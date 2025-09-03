Марк Гехи, Бернарду Силва и еще восемь звезд, которые рискуют стать свободными агентами

Трансферный рынок лишь недавно закрылся, однако спортивные директора и специалисты по подбору игроков уже начали строить планы на будущее. И первым делом их внимание, как правило, приковано к списку футболистов, которые менее чем через год смогут уйти бесплатно.

Многие из этих игроков минувшим летом остались в своих клубах, хотя это был предпоследний шанс для команд заработать на их продаже. Теперь они входят в последний год действия контрактов. Некоторые еще могут продлить соглашения, но другие будут доступны уже с января — именно тогда официально разрешено подписывать предварительные договоры с новыми командами.

Кто же входит в число главных имен, за которыми стоит следить в ближайшие месяцы? Ниже — десятка лучших футболистов, которые на данный момент рискуют стать свободными агентами в 2026 году.

Френки де Йонг («Барселона»)

Будущее Френки де Йонга в «Барселоне» уже давно висит в воздухе. С тех пор как вскрылись финансовые проблемы «блауграны», ни одно трансферное окно не обходилось без слухов о возможной продаже голландского хавбека как способе разгрузить бюджет.

Его внушительная зарплата — €365 000 в неделю — остается серьезным бременем для клуба. Но вот уже шесть лет после громкого перехода из «Аякса» он все еще в «Барселоне».

Френки де Йонг globallookpress.com

В 2026 году у «сине-гранатовых» наконец появится возможность избавиться от этой внушительной зарплатной нагрузки: де Йонг вступает в последние 12 месяцев контракта, подписанного в 2020-м. Однако, что удивительно, в клубе настроены сохранить полузащитника.

Несмотря на богатый выбор в средней линии у Ханси Флика, 28-летний игрок подтвердил намерение продлить соглашение. На столе — трехлетний контракт, а задержка в переговорах связана лишь со сменой агента футболиста.

Серж Гнабри («Бавария»)

30-летний Серж Гнабри в последние сезоны выступал за «Баварию» с переменным успехом: досадные травмы мешали ему закрепиться в статусе безусловного игрока основы.

Серж Гнабри globallookpress.com

Тем не менее он сумел задержаться в клубе дольше, чем его давние партнеры по флангу Кингсли Коман и Лерой Зане, которые покинули Мюнхен прошедшим летом. Правда, кампания-2024/25 вышла для Гнабри не самой впечатляющей: всего 12 результативных действий в Бундеслиге.

Пока разговоров о продлении контракта нет, но под руководством Венсана Компани вингер ярко начал новый сезон и быстро вернул доверие тренера. Если он сумеет удержать такую форму, «Бавария» вполне может вернуться к идее нового соглашения. В противном случае в 2026 году у игрока сборной Германии точно не будет недостатка в предложениях.

Леон Горецка («Бавария»)

Еще один ветеран «Баварии», Леон Горецка, сумел вернуть себе место в стартовом составе при Компани, хотя казалось, что в прошлом сезоне его роль в команде будет сведена к минимуму. Полузащитник начал новый чемпионат в основе, но остаются сомнения, убедил ли он руководство клуба в необходимости продлить контракт, который подходит к концу в 2026 году.

Леон Горецка globallookpress.com

Шанс заработать на его трансфере уже фактически упущен, и, по сообщениям немецких СМИ, «Бавария» не планирует предлагать новое соглашение, несмотря на возрождение формы 30-летнего хавбека. Давние слухи о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед» наверняка снова всплывут, если в мюнхенском клубе не пересмотрят свое решение.

Марк Гехи («Кристал Пэлас»)

После классической драмы в последние часы трансферного окна Марк Гехи все же остался в «Кристал Пэлас». Утром в день закрытия рынка казалось, что переход в «Ливерпуль» неизбежен: «красные» наконец сделали шаг к подписанию защитника, за которым следили все лето.

Между клубами было достигнуто соглашение на £35 млн ($47 млн), игрок прошел медосмотр, но в последний момент сделка сорвалась — «Пэлас» не успел найти достойную замену.

Марк Гехи globallookpress.com

Таким образом, если не произойдет нового резкого поворота, Гехи проведет заключительный год контракта на «Селхерст Парк» и летом станет свободным агентом. Наиболее вероятный сценарий — «Ливерпуль» подпишет его в 2026-м или договорится о предварительном контракте уже в январе.

Впрочем, конкуренция за 24-летнего защитника сборной Англии может быть серьезной: к нему проявляли интерес «Манчестер Сити», а также «Челси», воспитанником академии которой он является.

Ибраима Конате («Ливерпуль»)

Потенциальный переход Гехи в «Ливерпуль» может оказаться как нельзя кстати: ожидается, что нынешний центральный защитник команды Ибраима Конате покинет клуб по окончании контракта летом 2026 года.

Если все сложится именно так, у «красных» уже будет готовая замена. Похоже, в самом клубе смирились с мыслью, что француз бесплатно перейдет в «Реал» — мадридцы готовы подождать до конца его соглашения, ведь этим летом они даже не делали предложения.

