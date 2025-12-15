GOAL разбирает семь кандидатов, которые могут возглавить «Реал», если эпоха Хаби Алонсо закончится раньше срока.

Еще совсем недавно у Хаби Алонсо все складывалось как нельзя лучше. Разгромная домашняя победа над «Валенсией» со счетом 4:0 1 ноября стала для «Реала» 13-й в 14 матчах во всех турнирах на старте сезона.

«Сливочные» уверенно возглавляли таблицу Ла Лиги, опережая «Барселону» на пять очков. Каталонцев мадридцы обыграли 2:1 на «Бернабеу» всего неделей ранее, а в Лиге чемпионов набрали максимум — девять очков из девяти, в числе прочих разобравшись и с «Ювентусом».

Но затем механизм дал серьезный сбой. С тех пор «Реал» одержал лишь три победы в девяти матчах и теперь отстает от «Барселоны» на четыре очка в чемпионате, а от лидера Лиги чемпионов — «Арсенала» — на шесть.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Падение началось с поражения 0:1 от находившегося не в лучшей форме «Ливерпуля» на «Энфилде», а тревожные звоночки прозвучали после трех подряд ничьих с «Райо Вальекано», «Эльче» и «Жироной».

Кульминацией кризиса стала домашняя неудача против «Сельты» (0:2), которая вызвала экстренные совещания в руководстве клуба. По данным The Athletic, президент Флорентино Перес и генеральный директор Хосе Анхель Санчес пришли к выводу: Алонсо «не имеет хорошего контакта с существенной частью раздевалки».

Сообщается, что некоторым игрокам сложно принять тактические идеи Алонсо, а широко обсуждаемый конфликт со звездным вингером Винисиусом Жуниором превратился в отвлекающий трансферный фон.

В матче против «Манчестер Сити» мадридцы показали характер и агрессивный футбол. Однако именно гости увезли победу — 2:1, а после финального свистка недовольный «Бернабеу» встретил Алонсо оглушительным свистом.

Алонсо — прогрессивный тренер, которому нужно время, чтобы внедрить собственный стиль. Но в Мадриде такой роскоши не дают. Если нестабильность продолжится, перемены станут неизбежными. Уже сейчас на горизонте — семь кандидатов, готовых сменить испанца.GOAL разбирает их кандидатуры ниже…

Юрген Клопп

Юрген Клопп решил сделать паузу в тренерской карьере после блестящего девятилетнего периода в «Ливерпуле», завершившегося летом 2024 года. С тех пор харизматичный немец занял пост глобального руководителя футбольного направления в Red Bull Group.

Юрген Клопп globallookpress.com

В интервью The Athletic в сентябре он признался: «Я думаю, что это конец. Но кто знает? Мне 58. Если я вернусь в 65, все скажут: Ты же говорил, что больше никогда! Я ничего не потерял».

Впрочем, уже в прошлом месяце его позиция показалась менее жесткой: Клопп назвал возможное возвращение в «Ливерпуль» «теоретически возможным». Еще в апреле, когда появились первые слухи о возможном уходе Карло Анчелотти, Клопп фигурировал среди кандидатов на пост главного тренера «Реала» наряду с Алонсо.

Однако The Telegraph тогда сообщал, что немец планирует отложить решение о возобновлении тренерской деятельности как минимум до следующего лета.

Теперь же El Mundo утверждает, что мадридцы готовы проверить решимость Клоппа. Сообщается, что он входит в число «фаворитов» на случай увольнения Алонсо и обладает всеми качествами — харизмой и опытом, — чтобы мгновенно встряхнуть команду.

Его «хэви-метал» футбол наверняка пришелся бы по душе публике «Бернабеу», однако истинные мотивы Клоппа остаются неясными. И пока это выглядит скорее как мечта, чем реальный сценарий.

Зинедин Зидан

Зинедин Зидан — одна из величайших фигур в истории «Реала», как игрок и как тренер. Именно поэтому его имя неизменно всплывает при каждом разговоре о возможной перестановке на тренерском мостике в Мадриде.

