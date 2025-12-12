Пётр ПетровПётр ПетровАналитик отделов Футбол и ТеннисПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема в интервью L’Équipe рассказал о готовности сыграть на ЧМ-2026, проанализировал кризис в мадридском «Реале» и объяснил, почему вряд ли вернется в «Лион» в качестве игрока.

О саудовском этапе карьеры: Оцениваю этот опыт весьма положительно, все-таки это глобальный проект.  Я стоял у истоков саудовского футбольного проекта.  В этом плане поначалу было немного сложно.  В моем случае это была радикальная перемена.  Я открыл для себя другой футбол, другой менталитет.  В каком-то смысле пришлось начинать с нуля.  Но огромный опыт выступлений в Европе ускорил адаптацию в новой стране.  Первый сезон в Саудовской Аравии я провел на среднем уровне.  Я бы даже сказал, на очень среднем (смеется).  Второй сезон получился намного лучше.  С хорошей командой, очень сильными игроками, голами и титулами.

Об уровне футбола в саудовской Про-лиги: Всё очень просто: я считаю, что за три года футбол здесь сильно эволюционировал.  Он стал более мощным в физическом плане, быстрым и продолжает прогрессировать.  На Клубном чемпионате мира мы видели, как «Аль-Хиляль» на равных бился с «Реалом» (1:1) и с «Манчестер Сити» (3:4).  Так что не стоит думать, что здесь легко.  Это пока не уровень Европы, но и не так далеко.  Хорошая европейская команда, играющая против хорошей саудовской команды, не победит со счетом 5:0.  Это мечты, в PlayStation так не играют.  Нельзя бежать быстрее музыки.  Уровень, тренировки — интенсивность пока не такая, как в Европе.  Но шаг за шагом мы придем к этому.

О контракте с «Аль-Иттихадом» (действующий истекает летом 2026 года): Я полностью вовлечен в проект, который также предполагает популяризацию Саудовской Аравии, поэтому, разумеется, я на своем месте.  Мне комфортно в этом чемпионате.  Посмотрим, что будет дальше, но мой контракт заканчивается, это правда.

Я действительно сосредоточен на том, что делаю, и неважно, сколько времени остается до завершения контракта.  Некоторые люди куда лучше меня могут говорить об этом.  Сейчас я полностью сосредоточен на футбольных вопросах.

Об изменениях в своей игре: Я пробовал немного изменить игру, чуть больше оставаться в штрафной...  Но я чувствовал себя не очень хорошо.  Что можно улучшить в 37 лет?  Возможно, мышление.  Действовать на опережение, грамотно читать игру — это самое сложное, то самое маленькое движение, которое делает разницу.  Защитники сегодня мощнее и быстрее.  Я должен выигрывать у них эти пяти метров.  Я больше работаю именно над такими вещами.

О возможном возвращении в сборную Франции: У меня нет ощущения незавершенности в национальной команде.  Все игроки, которые приходят в сборную Франции, хотят выиграть чемпионат мира и Евро.  Я пытался, я был там.  Не получилось — значит, так тому и быть.  Я не играл за сборную шесть лет (с октября 2015 по июнь 2021).  Потом вернулся, выиграл Лигу наций (в 2021-м).  Мы поехали на Евро, я блистал (забил четыре гола), но мы вылетели в 1/8 финала.  Такова жизнь.  Так что по поводу «незавершенности» я не согласен.

Я не выигрывал чемпионат мира, но это не значит, что моя карьера неполноценна.  Если ты заканчиваешь с футболом, и у тебя не было возможности выиграть ЧМ, у тебя могут быть сожаления, окей.  Но о какой незавершенности мы можем говорить в моем случае?  Я выиграл «Золотой мяч», Лигу чемпионов.  Я кайфовал от футбола...  И продолжаю кайфовать.

О желании сыграть на ЧМ-2026: Разве кто-то не хочет сыграть на чемпионате мира?  Все хотят сыграть на этом турнире.  Дальше вопрос: могут ли меня туда взять...  Поскольку я человек, который любит футбол и подобные турниры, то, разумеется, я совру, если скажу, что не хочу сыграть за Францию на предстоящем чемпионате мира.

Когда меня зовут — я прихожу и играю.  У меня есть определенные цели.  Я люблю футбол, мне нравится побеждать.  Я люблю выигрывать трофеи.  Это самое главное для меня.  Если меня вызовут в сборную, я приеду.  Больше мне нечего сказать по этому поводу.

