прогноз на матч 18-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 2.16

18 июля в матче 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Кайрат». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.16.

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«Атырау»

Турнирное положение: «Нефтяники» привычно ходят в середняках лиги. Команда на данный момент пребывает на 9-й позиции.

При этом «Атырау» лишь на 3 очка опережает зону вылета. В 16 матчах чемпионата команда забила 12 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нефтяники» были биты «Каспием» (1:2).

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До того команда вчистую уступила тому же сопернику (0:2). Зато поединок с «Елимаем» принес в копилку три очка (2:1). Стабильность результатов уж точно не запишешь в союзники «нефтяников».

В двух своих последних матчах «Атырау» пропустил 4 мяча. При этом команда, наряду с «Кайсаром», является самой миролюбивой в лиге — 9 ничьих.

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Состояние команды: «Нефтяники» намерены закрепиться в группе середняков чемпионата. Кадровый потенциал для этого имеется.

Вот только «Атырау» традиционно неудачно противостоит «Кайрату». В пяти последних очных поединках команда победила всего один раз при трех поражениях. Причем последний успех случился еще два года назад.

«Кайрат»

Турнирное положение: «Жёлто-чёрные» пытаются догнать «Ордабасы». «Кайрат» лишь на один пункт отстает от лидера, но сыграл на матч больше.

При этом «Кайрат» уступил всего один раз в 18 поединках. А вот забила команда 34 мяча при 12 пропущенных. Даже без Сатпаева «жёлто-чёрные» остаются самыми результативными в чемпионате.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла положительный результат. «Кайрат» одолел «Сутьеску» (2:1).

До того команда учинила разгром «Окжетпесу» (5:0). При этом чуть ранее она уверенно переиграла того же соперника (3:1).

При этом «Кайрат» в пяти своих последних поединках победил 5 раз. В этих матчах алматинцы отличились 17 забитыми мячами при четырех пропущенных.

Состояние команды: «Кайрат» заметно поднаторел в плане результатов. Успешная борьба на нескольких фронтах команде вполне по силам.

Кстати, вне родных стен «Кайрат» выступает весьма эффективно. В десяти выездных поединках команда разжилась 21 баллом, что является лучшим результатом в лиге.

Алматинцам сейчас нужно догонять лидеров, и любая осечка может аукнуться осенью. Плюс в кадровом плане команда выглядит весьма симпатично, плюс опытный португалец Жоржиньо успел отличиться 8 забитыми мячами в текущем чемпионате.

На что ставят в матче Атырау — Кайрат Букмекерские коэффициенты на матч Атырау — Кайрат: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Кайрат» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценивается в 3.62, тогда как победа соперника — в 6.13.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 2.11 и 1.70.

Прогноз: Алматинцы пытаются догнать лидера, и явно быстро вскроют владения нестабильного «Атырау».

2.16 Победа «Кайрата» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Атырау» — «Кайрат» принесёт чистый выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Победа «Кайрата» в 1-м тайме за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться более двух раз.

2.11 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч «Атырау» — «Кайрат» позволит вывести на карту выигрыш 1110₽, общая выплата — 2110₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.11.

Пять причин, почему ставка зайдет