ESPN разбирает первые 25 матчей Хаби Алонсо в «Реале» и ищет ответ на главный вопрос: действительно ли все так плохо, как кажется?

Когда завершилась его последняя пресс-конференция в 2025 году, Хаби Алонсо напоследок обратился к журналистам, собравшимся в зале для СМИ на «Сантьяго Бернабеу». Мадридский «Реал» только что обыграл «Севилью» со счетом 2:0 в матче Ла Лиги в субботу, и перед заслуженными рождественскими каникулами у Алонсо было что сказать.

«Счастливых праздников всем», — произнес он, поднимаясь со своего места, а затем с улыбкой добавил: «Tranquilos» («Спокойнее»). Это была добродушная шутка в адрес прессы — после нескольких недель ажиотажа и бурных спекуляций о будущем Алонсо на посту главного тренера, вызванных тревожным спадом формы команды.

Посыл перед двухнедельной праздничной паузой в чемпионате был предельно ясен: не переживайте. Я никуда не ухожу. Увидимся в январе.

Впрочем, первые шесть месяцев Хаби Алонсо в «Реале» сложно назвать спокойными. «Завтра начинается рок-н-ролл», — заявил тренер перед своим дебютным матчем на клубном чемпионате мира ФИФА, и с тех пор драма следовала одна за другой.

Летний турнир в США — завершившийся для мадридцев болезненным разгромом 0:4 от «Пари Сен-Жермен» в полуфинале — довольно быстро ушел в прошлое, а сезон-2025/26 стартовал впечатляюще: 13 побед в 14 матчах. Команда Алонсо выглядела хорошо отлаженной, пусть и не всегда яркой, машиной.

С тех пор механизм дал серьезный сбой. Если поражение от «Атлетико» со счетом 2:5 в сентябре еще можно было списать на шок, то неудача в Лиге чемпионов против «Ливерпуля», затем три подряд ничьи в Ла Лиге и последовавшие поражения от «Сельты» и «Манчестер Сити» уже ощущались как полноценный кризис.

«Реал» — «Манчестер Сити» globallookpress.com

Источники ранее в этом месяце сообщили ESPN, что в Мадриде начали рассматривать возможные варианты на тренерском мостике, а три невнятные победы на прошлой неделе — над «Алавесом», «Талаверой» и «Севильей» — мало что сделали для укрепления позиций Алонсо. Несмотря на его призывы сохранять спокойствие, к Рождеству главный тренер подходит с неопределенным будущим.

«Реал» и президент клуба Флорентино Перес печально известны своей нетерпеливостью, когда тренеры не дают мгновенного результата. Юлен Лопетеги, которого переманили из сборной Испании накануне чемпионата мира 2018 года, продержался всего 137 дней. Рафаэль Бенитес — 215.

Анализ первых шести месяцев работы тренеров «Реала» за последние 15 лет — начиная с Жозе Моуринью в 2010‑м — показывает: если Алонсо и уступает своим предшественникам по результатам, то совсем незначительно.

Вопрос для Переса и его советников заключается в другом — достаточно ли плохи эти показатели, чтобы уволить высоко котируемого молодого специалиста, клубную легенду как игрока, который после рекордных достижений с «Байером» стал одним из самых востребованных тренеров в мировом футболе.

Для чистоты сравнения мы исключили матчи клубного чемпионата мира, поскольку сам Алонсо настаивал, что рассматривает их как продолжение прошлого сезона, а ни одному из его предшественников не приходилось сталкиваться с чем-то подобным.

С учетом того, что команда Алонсо в сезоне-2025/26 провела 25 матчей в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке Испании, мы проанализировали первые 25 игр предыдущих тренеров «Реала» в этих турнирах — если, конечно, они успевали до них дойти.

Жозе Моуринью (август — декабрь 2010)

Моуринью пришел в «Реал», только что выиграв Лигу чемпионов с миланским «Интером». В Ла Лигу он заходил с предельно жестким и понятным заданием — свергнуть «Барселону» Пепа Гвардиолы. Старт получился впечатляющим: 20 побед в первых 25 матчах, процент побед — 80%, и откровенно фантастические 15 «сухих» игр.

Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью globallookpress.com

Команда, насыщенная атакующими звездами — Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гонсало Игуаин, Месут Озил, Кака, а также некий Хаби Алонсо в центре поля, — регулярно устраивала голевые феерии.