Зинедин Зидан globallookpress.com

По данным The Athletic, президент клуба Флорентино Перес по‑прежнему испытывает «доверие и симпатию» к Зидану, который в свое первое пребывание у руля подарил «сливочным» три подряд победы в Лиге чемпионов.

Президент уже однажды возвращал его в похожей кризисной ситуации — в марте 2019 года, после провальных и коротких периодов у руля команды Юлена Лопетеги и Сантьяго Солари. Зидан тогда сумел привести «Реал» к чемпионству в Ла Лиге сезона-2019/20, однако по итогам следующей кампании подал в отставку и с тех пор остается без работы.

Зидан — гибкий тренер, умеющий сочетать надежную игру в обороне с атакующим блеском, и он прекрасно знает, как раскрывать потенциал игроков мирового класса — во многом так же, как и Карло Анчелотти.

Однако ни для кого не секрет, что Зидан ждет возможности возглавить сборную Франции. Ожидается, что Дидье Дешам покинет пост после чемпионата мира 2026 года, и именно Зидан должен стать архитектором новой эпохи «синих».

Поэтому резкий разворот в карьере прямо сейчас выглядел бы большой неожиданностью — тем более с учетом кризиса уверенности и обилия травм в нынешнем составе «Реала».

Андони Ираола

В феврале Daily Mail сообщал, что «Реал» рассматривает Андони Ираолу как одного из главных кандидатов на замену Карло Анчелотти. Ранее Ираола уже работал в Мадриде, возглавляя «Райо Вальекано», с которым он прошел путь от Сегунды до 11-го места в Ла Лиге и полуфинала Кубка Испании.

Андони Ираола globallookpress.com

«Борнмут» поверил в Ираолу как в одного из самых многообещающих молодых тренеров Европы, подписав с ним двухлетний контракт в июне 2023 года, и с тех пор он лишь укрепил свою репутацию.

«Вишни» борются за попадание в еврокубки, играя в атакующий футбол с высоким прессингом и акцентом на вертикальные передачи — стиль, который позволяет им конкурировать даже с топ-клубами АПЛ.

Общее мнение сходится в одном: Ираола в ближайшее время пойдет на повышение. 43-летний специалист превзошел ожидания как в Испании, так и в Англии, и интерес «Реала» к нему за последние месяцы только усилился.

«Бернабеу» — это котел давления, но Ираола обладает спокойствием и хладнокровием, и не побоится рисковать, пытаясь вывести команду из затяжного кризиса.

Марселино

Если «Реал» решит искать замену Алонсо внутри Ла Лиги, то первое имя в списке — Марселино Гарсия Тораль. Благодаря его дисциплинированному подходу «Вильярреал» идет третьим в чемпионате, отставая от «Барселоны» на пять очков и имея матч в запасе. В Кастельоне всерьез верят, что «желтая субмарина» способна включиться в чемпионскую гонку.

Марселино globallookpress.com

«Вильярреал» демонстрирует лучшую оборону в Ла Лиге: компактная схема 4-4-2 вынуждает соперников играть по флангам, а быстрые переходы в атаку делают команду опасной в завершающей стадии.

60-летний Марселино вернулся на «Эль Мадригаль» в ноябре 2023-го, когда клуб находился на 14-м месте, и сумел преобразить его — итоговое пятое место позволило снова выйти в Лигу чемпионов.

Правда, в Европе «Вильярреал» испытывает серьезные трудности, что может насторожить «Реал». Но среди испанских тренеров более впечатляющее резюме имеют лишь Алонсо, Ханси Флик, Диего Симеоне и Мануэль Пеллегрини.

В первой каденции Марселино довел «Вильярреал» до полуфинала Лиги Европы, выиграл Кубок Испании с «Валенсией» в сезоне‑2018/19 и дважды выходил в финал с «Атлетиком».

Если «Вильярреал» сумеет обойти «Реал» в роли главного преследователя «Барселоны», Флорентино Перес может решить, что именно Марселино — тот человек, который способен вернуть внутреннее первенство на «Бернабеу».

