Авторы ESPN рассуждают о главных претендентах на звание лучшего игрока сезона в английской Премьер-лиге.

Сезон в английской Премьер-лиге стремительно выходит на финишную прямую. Впереди — решающий отрезок, и по состоянию на март по-прежнему остается множество интриг.

Борьба за титул окончательно превратилась в дуэль двух команд — «Арсенала» и «Манчестер Сити». Не менее напряженной выглядит и гонка за путевки в Лигу чемпионов: действующий чемпион «Ливерпуль» пока находится за пределами топ-4, пытаясь сократить отставание от «Астон Виллы», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Внизу таблицы ситуация выглядит чуть яснее. Судьба «Вулверхэмптона», который находится в 14 очках от 17-й строчки, практически решена. «Бернли» тоже оказался в непростой ситуации.

Между тем, пока непонятно, кто станет третьим неудачником, но, как ни странно, среди кандидатов есть «Тоттенхэм».

Не менее сложно предсказать и исход в борьбе за звание лучшего игрока сезона в АПЛ. Явного, безоговорочного фаворита пока нет, зато есть целая группа футболистов, чьи выступления позволяют всерьез претендовать на награду.

Ниже — попытка понять, кто входит в список претендентов на престижный индивидуальный приз.

Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»)

Том Хэмилтон: иногда имеет смысл выбрать самый очевидный вариант. Если «Манчестер Сити» станет чемпионом, можно утверждать, что ключевыми фигурами в этом истории были Бернарду Силва, Нико О’Райли (за универсальность и характер) или Джанлуиджи Доннарумма и Антуан Семеньо.

Но если говорить о самом понятном и логичном выборе, то это Холанн — лидер бомбардирской гонки.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Норвежский нападающий переживает относительно спокойный период, однако во многом именно благодаря его 22 голам «Ман Сити» продолжает бороться за титул.

В этом сезоне в его игре произошли заметные изменения. Холанн становится более универсальным футболистом, выполняя гораздо больший объем работы, чем раньше. На его счету уже семь результативных передач — это второй показатель в лиге после Бруну Фернандеша и всего на одну меньше его личного рекорда (восемь в сезоне-2022/23). В сумме у него сейчас 29 результативных действий. Это впечатляет.

В этом контексте показателен недавний матч с «Ньюкаслом», завершившийся победой «Сити» со счетом 2:1. Холанн коснулся мяча 43 раза — больше, чем когда-либо прежде. Он стал третьим в команде по количеству выносов (после Родри и Марка Гехи) и выиграл 12 единоборств — лучший показатель для него в матче на уровне высшего дивизиона.

«Он невероятный, самоотверженный игрок. Сегодняшняя игра — яркое тому подтверждение. Я никогда не забуду то, что Эрлинг сделал для нас», — сказал после матча Пеп Гвардиола.

Так что берегитесь: Холанн превращается в еще более универсального футболиста. А его голы и передачи вполне могут привести к заслуженному званию лучшего игрока сезона.

Деклан Райс («Арсенал»)

Джеймс Олли: пока в чемпионате по-прежнему повсеместно сохраняется интрига, делать окончательные выводы рано. Однако «Арсенал» сейчас возглавляет таблицу, и Деклан Райс остается сердцем команды, которая уверенно сражается сразу на четырех фронтах.

Среди полевых игроков «Арсенала» больше минут в Премьер-лиге в этом сезоне провел лишь Мартин Субименди (2360), тогда как у Райса — 2329. Кроме того, он занимает второе место в лиге по количеству созданных моментов (по данным Opta, это ключевые передачи и ассисты), уступая только Бруну Фернандешу.

Деклан Райс globallookpress.com

Но вклад Райса выходит далеко за рамки статистики. Он задает темп игре «Арсенала», окончательно превратившись в универсального полузащитника. Его роль box-to-box позволяет влиять на матч на обоих концах поля.

Если «Арсенал» выдержит темп чемпионской гонки, во многом это будет заслугой Райса.

Сэм Тай: когда в сезоне нет «очевидного» фаворита, легко подумать, что нет и ярко выраженных кандидатов. Но, как видно из этого списка, многие игроки здорово проводят текущую кампанию.

Я поддержу выбор Джеймса в пользу Райса. В Премьер-лиге, где на первый план выходят физика, мобильность и настойчивость, 27-летний полузащитник — один из главных ориентиров. Для сравнения: среди игроков «Арсенала» только Субименди (293,57 км) пробежал больше, чем Райс (285,48 км). А среди всех центральных полузащитников лиги лишь Сандро Тонали (33,37 км/ч) показал более высокую максимальную скорость, чем Райс (33,17 км/ч).

Райс быстр и неутомим. Если «канониры» завоюют титул, его энергичный, всепоглощающий стиль станет символом их пути к чемпионству. И при этом он не ограничивается только атлетизмом: когда требуется, Райс демонстрирует тонкость исполнения. Сегодня в футболе немного игроков, способных настолько качественно выполнять подачи с угловых. При этом его умение разрезать оборону передачами между линиями становится всё лучше и лучше.

Доминик Собослаи («Ливерпуль»)

Бет Линдоп: может показаться странным упоминать в этом контексте игрока «Ливерпуля», учитывая, насколько неубедительной временами была команда в этом сезоне. Но если говорить о чистом индивидуальном уровне, моим выбором стал бы Собослаи.

