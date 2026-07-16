17 июля в матче 12-го тура чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Пахтакор» и «Локомотив» Ташкент. Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Пахтакор»

Турнирное положение: «Львы» привычно бьются за чемпионство. Команда на два очка отстает от лидера.

При этом «Пахтакор» уступил всего один раз в 11 матчах чемпионата. Забила же команда 22 мяча при 12 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Львы» потеряли очки в матче с «Сурханом» (1:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда не сумела переиграть «Насаф» (2:2). Зато поединок с «Бухарой» принес в копилку три очка (1:0). Да и вообще, до последних двух ничьих команда победила 6 раз кряду.

В пяти своих последних матчах «Пахтакор» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды сумели отличиться 9 забитыми мячами при пяти пропущенных.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: «Львы» после паузы в чемпионате намерены как можно быстрее догнать ферганский «Нефтчи». Кадровый потенциал для этого имеется.

К тому же «Пахтакор» традиционно успешно противостоит «железнодорожникам». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении. К тому же в родных стенах «львы» в нынешнем чемпионате набрали 13 очков в шести поединках.

«Локомотив» Ташкент

Турнирное положение: Эта команда сражается за попадание на пьедестал. «Локомотив» Ташкент находится на 7-м месте турнирной таблицы.

При этом «Локомотив» Ташкент на три очка отстает от заветной третьей позиции. А вот забила команда 14 мячей в 11 матчах. Причем пропустила она столько же, сколько и забила.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Локомотив» Ташкент одолел «Кызылкум» (1:0).

До того команда потерпела поражение от АГМК (1:2). При этом чуть ранее она с боем переиграла «Насаф» (3:2).

При этом «Локомотив» Ташкент в пяти своих последних поединках победил 3 раза при двух поражениях. В этих матчах «железнодорожники» отличились 7 забитыми мячами при семи же пропущенных.

Состояние команды: «Локомотив» Ташкент крайне нестабилен в плане результатов. Быть может, эту самую стабильность команда обретет после паузы в чемпионате?!

Кстати, вне родных стен «Локомотив» Ташкент выступает неровно. В шести выездных поединках команда разжилась 9 очками, что является пятым результатом в лиге.

Несомненно, «железнодорожники» в этой встрече будут рады и ничьей. Правда, для этого еще нужно очень постараться сдержать натиск земляков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Пахтакор» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценивается в 4.06, тогда как победа соперника — в 6.24.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 1.79 и 1.96.

Прогноз: «Львы» пытаются не отставать от лидера, и явно быстро вскроют не самые надежные тылы соперника.

2.03 Победа «Пахтакора» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Пахтакор» — «Локомотив» Ташкент позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Победа «Пахтакора» в 1-м тайме за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться более трех раз.

2.92 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.92 на матч «Пахтакор» — «Локомотив» Ташкент принесёт чистый выигрыш 1920₽, общая выплата — 2920₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.92.

Пять причин, почему ставка зайдет