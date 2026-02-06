GOAL разбирает все реальные варианты продолжения карьеры Криштиану Роналду на фоне конфликта с «Аль-Насром».

Почему Криштиану Роналду так не везет?! Сначала Эрик тен Хаг не разглядел его непревзойденные качества в «Манчестер Юнайтед», затем Фернанду Сантуш сорвал его поход за титулом на чемпионате мира-2022 со сборной Португалии. А теперь и саудовские футбольные власти будто бы делают все, чтобы его бестрофейная серия на Ближнем Востоке растянулась до трех с половиной сезонов. Ну дайте же человеку передышку!

Роналду фактически объявил забастовку в «Аль-Насре», выражая протест против, по его мнению, недостаточных инвестиций со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) по сравнению с другими клубами под его управлением — «Аль-Хилялем», «Аль-Иттихадом» и «Аль-Ахли».

По информации СМИ, 41-летний форвард даже пытался заблокировать трансфер Карима Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» в последний день окна, посчитав этот шаг несправедливым и направленным на то, чтобы дать «Аль-Хилялю» явное преимущество в чемпионской гонке саудовской Про-лиги сезона-2025/26.

Переход Бензема состоялся, несмотря на отказ Роналду выйти на дерби с «Аль-Риядом», и не исключено, что он также бойкотирует ближайший матч против «Аль-Иттихада» — бывшего клуба француза — в пятницу.

Если в ближайшие недели в работе PIF не произойдет изменений, пятикратный обладатель «Золотого мяча», по сообщениям источников, попросит отпустить его из «Аль-Авваль Парк» по окончании сезона — и кто сможет его в этом упрекнуть?.

Летом «Аль-Наср» ограничился всего восемью новичками, включая бывшую звезду «Челси» и «Атлетико» Жуана Феликса и легенду «Баварии» Кингсли Комана, заплатив за них в общей сложности €90 млн. Также команду пополнил Иньиго Мартинес, который вошел в символическую сборную Ла Лиги по итогам сезона, сыграв важную роль в чемпионском сезоне «Барселоны» в прошлом году.

Криштиану Роналду globallookpress.com

И забудьте о том, что именно PIF профинансировал его рекордное продление контракта в июне — Роналду чувствует себя преданным и имеет полное право задуматься о новых вариантах.

С этой мыслью GOAL разбирает семь наиболее очевидных путей для CR7, если он действительно решит досрочно завершить свое пребывание в «Аль‑Насре». И начинаем мы с возможного второго триумфального возвращения…

«Манчестер Юнайтед»

Во время своего второго прихода в «Манчестер Юнайтед» Роналду забил 27 мячей в 54 матчах после возвращения на «Олд Траффорд» в 2021 году — но затем фактически сам спровоцировал уход, оказавшись на скамейке запасных по решению «неуважительного» голландца Эрика тен Хага.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Спустя примерно четыре года «красные дьяволы» теоретически могут пригласить Роналду в третий раз — и сам португалец уверяет, что прекрасно знает, что именно нужно сделать, чтобы вернуть клубу былое величие.

Мне грустно, потому что это один из самых важных клубов в мире, клуб, который по-прежнему в моем сердце. Нужно идти вместе с умными, грамотными людьми, чтобы заложить фундамент на будущее, как это «Манчестер Юнайтед» делал много лет назад. Ники Батт, Гари Невилл, Рой Кин, Дэвид Бекхэм — они стали большими игроками, но у них была молодость. Сейчас у «Манчестер Юнайтед» нет структуры. Я надеюсь, что это изменится — в ближайшем будущем, потому что потенциал у клуба колоссальный. Это один из важнейших клубов столетия. Криштиану Роналду нападающий «Аль‑Насра»

Недавнее назначение Майкла Каррика исполняющим обязанности главного тренера может свидетельствовать о том, что на «Олд Траффорд» все же прислушались к словам Роналду. А возвращение неувядающего капитана сборной Португалии способно помочь «Театру мечты» вновь вспомнить вкус больших побед.

Впрочем, стоит учитывать и другой момент: насколько ценным станет подобный опыт для приобретенного за £74 млн ($111 млн) Беньямина Шешко, если словенцу в ближайшие год-два придется довольствоваться ролью сменщика пятикратного обладателя «Золотого мяча».

«Реал» Мадрид

«Я счастлив в "Реале" и хочу остаться и завершить карьеру здесь, если это возможно», — говорил Роналду в декабре 2017 года после завоевания своего пятого «Золотого мяча». Воспитанник академии «Спортинга» в итоге ушел в «Ювентус» уже следующим летом, но эмоциональную связь с «Лос Бланкос» он не утратил до сих пор.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Мой период в "Реале" — самый счастливый для меня с точки зрения футбола», — признавался Роналду в январе 2025 года. И он по-прежнему может завершить свою блистательную карьеру на «Сантьяго Бернабеу», где его, без сомнений, встретят с распростертыми объятиями — особенно на фоне турбулентного периода, в котором Альваро Арбелоа пытается собрать команду по кусочкам после неудачного семимесячного правления Хаби Алонсо.