Роберто Де Дзерби

Роберто Де Дзерби оказался в поле зрения «Реала» после исторического сезона «Брайтона»‑2022/23. «Чайки» заняли шестое место в АПЛ и впервые в своей истории пробились в Лигу Европы, заслужив широкую похвалу за изящный стиль игры.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Итальянец требовал от команды начинать атаки от своих ворот, провоцируя прессинг соперника, а затем вскрывать оборону резкими, вертикальными передачами между линиями.

В мае 2024 года Де Дзерби покинул «Амэкс» и возглавил «Марсель», где произвел не меньший эффект. Он поднял команду с восьмого на второе место в Лиге 1, обеспечив выход в Лигу чемпионов, и сделал ряд смелых трансферных шагов, которые оправдали себя — среди них приглашение Мейсона Гринвуда, Адриена Рабьо и Пьера-Эмиля Хёйбьерга.

Неудивительно, что имя Де Дзерби снова может появиться в списке кандидатов «Реала». Его страсть и убежденность делают его привлекательным вариантом. Но именно он — самый рискованный выбор: итальянец не стесняется публично критиковать игроков и руководство за слабую игру, а его эмоциональность на бровке часто вызывает споры.

Возможно, именно поэтому Де Дзерби нигде не задерживался дольше трех лет — и стабильности, столь необходимой мадридцам, он вряд ли принесет.

Альваро Арбелоа

По информации The Athletic, «Реал» может сделать ставку на внутренние ресурсы и обойтись без приглашения очередного статусного тренера. Альваро Арбелоа высоко ценится в клубе и рассматривается как кандидат на работу с первой командой. С мая он возглавляет «Кастилью», сменив на этом посту легенду клуба Рауля.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

Бывший защитник «Ливерпуля» и «Реала» вернулся на «Бернабеу» в 2020 году в качестве тренера команды до 14 лет и с тех пор последовательно поднимался по иерархии. Еще в мае его имя фигурировало среди возможных сменщиков Карло Анчелотти, а теперь его позиции выглядят еще прочнее.

«Кастилья» идет четвертой в третьем дивизионе Испании и борется за повышение в классе. При этом Арбелоа старается выстраивать игру в схеме 4-3-3, характерной для Алонсо и первой команды.

Критики упрекают Арбелоа в отсутствии «плана Б», а также отмечают, что «Кастилье» порой не хватает остроты в заключительной трети по сравнению с конкурентами.

Тем не менее 42-летний специалист знает клуб изнутри как никто другой, и его назначение стало бы минимальным потрясением на столь важном отрезке сезона. Кроме того, он мог бы дать шанс новому поколению воспитанников академии.

Оливер Гласнер

Если «Реал» ищет энергичного тренера‑перфекциониста, способного добиваться результата за счет работы с мельчайшими деталями, то стоит обратить внимание на Оливера Гласнера.

Оливер Гласнер globallookpress.com

Под руководством жесткого и требовательного австрийца «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы, вышел в плей-офф Лиги чемпионов и дошел до финала Кубка Германии. А после назначения в «Кристал Пэлас» в феврале 2024 года Гласнер продолжил творить маленькие чудеса.

«Орлы» боролись за выживание, но завершили сезон на 10‑м месте, а затем завоевали первый крупный трофей в истории клуба — Кубок Англии‑2024/25, обыграв в финале «Манчестер Сити».

Гласнер — дотошный тактик, использующий гибкую схему 3-4-2-1, при которой центральные защитники активно выдвигаются в середину поля, создавая численное преимущество, а латерали моментально взрывают пространство после отбора мяча. Эта модель принесла серьезные дивиденды — «Пэлас» стабильно играет выше своих возможностей.

После 16 туров нынешнего сезона команда занимает пятое место в АПЛ, несмотря на параллельное участие в Лиге конференций и многочисленные травмы. К раздражению самого Гласнера, состав летом так и не был должным образом усилен.

51‑летний тренер слишком амбициозен, чтобы надолго задержаться на «Селхерст Парк», если ему не дадут инструменты для прогресса. Неудивительно, что топ‑клубы Европы внимательно следят за его ситуацией.

Прогнозы и ставки на футбол

Переход из «Кристал Пэлас» в «Реал» был бы огромным скачком, но Гласнер — человек, который не боится вызовов. Было бы крайне любопытно увидеть, на что он способен, получив в распоряжение звездный состав.