Авторы ESPN рассуждают о главных претендентах на звание лучшего игрока сезона в английской Премьер-лиге.

Сезон в английской Премьер-лиге стремительно выходит на финишную прямую.  Впереди — решающий отрезок, и по состоянию на март по-прежнему остается множество интриг.

Борьба за титул окончательно превратилась в дуэль двух команд — «Арсенала» и «Манчестер Сити».  Не менее напряженной выглядит и гонка за путевки в Лигу чемпионов: действующий чемпион «Ливерпуль» пока находится за пределами топ-4, пытаясь сократить отставание от «Астон Виллы», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Внизу таблицы ситуация выглядит чуть яснее.  Судьба «Вулверхэмптона», который находится в 14 очках от 17-й строчки, практически решена.  «Бернли» тоже оказался в непростой ситуации.

Между тем, пока непонятно, кто станет третьим неудачником, но, как ни странно, среди кандидатов есть «Тоттенхэм».

Не менее сложно предсказать и исход в борьбе за звание лучшего игрока сезона в АПЛ.  Явного, безоговорочного фаворита пока нет, зато есть целая группа футболистов, чьи выступления позволяют всерьез претендовать на награду.

Ниже — попытка понять, кто входит в список претендентов на престижный индивидуальный приз.

Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»)

Том Хэмилтон: иногда имеет смысл выбрать самый очевидный вариант.  Если «Манчестер Сити» станет чемпионом, можно утверждать, что ключевыми фигурами в этом истории были Бернарду Силва, Нико О’Райли (за универсальность и характер) или Джанлуиджи Доннарумма и Антуан Семеньо.

Но если говорить о самом понятном и логичном выборе, то это Холанн — лидер бомбардирской гонки.

Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн globallookpress.com

Норвежский нападающий переживает относительно спокойный период, однако во многом именно благодаря его 22 голам «Ман Сити» продолжает бороться за титул.

В этом сезоне в его игре произошли заметные изменения. Холанн становится более универсальным футболистом, выполняя гораздо больший объем работы, чем раньше.  На его счету уже семь результативных передач — это второй показатель в лиге после Бруну Фернандеша и всего на одну меньше его личного рекорда (восемь в сезоне-2022/23).  В сумме у него сейчас 29 результативных действий.  Это впечатляет.

В этом контексте показателен недавний матч с «Ньюкаслом», завершившийся победой «Сити» со счетом 2:1.  Холанн коснулся мяча 43 раза — больше, чем когда-либо прежде.  Он стал третьим в команде по количеству выносов (после Родри и Марка Гехи) и выиграл 12 единоборств — лучший показатель для него в матче на уровне высшего дивизиона.

«Он невероятный, самоотверженный игрок.  Сегодняшняя игра — яркое тому подтверждение.  Я никогда не забуду то, что Эрлинг сделал для нас», — сказал после матча Пеп Гвардиола.

Так что берегитесь: Холанн превращается в еще более универсального футболиста.  А его голы и передачи вполне могут привести к заслуженному званию лучшего игрока сезона.

Деклан Райс («Арсенал»)

Джеймс Олли: пока в чемпионате по-прежнему повсеместно сохраняется интрига, делать окончательные выводы рано.  Однако «Арсенал» сейчас возглавляет таблицу, и Деклан Райс остается сердцем команды, которая уверенно сражается сразу на четырех фронтах.

Среди полевых игроков «Арсенала» больше минут в Премьер-лиге в этом сезоне провел лишь Мартин Субименди (2360), тогда как у Райса — 2329.  Кроме того, он занимает второе место в лиге по количеству созданных моментов (по данным Opta, это ключевые передачи и ассисты), уступая только Бруну Фернандешу.

Деклан Райс
Деклан Райс globallookpress.com

Но вклад Райса выходит далеко за рамки статистики.  Он задает темп игре «Арсенала», окончательно превратившись в универсального полузащитника.  Его роль box-to-box позволяет влиять на матч на обоих концах поля.

Если «Арсенал» выдержит темп чемпионской гонки, во многом это будет заслугой Райса.

Сэм Тай: когда в сезоне нет «очевидного» фаворита, легко подумать, что нет и ярко выраженных кандидатов.  Но, как видно из этого списка, многие игроки здорово проводят текущую кампанию.

Я поддержу выбор Джеймса в пользу Райса.  В Премьер-лиге, где на первый план выходят физика, мобильность и настойчивость, 27-летний полузащитник — один из главных ориентиров.  Для сравнения: среди игроков «Арсенала» только Субименди (293,57 км) пробежал больше, чем Райс (285,48 км).  А среди всех центральных полузащитников лиги лишь Сандро Тонали (33,37 км/ч) показал более высокую максимальную скорость, чем Райс (33,17 км/ч).

Райс быстр и неутомим.  Если «канониры» завоюют титул, его энергичный, всепоглощающий стиль станет символом их пути к чемпионству.  И при этом он не ограничивается только атлетизмом: когда требуется, Райс демонстрирует тонкость исполнения.  Сегодня в футболе немного игроков, способных настолько качественно выполнять подачи с угловых.  При этом его умение разрезать оборону передачами между линиями становится всё лучше и лучше.

Доминик Собослаи («Ливерпуль»)

Бет Линдоп: может показаться странным упоминать в этом контексте игрока «Ливерпуля», учитывая, насколько неубедительной временами была команда в этом сезоне.  Но если говорить о чистом индивидуальном уровне, моим выбором стал бы Собослаи.

