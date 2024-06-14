Конкуренты будут в восторге. Эрик тен Хаг остался у руля «МЮ»

Голландский тренер выглядел как смертник в конце сезона Премьер-лиги, но победа «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии дала ему отсрочку исполнения приговора.

Ну, кто это предвидел?! После чуть более двух недель анализа и экспертизы «Манчестер Юнайтед» решил, что Эрик тен Хаг заслуживает права на продолжение работы на посту тренера. Такое развитие событий казалось немыслимым после восьмого места в Премьер-лиге, а также унизительного вылета на групповом этапе Лиги чемпионов.

Однако, похоже, что шокирующий триумф «Юнайтед» в Кубке Англии, когда они одержали уверенную победу в финале, одолев «Манчестер Сити» на «Уэмбли», изменил все. Конечно, то что не нашлось хотя бы одного действительно выдающегося кандидата на замену тен Хагу, очевидно, также помогло голландцу удержаться на своем посту.

Итак, кто больше всего выигрывает от такого неожиданного поворота событий? Кто сейчас будет праздновать? И кто будет опасаться за свое будущее? Goal перечисляет все победители и проигравших от того, что Тен Хаг остается на «Олд Траффорд»…

Проигравший: сэр Джим Рэтклифф

Сэр Джим Рэтклифф за последние несколько месяцев продемонстрировал свою безжалостность, приняв ряд жестких мер по сокращению расходов на «Олд Траффорд». Считалось почти само собой разумеющимся, что британский миллиардер быстро откажется от услуг тренера, который провел исторически неудачный сезон в «Юнайтед».

Но аттестация длилась дольше, чем кто-либо ожидал. Ожидание решения о будущем Тен Хага перевалило за третью неделю, прежде чем было наконец сделано официальное объявление.

Эрик Тен Хаг и сэр Джим Рэтклифф globallookpress.com

INEOS считает, что такой тщательный процесс был необходим, но, справедливо это или нет, задержка только создала впечатление, что Рэтклифф и компания заставляли Тен Хага ждать, пока они безуспешно пытались найти тренера получше, который мог бы взять на себя управление командой.

Многие из обладателей абонементов, которые в прошлом сезоне наблюдали рекордное количество домашних поражений, равное девяти, также будут поражены тем, что руководство INEOS потратило так много времени на размышления о преимуществах сохранения Тен Хага — и все же, по их мнению, сделало неправильный выбор.

Не заблуждайтесь: то, как все это дело разрешилось, заставило новых совладельцев «Юнайтед» выглядеть на удивление слабыми и нерешительными. Фанаты, надеющиеся, что приход Рэтклиффа станет сигналом начала новой эры успеха, теперь опасаются таких же неудачных решений в будущем.

Победитель: Эрик тен Хаг

Говорят, что Тен Хаг «в восторге» от результатов проверки — а почему бы и нет? В конце худшей кампании «Юнайтед» в Премьер-лиге он выглядел обреченным. Более того, одна некогда авторитетная английская газета даже заявила, что решение об увольнении тренера уже принято.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Однако история, похоже, повторилась. Победа в Кубке Англии еще в 1990 году спасла работу сэру Алексу Фергюсону. То же самое теперь сделано и с Тен Хагом, который не только остается, но и должен получить новый контракт, чтобы укрепить свои позиции на «Олд Траффорд», что представляет собой один из самых невероятных управленческих разворотов на 180 градусов, которые мы видели за последние годы.

Проигравший: Джейдон Санчо

Джейдон Санчо, возможно, и так не хотел возвращаться на «Олд Траффорд». Превратить свое пребывание в аренде в «Боруссии Дортмунд» в постоянный трансфер явно всегда было мечтой, учитывая, что его возвращение на «Сигнал Идуна Парк» помогло ему заново открыть нечто похожее на лучшую форму. Однако теперь, когда Тен Хаг утвержден в качестве тренера на следующий сезон, у него определенно нет шансов вернуться в Манчестер.

Джейдон Санчо globallookpress.com

Он не только публично обвинил тренера в том, что тот сделал его «козлом отпущения», ответственным за плохую игру «Юнайтед», но и фактически назвал его лжецом. Учитывая, что в настоящее время нет никаких оснований полагать, что позиция Санчо в отношении извинений за свои высказывания смягчилась, похоже, что его карьера в «Юнайтед» подошла к концу.

Победитель: Антони

То, что Тен Хаг остается, очевидно, является хорошей новостью для Алехандро Гарначо и Кобби Майну, двух молодых людей, которые добились успеха с тех пор, как тренер «Юнайтед» дал им шанс проявить себя на самом высоком уровне.

Однако сейчас не будет более счастливого игрока, чем Антони. Его карьера на «Олд Траффорд» еще может быть спасена после провального сезона, в котором он забил всего один гол и сделал одну результативную передачу в 29 матчах Премьер-лиги.

В интересах Тен Хага дать бразильцу еще один шанс. Антони был нападающим, которого он решил забрать с собой из бывшего клуба «Аякс» (а не Мохаммеда Кудуса!), а ужасная игра нападающего и ошеломляющая сумма трансфера в 82 миллиона фунтов уже давно используются в качестве аргументов против Тен Хага.

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Учитывая, что ни один другой клуб не готов заплатить за Антони даже треть этой суммы этим летом, теперь кажется вероятным, что он получит неожиданный и незаслуженный шанс с опозданием доказать свою ценность в Премьер-лиге.

Проигравший: Гарет Саутгейт

Казалось, что Гарет Саутгейт может занять место на тренерском мостике «Юнайтед». Томас Тухель уже отказался, интерес клуба к Маурисио Почеттино остыл, и ни один другой тренер не стал серьезным претендентом на его место.

Однако именно по этой причине «Юнайтед» решил остаться с Тен Хагом, а это означает, что существует вполне реальная вероятность того, что в элитных клубах не останется вакансий, если/когда Саутгейт решит уйти с поста тренера сборной Англии этим летом, а это означает, что он потенциальный чемпион Европы, возможно, все еще будет искать работу в начале следующего сезона!

Победители: соперники «Юнайтед»

Показательно, что новости о Тен Хаге приветствовались сторонниками многих традиционных соперников «Юнайтед».

Тен Хаг, возможно, и выиграл два кубка за два сезона с момента прибытия в Англию, но характер выступлений «Юнайтед» в Премьер-лиге в прошлом сезоне означает, что фанаты «Сити», «Ливерпуля» и «Арсенала» не верят, что он способен вернуть «красных дьяволов» на их былые позиции.

Микель Артета и Эрик Тен Хаг globallookpress.com

В защиту Тен Хага можно сказать, что ему явно сильно помешали травмы в прошлом сезоне, но он был не одинок в этом отношении. Многим из его коллег приходилось обходиться без ключевых игроков на протяжении длительного периода сезона, и в лиге дела у них шли гораздо лучше.

Кроме того, самым тревожным моментом в результатах «Юнайтед» было почти постоянное отсутствие последовательной стратегии или каких-либо признаков прогресса в игре. Возможно, победа над «Сити» на «Уэмбли» станет поворотным моментом, но легко понять, почему другие считают ее аномалией.

Какова бы ни была правда, «Юнайтед» Тен Хага просто обязан как следует взяться за дело в следующем сезоне. Если они этого не сделают, он уйдет к Рождеству.