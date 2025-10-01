В Thehockeywriters попытались определить, какие клубы провели самую качественную селекцию в рамках межсезонья
Межсезонье в НХЛ выдалось сравнительно скучным. Класс свободных агентов оказался одним из самых слабых за последние годы, а рынок обменов практически не функционировал. Столь низкая динамика подразумевала общую стагнацию, из-за которой многие команды попросту не сумели усилить состав до желаемого уровня.
Тем не менее некоторые клубы проявили изобретательность и все же нашли способы укрепить свои ряды перед началом чемпионата 2025/26.
«Вегас»
- Ключевые усиления: Митч Марнер, Джереми Лозон, Колтон Сиссонс
- Основные потери: Николя Руа, Виктор Олофссон, Алекс Пьетранджело, Николас Хейг, Илья Самсонов
Ни одна тусовка в Вегасе не проходит тихо, верно? Несмотря на то что трансферная кампания «Голден Найтс» по большому счету ограничилась подписанием Марнера, в данном контексте мы говорим о хоккеисте, способном набрать сотню очков. Один его топ-перфоманс можно сравнить с победной игрой на дистанции.
Марнер — это бомбардир, который в одиночку готов изменить исход встречи и которого хотела бы заполучить любая другая команда, даже несмотря на все разговоры о его форме в плей-офф.
Без Марнера «Вегас» и вовсе не попал бы в этот список, ведь Лозон и Сиссонс вряд ли могут кардинально повлиять на улучшение игрового рисунка. Но Марнер настолько хорош, что одной такого рода сделки вполне достаточно. В условиях отсутствия давления, характерного для медийной среды «Торонто», Митч, возможно, сумеет проявить себя в розыгрыше Кубка Стэнли.
«Каролина»
- Ключевые усиления: Николай Элерс, К’Андре Миллер, Майк Райлли
- Основные потери: Брент Бернс, Дмитрий Орлов
«Каролина» постоянно выискивает способы, как сделать шаг вперед на рынке свободных агентов или обменов. Несмотря на то что в этот раз коллектив из Роли ограничился скромными в плане количества сделками, все они видятся довольно значимыми.
В межсезонье «ураганы» обменяли у «Рейнджерс» К’Андре Миллера и подписали Элерса — лучшего свободного агента класса-2025 — с шестилетним контрактом с зарплатой $8,5 млн в год.
Последние лет пять «Каролина» безуспешно искала форварда, способного сделать разницу. Ранее команде не удалось удержать Джейка Генцела, а Микко Рантанен пробыл в команде всего два месяца до нового обмена в 2025 году. Теперь же в лице Элерса «Харрикейнз» могут наконец обрести звезду желаемого калибра.
Даже в условиях проблем со здоровьем мы говорим о результативном форварде, за три последних сезона забивавшем в среднем по 26 голов и набиравшем 68 очков на отрезке в 82 матча. Бесспорно, новичок «Каролины» обеспечит атаке дополнительную скорость и то разнообразие, которого так не хватало.
Миллер, в свою очередь, остается загадкой. Его последний сезон в «Рейнджерс» не задался, но система «Каролины», как кажется, под его стиль подходит лучше, чем та, что выстраивается в клубе на Манхэттене. Если ему удастся набрать хорошие кондиции и превратиться в лидера, приносящего победные очки, это станет еще одним мощным аргументом в пользу «ураганов».
«Юта»
- Ключевые усиления: Джей-Джей Петерка, Нэйт Шмидт, Брэндон Танев, Витек Ванечек
- Основные потери: Майкл Кесселринг, Джош Доан, Маттиас Маччелли, Ник Бьюгстад
Многим еще до межсезонья нравилось направление, в котором двигалась «Юта». Но генеральный менеджер «мамонтов» Билл Армстронг не стал брать паузу в вопросе усиления состава, и теперь обновленная команда вполне может оказаться среди претендентов на плей-офф уже в этом сезоне.
