Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема в интервью L’Équipe рассказал о готовности сыграть на ЧМ-2026, проанализировал кризис в мадридском «Реале» и объяснил, почему вряд ли вернется в «Лион» в качестве игрока.

О саудовском этапе карьеры: Оцениваю этот опыт весьма положительно, все-таки это глобальный проект. Я стоял у истоков саудовского футбольного проекта. В этом плане поначалу было немного сложно. В моем случае это была радикальная перемена. Я открыл для себя другой футбол, другой менталитет. В каком-то смысле пришлось начинать с нуля. Но огромный опыт выступлений в Европе ускорил адаптацию в новой стране. Первый сезон в Саудовской Аравии я провел на среднем уровне. Я бы даже сказал, на очень среднем (смеется). Второй сезон получился намного лучше. С хорошей командой, очень сильными игроками, голами и титулами.

Об уровне футбола в саудовской Про-лиги: Всё очень просто: я считаю, что за три года футбол здесь сильно эволюционировал. Он стал более мощным в физическом плане, быстрым и продолжает прогрессировать. На Клубном чемпионате мира мы видели, как «Аль-Хиляль» на равных бился с «Реалом» (1:1) и с «Манчестер Сити» (3:4). Так что не стоит думать, что здесь легко. Это пока не уровень Европы, но и не так далеко. Хорошая европейская команда, играющая против хорошей саудовской команды, не победит со счетом 5:0. Это мечты, в PlayStation так не играют. Нельзя бежать быстрее музыки. Уровень, тренировки — интенсивность пока не такая, как в Европе. Но шаг за шагом мы придем к этому.

О контракте с «Аль-Иттихадом» (действующий истекает летом 2026 года): Я полностью вовлечен в проект, который также предполагает популяризацию Саудовской Аравии, поэтому, разумеется, я на своем месте. Мне комфортно в этом чемпионате. Посмотрим, что будет дальше, но мой контракт заканчивается, это правда.

Карим Бензема globallookpress.com

Я действительно сосредоточен на том, что делаю, и неважно, сколько времени остается до завершения контракта. Некоторые люди куда лучше меня могут говорить об этом. Сейчас я полностью сосредоточен на футбольных вопросах.

Об изменениях в своей игре: Я пробовал немного изменить игру, чуть больше оставаться в штрафной... Но я чувствовал себя не очень хорошо. Что можно улучшить в 37 лет? Возможно, мышление. Действовать на опережение, грамотно читать игру — это самое сложное, то самое маленькое движение, которое делает разницу. Защитники сегодня мощнее и быстрее. Я должен выигрывать у них эти пяти метров. Я больше работаю именно над такими вещами.

О возможном возвращении в сборную Франции: У меня нет ощущения незавершенности в национальной команде. Все игроки, которые приходят в сборную Франции, хотят выиграть чемпионат мира и Евро. Я пытался, я был там. Не получилось — значит, так тому и быть. Я не играл за сборную шесть лет (с октября 2015 по июнь 2021). Потом вернулся, выиграл Лигу наций (в 2021-м). Мы поехали на Евро, я блистал (забил четыре гола), но мы вылетели в 1/8 финала. Такова жизнь. Так что по поводу «незавершенности» я не согласен.

Я не выигрывал чемпионат мира, но это не значит, что моя карьера неполноценна. Если ты заканчиваешь с футболом, и у тебя не было возможности выиграть ЧМ, у тебя могут быть сожаления, окей. Но о какой незавершенности мы можем говорить в моем случае? Я выиграл «Золотой мяч», Лигу чемпионов. Я кайфовал от футбола... И продолжаю кайфовать.

Карим Бензема globallookpress.com

О желании сыграть на ЧМ-2026: Разве кто-то не хочет сыграть на чемпионате мира? Все хотят сыграть на этом турнире. Дальше вопрос: могут ли меня туда взять... Поскольку я человек, который любит футбол и подобные турниры, то, разумеется, я совру, если скажу, что не хочу сыграть за Францию на предстоящем чемпионате мира.

Когда меня зовут — я прихожу и играю. У меня есть определенные цели. Я люблю футбол, мне нравится побеждать. Я люблю выигрывать трофеи. Это самое главное для меня. Если меня вызовут в сборную, я приеду. Больше мне нечего сказать по этому поводу.