Доминик Собослаи
Доминик Собослаи globallookpress.com

Летом ходили разговоры, что после прихода из «Байера» Флориана Вирца венгерский полузащитник может потерять место в основе.  Однако в этом сезоне Собослаи не просто удержал позиции — он стал первым выбором в стартовом составе Арне Слота.  Его неутомимость, тактическая гибкость и, конечно, умение наносить эффектные удары не позволили кампании «красных» превратиться в катастрофу.

На счету Собослаи уже 10 голов в этом сезоне, и он уверенно движется к обновлению личного рекорда результативности.  Более того, на фоне затянувшегося кадрового кризиса в «Ливерпуле» Собослаи достойно закрывал позицию правого защитника.  Его всё более активное общение со СМИ также говорит о желании брать на себя дополнительную ответственность и постепенно формировать образ будущего капитана клуба.

Коллективные проблемы «Ливерпуля» почти наверняка лишат его шансов на индивидуальные награды.  Но он определенно должен фигурировать в списке претендентов.

Антуан Семеньо («Манчестер Сити»)

Марк Огден: выбор непростой, потому что в этом сезоне пока нет безусловного фаворита.  Но прямо сейчас я бы назвал Семеньо.  В первой половине сезона он был великолепен в составе «Борнмута» — его 10 голов удерживали команду Андони Ираолы рядом с зоной топ-6.

Антуан Семеньо
Антуан Семеньо globallookpress.com

Однако по выступлениям ганского вингера было очевидно, что зимой он уйдет: за ним выстроилась очередь из топ-клубов, прежде чем он выбрал «Манчестер Сити».

Хотя сделка была согласована, Семеньо согласился провести за «Борнмут» еще два матча в январе, прежде чем присоединиться к новому клубу.  Без лишнего шума и драм — просто профессиональный подход и идеальное прощание в виде победного гола в добавленное время в матче с «Тоттенхэмом».

В «Ман Сити» Семеньо сбавляет оборотов.  Во время непростого отрезка сезона именно его три гола в первых пяти матчах помогли удержать команду в чемпионской гонке.  Семеньо, как оказалось, способен демонстрировать высокий уровень не только в составе середняка.

Игор Тьяго («Брентфорд»)

Роб Доусон: летом у «Брентфорда» были серьезные поводы для тревоги.  Клуб покинул главный тренер Томас Франк, а вместе с ним — Брайан Мбёмо, Йоан Висса, Кристиан Нёргор и Марк Флеккен.  Особую тревогу вызывали потенциальные проблемы в атаке: в прошлом сезоне Мбёмо и Висса на двоих забили 39 мячей в Премьер-лиге.

Игор Тьяго
Игор Тьяго globallookpress.com

Преемник Франка, Кит Эндрюс, заслуживает признания за то, что вместо борьбы за выживание команда претендует на попадание в еврокубки.

Но столь же весом вклад Игора Тьяго.  Его 17 голов в чемпионате смягчили удар от потери лидеров.  Для 24-летнего форварда это впечатляющий результат в первом полноценном сезоне в Англии, особенно с учетом того, что предыдущая кампания была фактически испорчена травмой.

Забивать регулярно в самой конкурентной лиге мира — задача не из легких, но Тьяго с ней справляется.  К сожалению для «Брентфорда», его успех неизбежно порождает вопрос: как долго клуб сможет удерживать его, прежде чем он последует за Мбёмо и Висса?

Морган Роджерс («Астон Вилла»)

Габ Маркотти: для меня всё довольно просто.  «Астон Вилла» сейчас, возможно, слегка сбавила ход, но занимает в таблице третье место, причем с комфортным отрывом от «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».  И это после лета, когда клуб практически не усилился и вдобавок потерял спортивного директора Мончи.

Во многом нынешний успех — заслуга Роджерса: до сих пор он играл во всех матчах и почти всегда у него была ключевая роль.

Морган Роджерс
Морган Роджерс globallookpress.com

У Роджерса нет такой роскошной поддержки, как у других кандидатов, и без него «Вилла», вероятно, находилась бы максимум в середине таблицы.  В этом сезоне только четыре игрока имеют больше результативных действий с игры (голы без учета пенальти и ассисты): Холанн, Фернандеш, Семеньо и Жоау Педру — и все они выступают за более богатые и укомплектованные команды.

Добавьте к этому забавный факт: именно Роджерс придумал празднование гола, которое сейчас ассоциируется с Коулом Палмером.  Они вместе играли в «Ман Сити», и именно у него Палмер «позаимствовал» знаменитый жест.  Для меня этого достаточно — Роджерс действительно заслуживает награды.

Мартин Субименди («Арсенал»)

Жюльен Лоранс: когда прошлым летом «Арсенал» выкупил Субименди у «Реал Сосьедада» за 60 миллионов евро, было немало скепсиса — относительно его адаптации к Премьер-лиге, потолка возможностей и даже уровня таланта.  Многие сомневались, способен ли он вывести «канониров» на новый уровень.  Но, на мой взгляд, он заставил критиков замолчать.

Мартин Субименди
Мартин Субименди globallookpress.com

Да, не всё было идеально — вспомним хотя бы ошибку в матче с «Манчестер Юнайтед».  Но в целом его сезон впечатляет.  Умение контролировать темп, интеллект и чтение игры — всё на высочайшем уровне.

Субименди уже забил пять мячей в Премьер-лиге — больше, чем Собослаи и Райс, и всего на три меньше, чем Роджерс, который, к слову, играет в атаке.  При этом некоторые из голов баска были ключевыми: например, его мячи в матчах с «Ноттингем Форест», «Лидсом» и «Сандерлендом» помогли «Арсеналу» сохранить курс на первый чемпионский титул за более чем 20 лет.

Субименди делает Райса и Юрриена Тимбера сильнее, и при этом у него еще остается большой потенциал для роста.  Его влияние на команду уже столь заметно, что это заслуживает признания.