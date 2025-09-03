Марк Гехи, Бернарду Силва и еще восемь звезд, которые рискуют стать свободными агентами

Многие из этих игроков минувшим летом остались в своих клубах, хотя это был предпоследний шанс для команд заработать на их продаже. Теперь они входят в последний год действия контрактов. Некоторые еще могут продлить соглашения, но другие будут доступны уже с января — именно тогда официально разрешено подписывать предварительные договоры с новыми командами.
Кто же входит в число главных имен, за которыми стоит следить в ближайшие месяцы? Ниже — десятка лучших футболистов, которые на данный момент рискуют стать свободными агентами в 2026 году.
Френки де Йонг («Барселона»)
Будущее Френки де Йонга в «Барселоне» уже давно висит в воздухе. С тех пор как вскрылись финансовые проблемы «блауграны», ни одно трансферное окно не обходилось без слухов о возможной продаже голландского хавбека как способе разгрузить бюджет.
Его внушительная зарплата — €365 000 в неделю — остается серьезным бременем для клуба. Но вот уже шесть лет после громкого перехода из «Аякса» он все еще в «Барселоне».
В 2026 году у «сине-гранатовых» наконец появится возможность избавиться от этой внушительной зарплатной нагрузки: де Йонг вступает в последние 12 месяцев контракта, подписанного в 2020-м. Однако, что удивительно, в клубе настроены сохранить полузащитника.
Несмотря на богатый выбор в средней линии у Ханси Флика, 28-летний игрок подтвердил намерение продлить соглашение. На столе — трехлетний контракт, а задержка в переговорах связана лишь со сменой агента футболиста.
Серж Гнабри («Бавария»)
30-летний Серж Гнабри в последние сезоны выступал за «Баварию» с переменным успехом: досадные травмы мешали ему закрепиться в статусе безусловного игрока основы.
Тем не менее он сумел задержаться в клубе дольше, чем его давние партнеры по флангу Кингсли Коман и Лерой Зане, которые покинули Мюнхен прошедшим летом. Правда, кампания-2024/25 вышла для Гнабри не самой впечатляющей: всего 12 результативных действий в Бундеслиге.
Пока разговоров о продлении контракта нет, но под руководством Венсана Компани вингер ярко начал новый сезон и быстро вернул доверие тренера. Если он сумеет удержать такую форму, «Бавария» вполне может вернуться к идее нового соглашения. В противном случае в 2026 году у игрока сборной Германии точно не будет недостатка в предложениях.
Леон Горецка («Бавария»)
Еще один ветеран «Баварии», Леон Горецка, сумел вернуть себе место в стартовом составе при Компани, хотя казалось, что в прошлом сезоне его роль в команде будет сведена к минимуму. Полузащитник начал новый чемпионат в основе, но остаются сомнения, убедил ли он руководство клуба в необходимости продлить контракт, который подходит к концу в 2026 году.
Шанс заработать на его трансфере уже фактически упущен, и, по сообщениям немецких СМИ, «Бавария» не планирует предлагать новое соглашение, несмотря на возрождение формы 30-летнего хавбека. Давние слухи о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед» наверняка снова всплывут, если в мюнхенском клубе не пересмотрят свое решение.
Марк Гехи («Кристал Пэлас»)
После классической драмы в последние часы трансферного окна Марк Гехи все же остался в «Кристал Пэлас». Утром в день закрытия рынка казалось, что переход в «Ливерпуль» неизбежен: «красные» наконец сделали шаг к подписанию защитника, за которым следили все лето.
Между клубами было достигнуто соглашение на £35 млн ($47 млн), игрок прошел медосмотр, но в последний момент сделка сорвалась — «Пэлас» не успел найти достойную замену.
Таким образом, если не произойдет нового резкого поворота, Гехи проведет заключительный год контракта на «Селхерст Парк» и летом станет свободным агентом. Наиболее вероятный сценарий — «Ливерпуль» подпишет его в 2026-м или договорится о предварительном контракте уже в январе.
Впрочем, конкуренция за 24-летнего защитника сборной Англии может быть серьезной: к нему проявляли интерес «Манчестер Сити», а также «Челси», воспитанником академии которой он является.
Ибраима Конате («Ливерпуль»)
Потенциальный переход Гехи в «Ливерпуль» может оказаться как нельзя кстати: ожидается, что нынешний центральный защитник команды Ибраима Конате покинет клуб по окончании контракта летом 2026 года.
Если все сложится именно так, у «красных» уже будет готовая замена. Похоже, в самом клубе смирились с мыслью, что француз бесплатно перейдет в «Реал» — мадридцы готовы подождать до конца его соглашения, ведь этим летом они даже не делали предложения.