Ибраиа Конате globallookpress.com

Таким образом, «Ливерпуль» упустил шанс выручить деньги за трансфер, но повлиять на ситуацию было сложно: интерес со стороны «сливочных» оказался решающим. В отличие от ситуации с Трентом Александером-Арнольдом, потеря Конате не будет воспринята как катастрофа. Центральный защитник начал новый сезон не слишком убедительно, а его вероятная замена в лице Гехи достанется «красным» бесплатно.

Майк Меньян («Милан»)

Тишина вокруг будущего Майка Меньяна выглядит подозрительно. Еще в начале 2025 года сообщалось, что вратарь устно согласовал продление контракта с «Миланом» на два года, однако наступил сентябрь, а никаких новостей о подписании нет. По слухам, задержка связана с перестановками в руководстве клуба, а также сомнениями в стабильности формы голкипера сборной Франции в прошлом сезоне.

Тем не менее дыма без огня не бывает: летом Меньян был близок к переходу в «Челси» — «россонери» вели переговоры еще до Клубного чемпионата мира, но англичане не смогли договориться о приемлемой сумме. После турнира лондонцы больше не возвращались к этому варианту, но вполне вероятно, что они будут внимательно следить за ситуацией и попробуют подписать француза уже в статусе свободного агента.

Рубен Невиш («Аль-Хиляль»)

Рубен Невиш покидал «Вулверхэмптон» на пике карьеры, став одним из первых звездных игроков, перебравшихся в чемпионат Саудовской Аравии. Летом 2023-го он присоединился к «Аль-Хилялю», где сразу стал ключевой фигурой, а в сезоне-2024/25 помог клубу завоевать чемпионский титул. Теперь же 28-летний полузащитник входит в последний год действия контракта, и пока о его продлении речи не идет.

Рубен Невиш globallookpress.com

До закрытия саудовского трансферного окна остается чуть больше недели, и полузащитника связывают с возможным возвращением в родной «Порту», где он стал капитаном в 18 лет, пройдя путь от академии до основы.

Финансовый вопрос остается камнем преткновения, но если Невиш решит доиграть контракт в «Аль-Хиляле», отказавшись от продления, возвращение на «Драгау» станет куда более вероятным. Впрочем, спрос на португальца будет и в других странах.

Антонио Рюдигер («Реал»)

При Карло Анчелотти Антонио Рюдигер был незаменимым игроком «Реала», но при Хаби Алонсо его позиции уже не столь прочные. Концовка сезона-2024/25 для немца вышла кошмарной: шестиматчевая дисквалификация за бросок предмета в арбитра в финале Кубка Испании против «Барселоны» и последующая операция на колене. В 32 года это серьезный сигнал, что его будущее на «Сантьяго Бернабеу» под вопросом.

Антонио Рюдигер globallookpress.com

По информации испанских СМИ, «Реал» не собирается предлагать Рюдигеру новый контракт из-за сомнений в форме и состоянии здоровья. Хотя есть противоречивые данные: якобы клуб может рассмотреть вариант однолетнего продления.

Сам Рюдигер хотел бы остаться, но провальный матч против «ПСЖ» в полуфинале Клубного чемпионата мира явно не усилил его позиции. Теперь он рискует оказаться в глубоком резерве, конкурируя с новичком Дином Хёйсеном, восстановившимся Эдером Милитаном и молодым Раулем Асенсио, а также потенциально с Ибраимой Конате, который может заменить его напрямую.

Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

Бернарду Силва много лет находился в списке на вылет из «Манчестер Сити» — его регулярно связывали и с «Барселоной», и с родной «Бенфикой». Но теперь расставание действительно близко: португалец вступает в заключительный год контракта.

Бернарду Силва globallookpress.com

Один из самых доверенных игроков Пепа Гвардиолы, 31-летний хавбек постепенно теряет место в основе на фоне прихода более молодых атакующих игроков. Его влияние на игру команды уже не то, что раньше, когда он считался одним из самых опасных футболистов АПЛ.

Тем не менее у Силвы еще много ресурсов для чемпионатов с меньшими скоростями и большим акцентом на технику. Этим летом он сам намекнул, что покинет «Сити» в 2026 году после девяти блестящих сезонов: «У меня остался год контракта, так что, очевидно, следующим летом я могу уйти».

Возвращение в «Бенфику» выглядит эмоционально логичным шагом. «Барселона» может проявить интерес, особенно учитывая формат свободного трансфера и хронические финансовые проблемы, а предложения из Саудовской Аравии тоже не исключены.

Дайо Упамекано («Бавария»)

Кажется, Дайо Упамекано так и не оправдал огромных ожиданий, с которыми переходил в «Баварию». Его считали будущей мировой звездой обороны, но стабильности в игре француза долгое время не хватало. И все же под руководством Венсана Компани в прошлом сезоне он заметно прибавил и стал ключевой фигурой в центре защиты.

Дайо Упамекано globallookpress.com

Игрок и клуб, по слухам, заинтересованы в продлении контракта до 2030 года, но переговоры осложняют высокие зарплатные запросы футболиста. Если процесс затянется, «Реал» и «Манчестер Юнайтед» могут попытаться вмешаться, но все же ситуация выглядит так, что стороны придут к соглашению.