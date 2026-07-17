18 июля в рамках регулярного чемпионата МЛС сыграют «Нэшвилл» и «Атланта Юнайтед». Начало встречи — в 03:10 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
«Нэшвилл»
Турнирное положение: «Нэшвилл» после 14-ти поединков первенства США имеет 33 балла в активе и борется за победу в регулярном чемпионате.
Команда занимает первую позицию с отрывом в два очка от своего ближайшего преследователя, «Интер» Майами, который провел на игру больше.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке регулярного первенства МЛС франчайз на своем поле обыграл «Нью-Йорк Сити» (2:1).
Перед этим — в первом поединке этой же стадии турнира — коллектив также сумел одержать победу над «Ванкувером» (2:1) на своем поле.
Не сыграют: травмирован — Язбек, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат МЛС, «Нэшвилл» выиграл, а в четырех последних — ни разу не проиграл.
Таким образом хозяева поля выглядят явным фаворитом грядущей игры, а при поддержке своих трибун добиться победы им будет еще легче.
Сэм Сарридж — лучший бомбардир команды в текущем сезоне чемпионата МЛС с девятью голами.
«Атланта Юнайтед»
Турнирное положение: «Атланта Юнайтед» после 14-ти туров первенства США набрала 11 баллов в активе и находится внизу таблицы.
Команда занимает 14-ю позицию, на семь очков отставая от зоны плей-офф, а также на четыре пунктов опережая аутсайдера чемпионата — «Филадельфию Юнион».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках предыдущего тура коллектив в чужих стенах потерпел поражение от «Коламбус Крю» — 0:2.
Перед этим в предыдущей игре регулярного чемпионата МЛС франчайз также не набрал очков, когда на выезде крупно проиграл «Орландо Сити» с результатом 1:4.
Не сыграют: травмированы — Альзате, болеет — Латте Лат, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атланта Юнайтед» проиграла трижды при одной ничьей.
Поскольку гости угодили в настоящий кризис, у них мизерные перспективы увезти домой хотя бы мировую, тем более против лидера чемпионата, да еще и на его поле.
Алексей Миранчук — лучший бомбардир команды в текущем сезоне чемпионата МЛС с пятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Нэшвилла» забивали три или больше голов
- в четырех из семи последних матчей «Атланта Юнайтед» не проиграла
- в четырех из пяти последних матчей «Атланты Юнайтед» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: У букмекеров фаворитом в предстоящей игре называется «Нэшвилл». Его победа оценивается 1.48. Ничья — в 4.50, выигрыш «Атланты Юнайтед» — также в 6.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.69 и 2.08.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.
При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех голов, ведь в четырех последних матчах «Нэшвилла» забивали три или больше мячей.
Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.16