Укрепит ли «Нэшвилл» свое лидерство в МЛС?

прогноз на матч за укрепление лидерства Нэшвилла в регулярном чемпионате МЛС, ставка за 1.83

18 июля в рамках регулярного чемпионата МЛС сыграют «Нэшвилл» и «Атланта Юнайтед». Начало встречи — в 03:10 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Нэшвилл»

Турнирное положение: «Нэшвилл» после 14-ти поединков первенства США имеет 33 балла в активе и борется за победу в регулярном чемпионате.

Команда занимает первую позицию с отрывом в два очка от своего ближайшего преследователя, «Интер» Майами, который провел на игру больше.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке регулярного первенства МЛС франчайз на своем поле обыграл «Нью-Йорк Сити» (2:1).

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Перед этим — в первом поединке этой же стадии турнира — коллектив также сумел одержать победу над «Ванкувером» (2:1) на своем поле.

Не сыграют: травмирован — Язбек, дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат МЛС, «Нэшвилл» выиграл, а в четырех последних — ни разу не проиграл.

Таким образом хозяева поля выглядят явным фаворитом грядущей игры, а при поддержке своих трибун добиться победы им будет еще легче.

Сэм Сарридж — лучший бомбардир команды в текущем сезоне чемпионата МЛС с девятью голами.

«Атланта Юнайтед»

Турнирное положение: «Атланта Юнайтед» после 14-ти туров первенства США набрала 11 баллов в активе и находится внизу таблицы.

Команда занимает 14-ю позицию, на семь очков отставая от зоны плей-офф, а также на четыре пунктов опережая аутсайдера чемпионата — «Филадельфию Юнион».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках предыдущего тура коллектив в чужих стенах потерпел поражение от «Коламбус Крю» — 0:2.

Перед этим в предыдущей игре регулярного чемпионата МЛС франчайз также не набрал очков, когда на выезде крупно проиграл «Орландо Сити» с результатом 1:4.

Не сыграют: травмированы — Альзате, болеет — Латте Лат, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атланта Юнайтед» проиграла трижды при одной ничьей.

Поскольку гости угодили в настоящий кризис, у них мизерные перспективы увезти домой хотя бы мировую, тем более против лидера чемпионата, да еще и на его поле.

Алексей Миранчук — лучший бомбардир команды в текущем сезоне чемпионата МЛС с пятью голами.

На что ставят в матче Нэшвилл — Атланта Юнайтед Букмекерские коэффициенты на матч Нэшвилл — Атланта Юнайтед: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Нэшвилла» забивали три или больше голов

в четырех из семи последних матчей «Атланта Юнайтед» не проиграла

в четырех из пяти последних матчей «Атланты Юнайтед» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: У букмекеров фаворитом в предстоящей игре называется «Нэшвилл». Его победа оценивается 1.48. Ничья — в 4.50, выигрыш «Атланты Юнайтед» — также в 6.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.69 и 2.08.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.

При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.83 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Нэшвилл» — «Атланта Юнайтед» позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: обе команды забьют за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех голов, ведь в четырех последних матчах «Нэшвилла» забивали три или больше мячей.

2.16 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Нэшвилл» — «Атланта Юнайтед» позволит вывести на карту выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.16