может оказаться еще выше при условии, что Логан Кули и Дилан Гюнтер продолжат расти в звезд нового поколения НХЛ.

«Сан-Хосе»

Ключевые усиления: Джефф Скиннер, Дмитрий Орлов, Адам Годетт, Джон Клинберг, Ник Ледди, Алекс Неделькович, Филипп Курашев, Райан Ривз



Джефф Скиннер, Дмитрий Орлов, Адам Годетт, Джон Клинберг, Ник Ледди, Алекс Неделькович, Филипп Курашев, Райан Ривз Основные потери: Александр Георгиев, Николай Коваленко, Марк-Эдуард Власик, Генри Трун

Довольно сложно сейчас представить сезон более слабый, чем прошлый в исполнении «Сан-Хосе». Но активное лето под руководством генерального менеджера Майка Грира должно помочь команде преодолеть барьер в 52 очка и, возможно, сделать это с серьезным запасом.

Защита «Шаркс» ранее была настоящей катастрофой, однако приход Орлова, Ледди и Клинберга должны обеспечить первостепенный опыт. Конечно, это не сделает «Сан-Хосе» оборонительной машиной, но команда вряд ли будет настолько уязвимой, как в прошлом году.

Джефф Скиннер nhl.com

В атаке Скиннер получает шанс перезапустить карьеру рядом с Маклином Селебрини или Уиллом Смитом после неудачного сезона в «Эдмонтоне». Его контракт рассчитан лишь на год, и к дедлайну он, вероятно, окажется в другой команде, но если новичок калифорнийского клуба наладит химию с молодыми лидерами, то вполне сможет претендовать на 20 заброшенных шайб.

До уровня плей-офф «Сан-Хосе», безусловно, еще далеко, но команда явно стала сильнее. Насколько она поднимется в таблице, зависит от прогресса упомянутых Селебрини и Смита наряду с Ярославом Аскаровым. Тем не менее замахнуться на 70 очков в пределах Тихоокеанского дивизиона — вполне достижимая цель.

«Монреаль»

Ключевые усиления: Ноа Добсон, Закари Болдук, Джозеф Велено



Ноа Добсон, Закари Болдук, Джозеф Велено Основные потери: Логан Мейлу, Йоэль Армиа, Давид Савар, Кристиан Дворак, Эмиль Хейнеман

Сложно не восхищаться тем, как руководство «Монреаля» ведет перестройку. Очередное межсезонье «Канадиенс» можно назвать весьма удачным, а саму команду — одной из лучших в НХЛ по уровню усиления перед стартом нового чемпионата.

Ноа Добсон, например, закроет позицию полноценного защитника первого звена, а Закари Болдук стал скрытым, но очень ценным дополнением на позиции центра.

Несмотря на количество сделок на вход, канадцам из Квебека будет трудно пробиться в верхнюю половину таблицы Востока в условиях невероятно сильного Атлантического дивизиона. Для этого команде нужен внутренний прогресс, особенно с точки зрения классических центральных форвардов. Несмотря на приход Болдука, положение «Хабс» едва ли сильно улучшится.

Нелишним будет напомнить, что в сезоне 2024/25 «Монреаль» входил в число худших команд лиги по игре в обороне. При равных составах они допускали второе по величине ожидаемое количество голов за 60 минут. Если это не удастся выправить, то превзойти результат в 91 очко будет крайне тяжело.