Люди думают, что я не хочу возвращаться в сборную? Здесь неуместно рассуждать в контексте «хочу или не хочу». Нужно задать вопрос: что я буду делать в сборной Франции? Мы говорим о чемпионате мира. Естественно, это не тот случай, когда можно сказать: «Нет, я не хочу». Потому что это ложь — сказать «нет, я не хочу играть на чемпионате мира».

О травме и исключении из состава перед ЧМ-2022: Я здесь не для того, чтобы говорить об этих вещах. Эта тема закрыта. Мы будем говорить об этой истории еще тридцать лет? Я здесь не для того, чтобы разжигать полемику. Всё это осталось в прошлом. Давайте поговорим о чем-нибудь другом.

О возможном назначении Зинедина Зидана пост главного тренера сборной Франции: Может ли это поспособствовать моему возвращению в национальную команду? Мы не можем об этом знать. Мы вообще не знаем, что произойдет в будущем. Если Зизу однажды станет тренером сборной Франции, я желаю ему всего наилучшего. Неважно где — в клубе или в сборной. Где бы он ни был, он будет побеждать. Вот и всё.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Конечно, мы продолжаем общаться. У нас отличные отношения. Вместе с ним «Реал» трижды побеждал в Лиге чемпионов, выиграл два титула в Ла Лиге. Несомненно, Зидан — тренер номер один. Это человек, которому не нужно с тобой разговаривать. Ты выходишь на разминку, выходишь играть. Всё происходит само собой. Если он станет тренером сборной Франции, у меня нет никаких сомнений в том, что он добьется успеха.

О текущих проблемах «Реала»: Им не хватает взаимопонимания. Между [Килианом] Мбаппе, Винисиусом, [Джудом] Беллингемом, Родриго. Каждый должен знать, что ему делать на поле. Нужно, чтобы Беллингем понимал, что он созидатель, а не бомбардир. Мбаппе — бомбардир, а не плеймейкер. Винисиус — это вингер, а не «девятка». Как только каждый будет знать, что он должен делать на поле, всё проблемы исчезнут. Потому что мы говорим о парнях, которые входят в десятку лучших в мире, и они все в одной команде. Все хотят быть лучшими, поэтому возникают сложности.

Сейчас в «Реале» нет опытного игрока, который может сказать Беллингему, Мбаппе или Винисиусу о том, что именно не получается. Так что это действительно сложно. Тренер, на мой взгляд, говорит это, но по-другому. Потому что сегодня футбол... Честно, это очень сложно.

Игроки больше не разговаривают между собой. И это видно, по факту. Что-то вроде: «Я сделал свою работу, я забил свои голы». Таков сегодняшний футбол.

Критику всегда тяжело воспринимать. Но она заставляет двигаться вперед, держит в реальности. Если научишься правильно воспринимать ее, будешь прогрессировать. Так будет лучше для всех. Но в «Мадрид», честно говоря, сложно с этим, там слишком много хороших игроков.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Об уровне Мбаппе в «Реале»: Он забивает огромное количество голов и продолжит забивать, как он делал это в «Пари Сен-Жермен». Но самое важное для Мбаппе — это то, что «Реал» брал его ради ключевых моментов, чтобы он делал разницу в важных матчах. И он способен на это. Это то давление, которое он должен принять, и стать настоящим лидером атаки. Именно он должен вести «Реал» к трофеям. Но не в одиночку, а с остальными. Именно поэтому я и говорил о взаимопонимании.

О возможном возвращении в «Лион»: У меня нет мыслей о конкретном клубе, в котором я хотел бы завершить карьеру. Я планирую играть еще два года, в течение которых намерен демонстрировать свой максимум. Это работа. На поле я отдаю все силы. В футбольном плане я чувствую себя так, словно мне 20 лет.

О том, что многие нынешние игроки «Лиона» считают его легендой клуба: Я видел это видео. Мне было приятно. Это показывает, что я оставил красивый след в «Лионе». Лион — это начало всего. Без этого клуба у меня не было бы всего того, чего я добился. Мне было восемь лет, когда я начал заниматься футболом здесь. Потом играл за основную команду «Лиона», откуда перешел в «Реал». Этот клуб дал мне всё. Именно благодаря им я тот, кем являюсь сегодня.

Завершение карьеры в «Лионе»? Никогда не знаешь, что может случиться. Но иногда лучше оставить всё как есть. Помочь клубу, возможно, в другой сфере... Но играть, я не знаю, не уверен в этом.