Ничья в пользу конкурентов: самый прагматичный «Сити» Гвардиолы не смог обыграть «Арсенал»

На «Эмирейтс» получился матч-аттракцион: ранний гол Холанна, долгий час упорной обороны «горожан» и последний вдох «Арсенала», превратившийся в чудесное спасение от Габриэла Мартинелли. Эта встреча стала ещё одной иллюстрацией того, как команда Артеты умеет играть на грани отчаяния — и находить результат.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Манчестер Сити 1:1 Голы: 0:1 Эрлинг Холанд (9'), 1:1 Габриэл Мартинелли (90 + 3') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер (Габриэл Мартинелли, 80'), Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори, Микель Мерино (Эберечи Эзе, 46'), Мартин Субименди (Кристьян Москера, 90'), Деклан Райс, Чуквунонсо Мадуэке (Букайо Сака, 46'), Виктор Дьёкереш, Леандро Троссард (Итан Нванери, 84') Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Абдукодир Хусанов (Матеус Нунес, 46'), Тейьяни Рейндерс, Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Эрлинг Холанд (Николас Гонсалес, 76'), Жереми Доку (Савиньо, 87'), Филип Фоден (Натан Аке, 68'), Nico O'Reilly (Джон Стоунс, 87') Предупреждения: Бернарду Силва (36'), Юрриен Тимбер (46'), Pep Guardiola (68'), Джанлуиджи Доннарумма (77')

На девятой минуте всё выглядело как очень знакомый сюжет: борьба в центре, Эрлинг Холанн гасит мяч в одно касание, разворачивает комбинацию с Тиджани Рейндерсом и рвёт в коридор — пас идеален, удар по-скандинавски будничен. 0:1, седьмой гол норвежца за шесть игр — и будто бы ожидалось привычное продолжение для «Сити». Только продолжения не вышло.

Гвардиола, сыгравший в четверг с «Наполи» и оставивший состав неизменным, неожиданно выключил эстетство и включил голый расчёт: низкий блок, долгие перезапуски, экономия каждого рывка.

Эрлинг Холанн празднует гол globallookpress.com

Микель Артета стартовал осторожно: без травмированного Эдегора — с трио Субименди–Райс–Мерино в центре, на флангах Леандро Троссар и Нони Мадуэке. Прессинг «канониров» эпизодически цеплялся за мяч, но по-настоящему опасным до перерыва был лишь выпад Мадуэке в ближний — Джанлуиджи Доннарумма парировал своей огромной ладонью. Остальное «Сити» гасил дисциплиной и временем: вбрасывания не долетали, «стандарты» разбивались о первую линию, а любой риск трезво пресекался.

Пауза, которая всё развернула

Артета не тянул: в перерыве — Эзе вместо Мерино и Сака вместо Мадуэке. Темп вспыхнул сразу. Сака первым же кроссом нашёл Субименди — тому не хватило пары сантиметров. Эзе с полулёта проверил Доннарумму, а трибуны нащупали ту самую наэлектризованную волну, когда «Эмирейтс» сам толкает мяч вперёд. «Сити» отвечал хирургически: Холанн вырывался под пас Доку и бил сам — Давид Райя выставил ногу и спас.

Арсенал — Манчестер Сити globallookpress.com

И вот то, чего так давно не видели: Гвардиола снимает Фодена ради Натана Аке (68-я минута) и перестраивается на пятёрку сзади. А через восемь минут убирает Холанна ради опорника Нико Гонсалеса, отправляя Доку в условную «девятку». Финиш — вообще 5-4-1, временами даже 5-5-0. В итоге — 33% владения, минимальный процент за 601 матч Пепа в топ-лигах. «Не люблю так страдать, хочу мяча побольше», — признается он потом, но ставка на цинизм почти сработала.

Артета отвечал симметрично по духу, но иначе по форме: снимает Тимбера, выпускает Мартинелли, переходит на 3-2-4-1, бросает в огонь юного Итана Нванери — уже без полутонов, только давление. Схема обретала очертания штурма крепости: Сака и Эзе растягивали вширь, Райс с Субименди давили вторым темпом, Троссар искал «второй мяч». Но «Сити» до поры держал кордоны: Калафьори пробил выше, другая попытка — мимо, коридоров внутри блока почти нет.

Арсенал — Манчестер Сити globallookpress.com

Один мяч, который стоил ночи

И всё же — добавленное время, третья минута. Эзе заглядывает за спину защитникам и вырезает туда идеальный, отличный по высоте пас. Габриэл Мартинелли — свежий, голодный — ускользает из слепой зоны и делает два касания. Первым он сбрасывает скорость скорость, вторым — подсекает мяч над вылетевшим Доннаруммой так тонко, что траектория словно нарисована циркулем: вверх, через плечо кипера, и мягко в дальний. 1:1. Радость, облегчение — и Артета буквально бегал спринты по технической зоне, будто сбрасывая все эмоции за вечер.

«Сити» сошёл с привычного рельса, отказался от острого позиционного владения и принял тяжёлую оборонительную работу — и почти увёз три очка. «Арсенал» же вспомнил, что нынче живёт за счёт глубины: неделя, в которой именно «финишёры» (формулировка самого Артеты) решают исход. В Бильбао Мартинелли сделал 1+1 со скамейки, здесь — спас матч на 90+3-й. Пять подряд игр без поражений у Артеты против Пепа — тоже не случайность, а набранная взрослая манера пережидать и додавливать.

Габриэл Мартинелли globallookpress.com

Букайо Сака хватило получаса, чтобы вернуть правому флангу агрессию. Эзе, начав на скамейке, стал тем самым недостающим штрихом между линиями. Райс тихо выжигал зоны для второго темпа. У «Сити» лучшим плеймейкером внезапно стали… паузы: каждый небольшой перерыв гости прожимали до предела, а когда силы иссякли — сняли даже Холанна. В таких декорациях каждая деталь решает: невыразительный кулак Доннаруммы при одном из угловых, тяжёлые ноги у пятёрки сзади на последнем рывке, один просчитанный забег Мартинелли — и лондонский вечер меняет акценты.

Что это значит прямо сейчас

Очки делят пополам — и недовольны, как следствие, оба. «Сити» был в секундах от победы и снова отпустил, «Арсенал» спасся дома и всё равно слышит вопросы: почему команда так редко начинает так же смело, как заканчивает? А где-то рядом улыбается «Ливерпуль», выжимающий из каждого чужого шрама по капле пользы. У команды Слота уже +5 от лондонцев.

Календарь и таблица АПЛ

Но в турбулентности сентября важнее другое: «Арсенал» выучил навык возвращаться в матч даже против команды, которая запирает игру на три замка, а «Сити» показал, что умеет быть утилитарным — когда иначе нельзя. И если это предисловие к весенней гонке, то пролог получился густым: один гол классического Холанна, совсем не типичный шедевр Мартинелли — и много, очень много настоящего футбола между ними.