Главным приобретением клуба стал Петерка. За последние два года форвард наколотил 56 шайб, а в сезоне 2024/25 вплотную приблизился к отметке в 70 очков в составе «Баффало». В перспективе молодому бомбардиру предстоит подтянуть игру в обороне, но сомнений в том, что он усилит атакующую линию «Юты», нет — особенно ее топ-6.
Глубинные новички «мамонтов» также смотрятся солидно. Шмидт ранее сумел перезапустить карьеру во «Флориде», ставшей чемпионом, а в составе коллектива из Солт-Лейк-Сити способен укрепить третью пару защитников. Танев, хоть понемногу и сдает, по-прежнему может быть полезным в четвертом сочетании.
Аналитики говорят, что «Юта» стала сильнее примерно на 2,5 победы на дистанции. Если это так, то по итогу регулярки команда выйдет на уровень 94-95 очков и приблизится к границе зоны плей-офф на Западе. Реальный потенциал команды может оказаться еще выше при условии, что Логан Кули и Дилан Гюнтер продолжат расти в звезд нового поколения НХЛ.
«Сан-Хосе»
- Ключевые усиления: Джефф Скиннер, Дмитрий Орлов, Адам Годетт, Джон Клинберг, Ник Ледди, Алекс Неделькович, Филипп Курашев, Райан Ривз
- Основные потери: Александр Георгиев, Николай Коваленко, Марк-Эдуард Власик, Генри Трун
Довольно сложно сейчас представить сезон более слабый, чем прошлый в исполнении «Сан-Хосе». Но активное лето под руководством генерального менеджера Майка Грира должно помочь команде преодолеть барьер в 52 очка и, возможно, сделать это с серьезным запасом.
Защита «Шаркс» ранее была настоящей катастрофой, однако приход Орлова, Ледди и Клинберга должны обеспечить первостепенный опыт. Конечно, это не сделает «Сан-Хосе» оборонительной машиной, но команда вряд ли будет настолько уязвимой, как в прошлом году.
В атаке Скиннер получает шанс перезапустить карьеру рядом с Маклином Селебрини или Уиллом Смитом после неудачного сезона в «Эдмонтоне». Его контракт рассчитан лишь на год, и к дедлайну он, вероятно, окажется в другой команде, но если новичок калифорнийского клуба наладит химию с молодыми лидерами, то вполне сможет претендовать на 20 заброшенных шайб.
До уровня плей-офф «Сан-Хосе», безусловно, еще далеко, но команда явно стала сильнее. Насколько она поднимется в таблице, зависит от прогресса упомянутых Селебрини и Смита наряду с Ярославом Аскаровым. Тем не менее замахнуться на 70 очков в пределах Тихоокеанского дивизиона — вполне достижимая цель.
«Монреаль»
- Ключевые усиления: Ноа Добсон, Закари Болдук, Джозеф Велено
- Основные потери: Логан Мейлу, Йоэль Армиа, Давид Савар, Кристиан Дворак, Эмиль Хейнеман
Сложно не восхищаться тем, как руководство «Монреаля» ведет перестройку. Очередное межсезонье «Канадиенс» можно назвать весьма удачным, а саму команду — одной из лучших в НХЛ по уровню усиления перед стартом нового чемпионата.
Ноа Добсон, например, закроет позицию полноценного защитника первого звена, а Закари Болдук стал скрытым, но очень ценным дополнением на позиции центра.
Несмотря на количество сделок на вход, канадцам из Квебека будет трудно пробиться в верхнюю половину таблицы Востока в условиях невероятно сильного Атлантического дивизиона. Для этого команде нужен внутренний прогресс, особенно с точки зрения классических центральных форвардов. Несмотря на приход Болдука, положение «Хабс» едва ли сильно улучшится.
Нелишним будет напомнить, что в сезоне 2024/25 «Монреаль» входил в число худших команд лиги по игре в обороне. При равных составах они допускали второе по величине ожидаемое количество голов за 60 минут. Если это не удастся выправить, то превзойти результат в 91 очко будет крайне тяжело.