Мухова и Носкова устроят незабываемое шоу в финале Уимблдона?

прогноз на финал Уимблдона, ставка за 2.38

Чешки Каролина Мухова и Линда Носкова встретятся в финале Уимблдона. Матч пройдет 11 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.

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Мухова

Каролина второй раз в карьере сыграет в финале турнира «Большого шлема».

В 2023 году Мухова проиграла польке Иге Свентек в решающем матче на Ролан Гаррос.

Чешская теннисистка начала турнир с уверенной победы над россиянкой Анастасией Захаровой, после чего обыграла во втором круге китаянку Шуай Чжан.

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В третьем раунде ее соперницей была таиландская теннисистка Мананчая Савангкаев. Как и в предыдущих двух матчах, здесь 29-летней чешке тоже не понадобился дополнительный сет.

В 1/8 финала Мухова остановила чемпионку Уимблдона-2024 Барбору Крейчикову — 7:5, 5:7, 6:3.

В четвертьфинале у нее был непростой матч против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки (7:6, 6:4), которая перед этим остановила Арину Соболенко.

В полуфинале Мухова одержала победу над американкой Кори Гауфф — 6:2, 1:6, 7:6. На тай-брейке третьего сета соперница не реализовала матчбол.

Победная серия Муховой составляет десять матчей. На неделе перед Уимблдоном она стала чемпионкой «пятисотника» в Бад-Хомбурге.

Каролина выиграла 35 из 43 матчей в этом сезоне. Среди ее лучших результатов. этом году — победа на «тысячнике» в Дохе.

Носкова

Линда впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».

Носкова начала текущий турнир с победы над немкой Эллой Зайдель — 6:4, 6:3.

Линда Носкова globallookpress.com

Во втором круге ее соперницей была колумбийка Камила Осорио — 6:3, 4:6, 6:2.

В третьем раунде она одержала волевую победу над румынкой Сораной Кырстей — 2:6, 6:3, 7:6.

В 1/8 финала Линда обыграла чемпионку Australian Open-2025 Мэдисон Киз (6:4, 7:6), а в четвертьфинале остановила бельгийку Элизу Мертенс (6:3, 7:5).

В четвертьфинале Носкова одержала уверенную победу над бельгийкой Элизой Мертенс — 6:4, 6:4.

Носкова выиграла десять из 11 матчей на траве в текущем сезоне. В прошлом месяце она стала чемпионкой престижного турнира в Берлине. На немецком «пятисотнике» ее соперницами были Рената Сарасуа, Диан Парри, Паула Бадоса, Александра Эала и Джессика Пегула.

Также стоит обратить внимание, что с учетом прошлого сезона Носкова выиграла 19 из 23-х матчей на траве.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мухову в этом матче можно поставить за 1.79, победу Носковой букмекеры предлагают за 2.08.

Прогноз: безусловно, логично предположить, что финал будет напряженным и максимально интересным для зрителей. Но при этом сразу вспоминается прошлогодний решающий матч женского турнира на Уимблдоне, в котором Ига Свентек разгромила Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0.

В противостоянии двух чешек, вероятно, будет куда больше интриги. Но при этом мы считаем, что Мухова обыграет соотечественницу благодаря своему размашистому атакующему теннису.

Кстати, в прошлом году Каролина одержала волевую победу над Линдой в третьем круге US Open — 6:7, 6:4, 6:2.

2.38 Победа Муховой + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч Мухова — Носкова позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Рекомендуемая ставка: победа Муховой + тотал геймов больше 20,5 за 2.38.