Таким образом, «Ливерпуль» упустил шанс выручить деньги за трансфер, но повлиять на ситуацию было сложно: интерес со стороны «сливочных» оказался решающим. В отличие от ситуации с Трентом Александером-Арнольдом, потеря Конате не будет воспринята как катастрофа. Центральный защитник начал новый сезон не слишком убедительно, а его вероятная замена в лице Гехи достанется «красным» бесплатно.
Майк Меньян («Милан»)
Тишина вокруг будущего Майка Меньяна выглядит подозрительно. Еще в начале 2025 года сообщалось, что вратарь устно согласовал продление контракта с «Миланом» на два года, однако наступил сентябрь, а никаких новостей о подписании нет. По слухам, задержка связана с перестановками в руководстве клуба, а также сомнениями в стабильности формы голкипера сборной Франции в прошлом сезоне.
Тем не менее дыма без огня не бывает: летом Меньян был близок к переходу в «Челси» — «россонери» вели переговоры еще до Клубного чемпионата мира, но англичане не смогли договориться о приемлемой сумме. После турнира лондонцы больше не возвращались к этому варианту, но вполне вероятно, что они будут внимательно следить за ситуацией и попробуют подписать француза уже в статусе свободного агента.
Рубен Невиш («Аль-Хиляль»)
Рубен Невиш покидал «Вулверхэмптон» на пике карьеры, став одним из первых звездных игроков, перебравшихся в чемпионат Саудовской Аравии. Летом 2023-го он присоединился к «Аль-Хилялю», где сразу стал ключевой фигурой, а в сезоне-2024/25 помог клубу завоевать чемпионский титул. Теперь же 28-летний полузащитник входит в последний год действия контракта, и пока о его продлении речи не идет.
До закрытия саудовского трансферного окна остается чуть больше недели, и полузащитника связывают с возможным возвращением в родной «Порту», где он стал капитаном в 18 лет, пройдя путь от академии до основы.
Финансовый вопрос остается камнем преткновения, но если Невиш решит доиграть контракт в «Аль-Хиляле», отказавшись от продления, возвращение на «Драгау» станет куда более вероятным. Впрочем, спрос на португальца будет и в других странах.
Антонио Рюдигер («Реал»)
При Карло Анчелотти Антонио Рюдигер был незаменимым игроком «Реала», но при Хаби Алонсо его позиции уже не столь прочные. Концовка сезона-2024/25 для немца вышла кошмарной: шестиматчевая дисквалификация за бросок предмета в арбитра в финале Кубка Испании против «Барселоны» и последующая операция на колене. В 32 года это серьезный сигнал, что его будущее на «Сантьяго Бернабеу» под вопросом.
По информации испанских СМИ, «Реал» не собирается предлагать Рюдигеру новый контракт из-за сомнений в форме и состоянии здоровья. Хотя есть противоречивые данные: якобы клуб может рассмотреть вариант однолетнего продления.
Сам Рюдигер хотел бы остаться, но провальный матч против «ПСЖ» в полуфинале Клубного чемпионата мира явно не усилил его позиции. Теперь он рискует оказаться в глубоком резерве, конкурируя с новичком Дином Хёйсеном, восстановившимся Эдером Милитаном и молодым Раулем Асенсио, а также потенциально с Ибраимой Конате, который может заменить его напрямую.
Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
Бернарду Силва много лет находился в списке на вылет из «Манчестер Сити» — его регулярно связывали и с «Барселоной», и с родной «Бенфикой». Но теперь расставание действительно близко: португалец вступает в заключительный год контракта.
Один из самых доверенных игроков Пепа Гвардиолы, 31-летний хавбек постепенно теряет место в основе на фоне прихода более молодых атакующих игроков. Его влияние на игру команды уже не то, что раньше, когда он считался одним из самых опасных футболистов АПЛ.
Тем не менее у Силвы еще много ресурсов для чемпионатов с меньшими скоростями и большим акцентом на технику. Этим летом он сам намекнул, что покинет «Сити» в 2026 году после девяти блестящих сезонов: «У меня остался год контракта, так что, очевидно, следующим летом я могу уйти».
Возвращение в «Бенфику» выглядит эмоционально логичным шагом. «Барселона» может проявить интерес, особенно учитывая формат свободного трансфера и хронические финансовые проблемы, а предложения из Саудовской Аравии тоже не исключены.
Дайо Упамекано («Бавария»)
Кажется, Дайо Упамекано так и не оправдал огромных ожиданий, с которыми переходил в «Баварию». Его считали будущей мировой звездой обороны, но стабильности в игре француза долгое время не хватало. И все же под руководством Венсана Компани в прошлом сезоне он заметно прибавил и стал ключевой фигурой в центре защиты.
Игрок и клуб, по слухам, заинтересованы в продлении контракта до 2030 года, но переговоры осложняют высокие зарплатные запросы футболиста. Если процесс затянется, «Реал» и «Манчестер Юнайтед» могут попытаться вмешаться, но все же ситуация выглядит так, что стороны придут к соглашению.