Люди думают, что я не хочу возвращаться в сборную?  Здесь неуместно рассуждать в контексте «хочу или не хочу».  Нужно задать вопрос: что я буду делать в сборной Франции?  Мы говорим о чемпионате мира.  Естественно, это не тот случай, когда можно сказать: «Нет, я не хочу».  Потому что это ложь — сказать «нет, я не хочу играть на чемпионате мира».

О травме и исключении из состава перед ЧМ-2022: Я здесь не для того, чтобы говорить об этих вещах.  Эта тема закрыта.  Мы будем говорить об этой истории еще тридцать лет?  Я здесь не для того, чтобы разжигать полемику.  Всё это осталось в прошлом.  Давайте поговорим о чем-нибудь другом.

О возможном назначении Зинедина Зидана пост главного тренера сборной Франции: Может ли это поспособствовать моему возвращению в национальную команду?  Мы не можем об этом знать.  Мы вообще не знаем, что произойдет в будущем.  Если Зизу однажды станет тренером сборной Франции, я желаю ему всего наилучшего.  Неважно где — в клубе или в сборной.  Где бы он ни был, он будет побеждать.  Вот и всё.

Конечно, мы продолжаем общаться.  У нас отличные отношения.  Вместе с ним «Реал» трижды побеждал в Лиге чемпионов, выиграл два титула в Ла Лиге.  Несомненно, Зидан — тренер номер один.  Это человек, которому не нужно с тобой разговаривать.  Ты выходишь на разминку, выходишь играть.  Всё происходит само собой.  Если он станет тренером сборной Франции, у меня нет никаких сомнений в том, что он добьется успеха.

О текущих проблемах «Реала»: Им не хватает взаимопонимания.  Между [Килианом] Мбаппе, Винисиусом, [Джудом] Беллингемом, Родриго.  Каждый должен знать, что ему делать на поле.  Нужно, чтобы Беллингем понимал, что он созидатель, а не бомбардир. Мбаппе — бомбардир, а не плеймейкер.  Винисиус — это вингер, а не «девятка».  Как только каждый будет знать, что он должен делать на поле, всё проблемы исчезнут.  Потому что мы говорим о парнях, которые входят в десятку лучших в мире, и они все в одной команде.  Все хотят быть лучшими, поэтому возникают сложности.

Сейчас в «Реале» нет опытного игрока, который может сказать Беллингему, Мбаппе или Винисиусу о том, что именно не получается.  Так что это действительно сложно.  Тренер, на мой взгляд, говорит это, но по-другому.  Потому что сегодня футбол...  Честно, это очень сложно.

Игроки больше не разговаривают между собой.  И это видно, по факту.  Что-то вроде: «Я сделал свою работу, я забил свои голы».  Таков сегодняшний футбол.

Критику всегда тяжело воспринимать.  Но она заставляет двигаться вперед, держит в реальности.  Если научишься правильно воспринимать ее, будешь прогрессировать.  Так будет лучше для всех.  Но в «Мадрид», честно говоря, сложно с этим, там слишком много хороших игроков.

Об уровне Мбаппе в «Реале»: Он забивает огромное количество голов и продолжит забивать, как он делал это в «Пари Сен-Жермен».  Но самое важное для Мбаппе — это то, что «Реал» брал его ради ключевых моментов, чтобы он делал разницу в важных матчах.  И он способен на это.  Это то давление, которое он должен принять, и стать настоящим лидером атаки.  Именно он должен вести «Реал» к трофеям.  Но не в одиночку, а с остальными.  Именно поэтому я и говорил о взаимопонимании.

О возможном возвращении в «Лион»: У меня нет мыслей о конкретном клубе, в котором я хотел бы завершить карьеру.  Я планирую играть еще два года, в течение которых намерен демонстрировать свой максимум.  Это работа.  На поле я отдаю все силы.  В футбольном плане я чувствую себя так, словно мне 20 лет.

О том, что многие нынешние игроки «Лиона» считают его легендой клуба: Я видел это видео.  Мне было приятно.  Это показывает, что я оставил красивый след в «Лионе».  Лион — это начало всего.  Без этого клуба у меня не было бы всего того, чего я добился.  Мне было восемь лет, когда я начал заниматься футболом здесь.  Потом играл за основную команду «Лиона», откуда перешел в «Реал».  Этот клуб дал мне всё.  Именно благодаря им я тот, кем являюсь сегодня.

Завершение карьеры в «Лионе»?  Никогда не знаешь, что может случиться.  Но иногда лучше оставить всё как есть.  Помочь клубу, возможно, в другой сфере...  Но играть, я не знаю, не уверен в этом.