Среди них — разгром «Леванте» 8:0 в Кубке Испании. Однако был и один, бросающийся в глаза провал: знаменитое поражение 0:5 от «Барселоны» на «Бернабеу» — один из самых знаковых результатов в истории «класико».

Карло Анчелотти (август — декабрь 2013)

После эмоционально изматывающей эпохи Моуринью в Мадриде решили сбавить градус и довериться хладнокровию Анчелотти. Его старт оказался почти столь же успешным: 19 побед в 25 матчах, 76% выигранных встреч.

Карло Анчелотти и Флорентино Перес globallookpress.com

При этом команда забивала даже больше, чем при Жозе (71 гол против 67), но, как и следовало ожидать, выглядела менее надежной в обороне — 26 пропущенных мячей против 10 у Моуринью.

Поражения были не такими громкими, но все равно болезненными. В сентябре «Реал» уступил 0:1 на «Бернабеу» «Атлетико» Диего Симеоне, а в октябре проиграл «Барселоне» 1:2 на «Камп Ноу».

Рафаэль Бенитес (август 2015 — январь 2016)

В Мадриде часто назначают тренера как реакцию на предыдущего, и после мягкого, ориентированного на игроков подхода Анчелотти пришел более жесткий и педантичный Бенитес. Результаты оказались далеки от идеальных: всего 16 побед в первых 25 матчах и лишь 64% выигранных игр.

Рафаэль Бенитес globallookpress.com

«Сухих» матчей стало больше, чем при Анчелотти, — 12 из 25, а атакующее трио Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Карима Бензема обеспечивало крупные победы, включая унизительный разгром «Райо Вальекано» 10:2 в декабре. Но к тому моменту все уже было потеряно.

Домашнее поражение от «Барселоны» 0:4 21 ноября 2015 года фактически поставило крест на работе Бенитеса. Он отказался от своих осторожных принципов, выпустив в центре поля тройку Тони Кроос — Лука Модрич — Хамес Родригес, что привело к вполне предсказуемым последствиям. Уже в январе Бенитес был отправлен в отставку.

Зинедин Зидан (январь — май 2016)

Зидан принял команду после Бенитеса в подавленном состоянии — «Реал» шел третьим в Ла Лиге, — и уже через пять месяцев привел ее к победе в Лиге чемпионов.

Безболезненно поднявшись из резервной команды «Кастилья», он повторил старт Анчелотти с процентом побед 76%: 19 побед в первых 25 матчах, при этом сумев найти баланс между атакой и обороной — 11 «сухих» игр.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Даже его самое крупное поражение — 0:2 от «Вольфсбурга» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов — в итоге превратилось в триумф: уже через неделю мадридцы перевернули противостояние, победив 3:0 в ответной встрече.

Первые шесть месяцев Зидана стали прологом к двум блестящим сезонам, в ходе которых «Реал» завоевал еще две Лиги чемпионов и оформил беспрецедентный в современной истории хет-трик из европейских кубков.

Юлен Лопетеги (август — октябрь 2018)

Эпоха Лопетеги продлилась всего четыре месяца. Его назначение изначально было скандальным: о переходе в «Реал» объявили за несколько часов до старта ЧМ‑2018, что стоило ему поста тренера сборной Испании.

Юлен Лопетеги globallookpress.com

В Мадриде дела шли не лучше. Процент побед — 46% — уверенно худший показатель в этом списке. Яркое, но короткое начало сменилось серией из одной победы в семи матчах, включая три подряд поражения в Ла Лиге.

С сентября по октябрь команда почти восемь часов игрового времени не могла забить ни одного мяча — крайне тревожное начало эпохи после ухода Роналду — а затем получила 1:5 от «Барселоны» на «Камп Ноу» 28 октября.

После этого «Реал» опустился на девятое место в таблице. В официальном заявлении клуба, опубликованном в день отставки Лопетеги после 14 матчей, говорилось: «Совет директоров понимает, что существует огромная разница между качеством состава "Реала", в котором восемь игроков номинированы на "Золотой мяч", и результатами, показанными на данный момент».

Сантьяго Солари (октябрь 2018 — март 2019)

Солари — как и Зидан, еще одно внутреннее повышение из «Кастильи» — сегодня во многом воспринимается как неудачный эксперимент, однако сухая статистика его первых 25 матчей выглядит вполне достойно. Процент побед — 72%: 18 выигранных встреч, две ничьи и пять поражений, а также 10 матчей «на ноль».