Доминик Собослаи globallookpress.com

Летом ходили разговоры, что после прихода из «Байера» Флориана Вирца венгерский полузащитник может потерять место в основе. Однако в этом сезоне Собослаи не просто удержал позиции — он стал первым выбором в стартовом составе Арне Слота. Его неутомимость, тактическая гибкость и, конечно, умение наносить эффектные удары не позволили кампании «красных» превратиться в катастрофу.

На счету Собослаи уже 10 голов в этом сезоне, и он уверенно движется к обновлению личного рекорда результативности. Более того, на фоне затянувшегося кадрового кризиса в «Ливерпуле» Собослаи достойно закрывал позицию правого защитника. Его всё более активное общение со СМИ также говорит о желании брать на себя дополнительную ответственность и постепенно формировать образ будущего капитана клуба.

Коллективные проблемы «Ливерпуля» почти наверняка лишат его шансов на индивидуальные награды. Но он определенно должен фигурировать в списке претендентов.

Антуан Семеньо («Манчестер Сити»)

Марк Огден: выбор непростой, потому что в этом сезоне пока нет безусловного фаворита. Но прямо сейчас я бы назвал Семеньо. В первой половине сезона он был великолепен в составе «Борнмута» — его 10 голов удерживали команду Андони Ираолы рядом с зоной топ-6.

Антуан Семеньо globallookpress.com

Однако по выступлениям ганского вингера было очевидно, что зимой он уйдет: за ним выстроилась очередь из топ-клубов, прежде чем он выбрал «Манчестер Сити».

Хотя сделка была согласована, Семеньо согласился провести за «Борнмут» еще два матча в январе, прежде чем присоединиться к новому клубу. Без лишнего шума и драм — просто профессиональный подход и идеальное прощание в виде победного гола в добавленное время в матче с «Тоттенхэмом».

В «Ман Сити» Семеньо сбавляет оборотов. Во время непростого отрезка сезона именно его три гола в первых пяти матчах помогли удержать команду в чемпионской гонке. Семеньо, как оказалось, способен демонстрировать высокий уровень не только в составе середняка.

Игор Тьяго («Брентфорд»)

Роб Доусон: летом у «Брентфорда» были серьезные поводы для тревоги. Клуб покинул главный тренер Томас Франк, а вместе с ним — Брайан Мбёмо, Йоан Висса, Кристиан Нёргор и Марк Флеккен. Особую тревогу вызывали потенциальные проблемы в атаке: в прошлом сезоне Мбёмо и Висса на двоих забили 39 мячей в Премьер-лиге.

Игор Тьяго globallookpress.com

Преемник Франка, Кит Эндрюс, заслуживает признания за то, что вместо борьбы за выживание команда претендует на попадание в еврокубки.

Но столь же весом вклад Игора Тьяго. Его 17 голов в чемпионате смягчили удар от потери лидеров. Для 24-летнего форварда это впечатляющий результат в первом полноценном сезоне в Англии, особенно с учетом того, что предыдущая кампания была фактически испорчена травмой.

Забивать регулярно в самой конкурентной лиге мира — задача не из легких, но Тьяго с ней справляется. К сожалению для «Брентфорда», его успех неизбежно порождает вопрос: как долго клуб сможет удерживать его, прежде чем он последует за Мбёмо и Висса?

Морган Роджерс («Астон Вилла»)

Габ Маркотти: для меня всё довольно просто. «Астон Вилла» сейчас, возможно, слегка сбавила ход, но занимает в таблице третье место, причем с комфортным отрывом от «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». И это после лета, когда клуб практически не усилился и вдобавок потерял спортивного директора Мончи.

Во многом нынешний успех — заслуга Роджерса: до сих пор он играл во всех матчах и почти всегда у него была ключевая роль.

Морган Роджерс globallookpress.com

У Роджерса нет такой роскошной поддержки, как у других кандидатов, и без него «Вилла», вероятно, находилась бы максимум в середине таблицы. В этом сезоне только четыре игрока имеют больше результативных действий с игры (голы без учета пенальти и ассисты): Холанн, Фернандеш, Семеньо и Жоау Педру — и все они выступают за более богатые и укомплектованные команды.

Добавьте к этому забавный факт: именно Роджерс придумал празднование гола, которое сейчас ассоциируется с Коулом Палмером. Они вместе играли в «Ман Сити», и именно у него Палмер «позаимствовал» знаменитый жест. Для меня этого достаточно — Роджерс действительно заслуживает награды.

Мартин Субименди («Арсенал»)

Жюльен Лоранс: когда прошлым летом «Арсенал» выкупил Субименди у «Реал Сосьедада» за 60 миллионов евро, было немало скепсиса — относительно его адаптации к Премьер-лиге, потолка возможностей и даже уровня таланта. Многие сомневались, способен ли он вывести «канониров» на новый уровень. Но, на мой взгляд, он заставил критиков замолчать.

Мартин Субименди globallookpress.com

Да, не всё было идеально — вспомним хотя бы ошибку в матче с «Манчестер Юнайтед». Но в целом его сезон впечатляет. Умение контролировать темп, интеллект и чтение игры — всё на высочайшем уровне.

Субименди уже забил пять мячей в Премьер-лиге — больше, чем Собослаи и Райс, и всего на три меньше, чем Роджерс, который, к слову, играет в атаке. При этом некоторые из голов баска были ключевыми: например, его мячи в матчах с «Ноттингем Форест», «Лидсом» и «Сандерлендом» помогли «Арсеналу» сохранить курс на первый чемпионский титул за более чем 20 лет.

Субименди делает Райса и Юрриена Тимбера сильнее, и при этом у него еще остается большой потенциал для роста. Его влияние на команду уже столь заметно, что это заслуживает признания.