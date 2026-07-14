прогноз на матч 1-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 1.76

15 июля в матче первого раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Малишева» и «Влазния». Начало игры — в 17:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.76.

«Малишева»

Турнирное положение: Косоварский клуб «Малишева» проводит свой первый в истории сезон в еврокубках. Команда участвует в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА 2026/27. После поражения в первом гостевом матче косоварам необходимо побеждать дома для прохода дальше.

Последние матчи: первая встреча в Албании 9 июля завершилась поражением «Малишевы» со счетом 1:2. Команда открыла счет уже на 3-й минуте благодаря голу Лорана Жилани, но не удержала преимущество.

До этого в рамках подготовки к сезону команда показывала смешанные результаты, включая победы над «Будучностью» (4:2) и «Кукеси» (4:3).

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Не сыграют: Защитник Андреас Сковгард получил прямую красную карточку в прошлом матче.

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Состояние команды: «Малишева» активно обновляет состав. Перед стартом еврокубков клуб подписал нападающих Кесли Шани и Кингсли Уку, а также вратаря Аднана Канурича.

Несмотря на дебютный статус, команда показала зубы в гостевой игре, забив быстрый гол. Однако потеря ключевого защитника Сковгарда из-за удаления может серьезно ослабить оборонительные порядки в ответной встрече.

«Влазния»

Турнирное положение: Албанская «Влазния» приехала в Косово с минимальным преимуществом после домашней победы. Команда имеет более богатый опыт выступлений в квалификациях Лиги конференций и считается фаворитом на выход во второй раунд.

Последние матчи: в первой игре квалификации «Влазния» одержала волевую победу (2:1). Пропустив быстрый гол, албанцы отыгрались еще в первом тайме усилиями Клинтри Като. Победный мяч на 56-й минуте забил Эмильяно Муста.

Не сыграют: все игроки доступны.

Состояние команды: Коллектив из Шкодера продемонстрировал характер, переломив ход неудачно начавшегося матча. Тренерский штаб сделал ставку на надежный контроль мяча и эффективное использование стандартных положений. «Влазния» находится в хорошем игровом тонусе, а лидеры атаки, такие как Беким Балай, создают постоянное давление на защиту соперника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Малишевы» дают 1.77, а на «Влазинью» — 4.20; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.75.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.78, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.96.

Прогноз: Основной ставкой станет ожидание голов от каждой из команд.

1.76 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.76 на матч «Малишева» — «Влазния» принесёт прибыль 760₽, общая выплата — 1760₽

Ставка: Обе команды смогут забить в матче за 1.76.

Прогноз: В среднем в последних матчах команды забивает в среднем по 1,8 мяча за поединок, поэтому рискнем и поставим на тотале больше 3 голов.

2.32 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч «Малишева» — «Влазния» позволит вывести на карту выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 2.32.