Сантьяго Солари globallookpress.com

При этом команда стала забивать меньше — 57 голов за этот отрезок, что уступает показателям при Моуринью, Анчелотти, Бенитесе и Зидане. Солари принял ряд важных решений: усадил в запас неубедительно выглядевших Марсело и Иско и начал активно доверять молодому Винисиусу Жуниору.

Но настоящий удар пришел позже — после двух подряд поражений от «Барселоны» последовал фатальный разгром от «Аякса» 1:4 на «Бернабеу» в Лиге чемпионов, который фактически поставил точку в его работе.

Зинедин Зидан (март — ноябрь 2019)

Зидан вернулся в непростое время — уже третьим главным тренером «Реала» в хаотичном сезоне, который завершился без единого крупного трофея. Его стартовые результаты это отражали: четыре поражения до конца сезона-2018/19 привели к скромному показателю — 48% побед в первых 25 матчах после возвращения.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Команда испытывала проблемы и в атаке, и в обороне, забив всего 40 мячей и пропустив 28. Ситуация начала выправляться с началом сезона-2019/20, и единственным серьезным разочарованием стало поражение от «Пари Сен-Жермен» 0:3 в еврокубках. Позже «Реал» все же завоевал титул Ла Лиги — в кампании, прерванной пандемией COVID‑19.

Карло Анчелотти (август — декабрь 2021)

Если второй приход Зидана не дотянул до уровня его первой эпохи, то неожиданное возвращение Анчелотти получилось практически безупречным.

Первые 25 матчей итальянца после возвращения в Мадрид стали близки к идеалу, и единственным сбоем стали два подряд поражения в конце сентября — начале октября от «Шерифа» и «Эспаньола».

Карло Анчелотти и Дани Себальос globallookpress.com

В остальном команда Анчелотти выиграла 19 матчей, снова выдав 76% побед — ровно как в его первом мадридском цикле — и провела 15‑матчевую беспроигрышную серию, растянувшуюся на три месяца, с октября до Нового года. В этот отрезок вошли победы над «Барселоной» (2:1 на «Камп Ноу») и «Атлетико».

И «Реал», и Анчелотти окончательно вернулись на вершину, оформив впоследствии «золотой дубль» — победы в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Хаби Алонсо (август — декабрь 2025)

Итак, о Хаби Алонсо. Его показатель в 72% побед по итогам первых 25 матчей сезона не дотягивает до цифр Моуринью, Анчелотти или Зидана.

Это ровно столько же, сколько было у Солари, но в абсолютных значениях разница минимальна: всего на одну победу меньше, чем у Анчелотти и Зидана (18 против 19), а именно этих двоих сегодня считают самыми успешными и титулованными тренерами «Реала» в современной истории.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Команда Алонсо забивает заметно меньше своих предшественников — в среднем 2,08 гола за матч, тогда как у Моуринью этот показатель составлял 2,68, у Анчелотти в его первый период — 2,84, а даже у Бенитеса — 2,64. В обороне мадридцы пропускают в среднем один мяч за игру — уровень Анчелотти, но это хуже показателей Моуринью (0,4), Бенитеса (0,84) и первого захода Зидана (0,72).

Пиком работы Алонсо стала победа в «класико» над действующим чемпионом «Барселоной» — 2:1 на «Бернабеу» 26 октября. Спустя неделю разгром «Валенсии» 4:0 довел серию до 13 побед в 14 матчах и создал ощущение нарастающего хода.

Однако затем этот импульс полностью иссяк: в последующих 11 встречах «Реал» потерпел три поражения, трижды сыграл вничью и выдал лишь одно действительно качественное выступление — победу 3:0 над «Атлетиком» в Бильбао 3 декабря.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Формально по статистике команда Алонсо после 25 матчей лишь немного уступает показателям Анчелотти и Зидана. Но по ощущениям — по тем самым sensaciones, как говорят в Испании, — это коллектив, который не прогрессирует, а теряется именно в тот момент, когда должен был обрести свою игру.

Частый свист с трибун «Бернабеу» во время матча с «Севильей» в минувшие выходные стали явным сигналом: болельщики начинают нервничать так же, как и президент Флорентино Перес.

Разумеется, у нынешнего положения дел есть объяснения. На своей последней пресс-конференции Алонсо указывал на эпидемию травм, из-за которой в какой-то момент он остался без 11 игроков основного состава.

И даже если пока нет явных признаков перелома, при наличии времени и терпения послужной список Алонсо подсказывает: он способен развернуть ситуацию в нужную сторону.

Вот только на «Сантьяго Бернабеу» терпение — ресурс, который традиционно в остром дефиците.