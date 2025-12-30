Football365 составил рейтинг самых статусных свободных тренеров — и объясняет, почему мечта Хави о Премьер-лиге может так и остаться мечтой.

Некоторые из этих специалистов могут позволить себе выбирать — хотя пара из них рискует перегнуть палку. Другие же просто ждут, когда клубы начнет лихорадить к середине сезона…

10. Марко Розе

Немец остается без работы с марта — в «Лейпциге» ему было непросто выйти из тени Юргена Клоппа. Теперь Розе готов ждать по-настоящему подходящего предложения.

Марко Розе globallookpress.com

«Вы еще точно увидите меня на тренировочном поле и на стадионе, — говорил он в октябре. — Просто все должно сложиться. И, возможно, на этот раз — за границей».

9. Бруну Лажи

Бывшего главного тренера «Вулверхэмптона» довольно жестко убрали из «Бенфики», заменив на Жозе Моуринью — причем уже на следующий день после, пусть и действительно унизительного, поражения от «Карабаха» в Лиге чемпионов.

Бруну Лажи globallookpress.com

При этом Лаже выиграл три из первых четырех матчей в чемпионате и вообще-то вывел команду в общий этап Лиги чемпионов через квалификацию.

У него солидный опыт работы в Португалии, Бразилии и АПЛ, но привычка задерживаться на одном месте меньше года начинает выглядеть тревожной. Самый продолжительный отрезок в карьере Лажи — 76 матчей во время первого прихода в «Бенфику».

8. Тиагу Мотта

42-летний специалист был уволен из «Ювентуса» в марте, а его сменщик Игор Тудор лишился должности всего месяц назад. Оба по-прежнему получают зарплату от туринского клуба — до тех пор, пока не найдут новую работу.

Тиагу Мотта globallookpress.com

Это позволяет Мотте выбирать: он получает оклад, прописанный в контракте со «Старой синьорой», рассчитанном до 2027 года. Ранее он уже отказался от предложений возглавить сборные Сербии и Греции, а также отклонил вариант с московским «Спартаком».

7. Эрик тен Хаг

Тен Хаг называет свое увольнение из «Байера» «беспрецедентным» абсурдом — и в ряде претензий с ним сложно не согласиться. Он пришел в клуб летом, когда леверкузенцы продали сразу нескольких ключевых игроков. Можно ли вообще успеть оставить след в таких условиях и за столь короткий срок при масштабной перестройке состава?

Алехандро Гримальдо, Эрик тен Хаг и Нейтан Телла globallookpress.com

Как выяснилось, для руководства «Байера» 62 дней оказалось достаточно, чтобы решить: тен Хаг — абсолютно не тот человек. Это, безусловно, не красит клуб, но в конечном счете удар по репутации всегда сильнее бьет по тренеру.

Что дальше для тен Хага? Возможно, возвращение поближе к дому — в Нидерланды. Или, наоборот, очень далеко — в Саудовскую Аравию или что-то в этом роде.

6. Уле Гуннар Сульшер

Норвежец был уволен в рамках жестокой недели для бывших тренеров «Манчестер Юнайтед»: «Бешикташ» нажал на курок всего через час после поражения от «Лозанны» в плей-офф Лиги конференций.

Уле Гуннар Сульшер globallookpress.com

Сульшер возглавил команду в январе, когда она шла шестой, и быстро оживил ее — восемь побед и ничья в первых 12 матчах позволили финишировать четвертыми.

У норвежца репутация специалиста, который умеет давать мощный старт. В отличие от «Юнайтед», «Бешикташ» не стал ждать, пока все окончательно развалится. Но способность Сульшера моментально встряхнуть команду наверняка привлечет внимание президентов клубов, когда зимой начнется привычная паника.

5. Эдин Терзич

Вечный «почти‑тренер» для Дортмунда. Терзич был в шаге от большого триумфа, выведя клуб своего детства в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне — спустя год после того, как команда упустила чемпионство в последнем туре, подарив титул «Баварии».

Эдин Терзич globallookpress.com

Теперь Терзич рискует стать «почти-тренером» уже рынке: его имя всплывает в списках претендентов на множество вакансий, но до назначения дело так и не доходит.

Совсем недавно «Рома» вела переговоры с 42-летним специалистом, однако в итоге сделала ставку на Джан Пьеро Гасперини. В числе потенциальных вариантов также называют «Брентфорд» — впрочем, пока исключительно на уровне слухов.

4. Эндж Постекоглу

Несмотря на увольнение из «Тоттенхэма», акции «Большого Энджа» по-прежнему были высоки — он ведь сдержал обещание и взял трофей во втором сезоне.

Эндж Постекоглу globallookpress.com

Поэтому союз с Евангелосом Маринакисом, человеком, не отличающимся терпением, изначально выглядел странно. Но аннулирование этого брака на 39-й день оказалось стремительным даже по меркам владельца «Ноттингем Форест».

Что теперь ждет Постекоглу? Скорее всего, варианты за пределами Англии. Если только «Селтик» не захочет еще раз прокатиться на поезде имени Энджа…

3. Зинедин Зидан

Зизу — великий тренер или просто великий тренер «Реала»? Это ни в коей мере не попытка принизить его достижения на «Бернабеу». Лигу чемпионов чаще него выигрывал лишь Карло Анчелотти, а свои три трофея Зидан взял подряд. Добавьте к этому два чемпионских титула в Ла Лиге — и послужной список француза выглядит безупречно.

Зинедин Зидан globallookpress.com

И все же хочется увидеть Зидана в другом клубе. Он чрезвычайно разборчив — и, черт возьми, он это право заслужил. В разные годы его связывали с «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Сам Зидан признавался, что уровень английского языка является для него барьером для работы в АПЛ, однако всем хотелось бы увидеть, способен ли он быть столь же гениальным за пределами «Бернабеу».

Чем дольше Зидан морщит нос от возвращения к тренерской скамейке, тем призрачнее становится эта перспектива. Этим летом ему предлагали £84 млн за работу в «Аль-Хиляле», но это было не для Зизу.

Похоже, сейчас он вполне доволен жизнью — и почему бы ему не быть? По крайней мере до тех пор, пока не освободится пост главного тренера сборной Франции.

2. Гарет Саутгейт

Саутгейт понял, что пришло время «перемен и новой главы» — как для него самого, так и для сборной Англии. Но что именно может означать эта новая глава?

Гарет Саутгейт globallookpress.com

Как ни странно, кампания на Евро-2024, завершившаяся для Англии первым финалом на чужой земле, скорее навредила его шансам получить работу в топ-клубе.

Ходили разговоры о возможном назначении в «Манчестер Юнайтед», но они всегда выглядели притянутыми за уши — тем более сейчас, когда Дэн Эшуорт давно покинул «Олд Траффорд».

Вполне возможно, что такой государственный деятель, как Саутгейт, вообще решит, что ему не нужна вся эта суета вокруг громкого клубного поста. Вариант за границей может показаться ему куда привлекательнее, чем работа на родине.

В любом случае было бы крайне любопытно посмотреть, как Саутгейт проявит себя в ежедневной работе с футболистами, а не в формате сборной — раз в пару месяцев.

1. Хави

После ненужного и хаотичного расставания с «Барселоной» Хави говорил о намерении взять годичный саббатикал. Этот срок уже истек — значит ли это, что бывший маэстро полузащиты готов вернуться к тренерской скамейке?

Хави globallookpress.com

Похоже, да. Хави связывали с «Манчестер Юнайтед» и «Челси», и сам он говорил о желании поработать в Премьер-лиге. Правда, есть ощущение, что той работы, которую он ищет, в Англии попросту не существует.