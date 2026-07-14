15 июля в 1/2 финала Кубка Казахстана по футболу сыграют «Ордабасы» и «Алтай» Семей. Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.11.

«Ордабасы»

Турнирное положение: «Сине-белые» вполне преуспевают в плане результатов. Нынешнее 1-е место в чемпионате и выход в полуфинал Кубка являются тому красноречивым подтверждением.

При этом «Ордабасы» всего на один пункт опережает ближайшего преследователя. Да и забила команда 30 мячей в 17 поединках чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ордабасы» уступил «Каспию» (2:3).

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До того команда одолела «Улытау» (1:0). К тому же поединок с тем же соперником принес минимальный успех. При этом до последнего поражения «сине-белые» победили 8 раз подряд.

В своих пяти последних матчах «Ордабасы» забил 9 мячей при четырех пропущенных в свои ворота. При этом до последней коллизии команда не пропускала в трех матчах кряду.

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Состояние команды: «Ордабасы» все никак не оторвется от конкурентов. «Сине-белым» несколько недостает кадрового ресурса для борьбы на двух фронтах.

При этом «Ордабасы» в матче первого круга не сумел одолеть «Алтай» (0:0). Тем не менее, в первом полуфинальном матче команда явно постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответным поединком.

«Алтай» Семей

Турнирное положение: «Алтай» Семей сражается за выживание в элитном дивизионе. Ныне команда находится на 13-м месте турнирной таблицы.

При этом «Алтай» Семей лишь на один зачетный балл опережает зону вылета. Однако забила команда всего лишь 12 мячей в 17 матчах чемпионата.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда нанесла поражение «Жетысу». Единственный мяч был забит в дебюте матча с пенальти.

До того команда с минимальным счетом переиграла «Тобол». При этом чуть ранее она уступила тем же костанайцам (1:3).

Тем не менее, «Алтай» Семей в пяти своих последних матчах добыл две победы. В этих поединках команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Состояние команды: «Алтай» Семей постепенно прибавляет. Команда победила в двух последних матчах, не пропустив в них ни разу.

При этом «Алтай» Семей в 8 выездных поединках чемпионата набрал 8 зачетных пунктов. Да и забивает вне родных стен команда в среднем реже одного мяча за матч.

Безусловно, команда уже прыгнула выше головы, выйдя в полуфинал Кубка страны. Да и последние успехи явно окрыляют!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» считается безусловным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 4.75, а победа «Алтая» Семей — в 6.90.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.88, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.82.

Прогноз: «Алтай» Семей в последнее время воспрял психологически и явно намерен дать бой «сине-белым».

2.11 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч «Ордабасы» — «Алтай» Семей принесёт чистый выигрыш 1110₽, общая выплата — 2110₽

Ставка: Обе забьют за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

2.43 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.43 на матч «Ордабасы» — «Алтай» Семей принесёт прибыль 1430₽, общая выплата — 2430₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.43.

Пять причин, почему ставка зайдет