Главная звезда нынешнего «Реала» Килиан Мбаппе не раз называл Роналду своим «кумиром» и регулярно советуется с португальцем с момента переезда в испанскую столицу. Возможность работать с ним бок о бок и делить внимание публики могла бы стать для француза идеальным сценарием — а может, и наоборот.

При этом нередко звучит мнение, что одна из главных проблем «Реала» сегодня — слабая работа нападающих в обороне, и в первую очередь это касается Мбаппе. Насколько подписание Роналду способно решить эту задачу — вопрос, на который, пожалуй, лучше не искать ответ.

«Ньюкасл»

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) является мажоритарным владельцем и «Ньюкасла», а значит, «сороки» находятся в идеальной позиции, чтобы вернуть Роналду в Европу.

Ясир аль-Румайян — управляющий Государственным инвестиционным фондом (PIF), суверенным фондом Саудовской Аравии globallookpress.com

По информации Marca, подобный сценарий был возможен еще в 2023 году: в первом контракте Роналду с «Аль-Насром» существовал пункт, позволявший ему перейти в «Ньюкасл» в случае выхода клуба в Лигу чемпионов.

Тогда до трансфера дело так и не дошло. Но не нуждается ли «Ньюкасл» сейчас в игроке калибра Роналду куда сильнее, учитывая, что команда обитает во второй половине таблицы Премьер-лиги?

Да, ради португальца пришлось бы усадить на скамейку дорогостоящую пару — Ника Вольтемаде и Йоанна Виссу, за которых в сумме заплатили £124 млн ($168 млн), однако на фоне бросающего вызов возрасту Роналду оба выглядят куда менее внушительно…

Роналду стал бы безусловно самым громким приобретением в истории «Ньюкасла». Его появление гарантировало бы повышенное внимание и рост ожиданий, а неспособность соответствовать им отбросила бы саудовский проект на Тайнсайде еще дальше назад. Риск, на который стоит пойти?

«Интер Майами»

Когда у бывшего полузащитника «Арсенала» Андерса Лимпара в прошлом году спросили, что он думает о возможном переходе Роналду в MLS, его ответ прозвучал более чем логично.

Криштиану Роналду и Лионель Месси globallookpress.com

Там уже был Златан Ибрагимович, сейчас там Лионель Месси — а можете представить, если к нему присоединится Криштиану Роналду? Почему нет? Это стало бы вишенкой на торте. А если бы они играли вместе — это было бы просто невероятно. Я думаю, есть только один человек, который способен это осуществить, — Дэвид Бекхэм. На мой взгляд, Роналду стоит покинуть Саудовскую Аравию и сделать MLS больше, чем когда-либо. Андерс Лимпар бывший полузащитник «Арсенала»

И действительно, Бекхэм уже провернул один из самых громких трансферных ходов в истории, заманив Месси в Майами в 2023 году. Так что неудивительно, если он уже набирал номер представителей Роналду, услышав о его разочаровании в Саудовской Аравии.

Сам Роналду наверняка не прочь оставить след еще в одной лиге — после того, как, по его собственным ощущениям, он произвел настоящую революцию в саудовском футболе. Он намекал, что MLS «очевидно» уступает по уровню Про-лиге, однако, как справедливо заметил Лимпар, появление Роналду мгновенно сделало бы американский чемпионат «больше» — а возможно, и сильнее.

Месси уже дважды подряд признавался самым ценным игроком лиги и привел «Интер Майами» к первому в истории клубу титулу MLS Cup в 2025 году. Так что же может пойти не так, если к этому коктейлю добавить одержимую победами ментальность Роналду?

«Спортинг»

«Было бы невероятно увидеть, как он завершает карьеру в "Спортинге". Это был бы лучший вариант — красивая история для всех», — заявил бывший партнер Роналду по команде Рикарду Са Пинту в недавнем интервью Radio Marca.

— «Когда ты любишь футбол так, как Криштиану, ты понимаешь: есть истории, которые случаются лишь однажды. Это была бы красивая история, очень красивая. Болельщики "Спортинга" этого заслуживают. Как и он сам».

Криштиану Роналду globallookpress.com

Мать Роналду, Долореш Авейру уже давно подталкивает сына к возвращению домой.

Роналду должен вернуться сюда. Если бы решение зависело от меня, он уже был бы здесь. Он любит смотреть матчи «Спортинга». Я уже сказала ему: «Сын, прежде чем я умру, я хочу увидеть, как ты вернешься в Спортинг». Он отвечает: «Посмотрим». Долореш Авейру мать Криштиану Роналду

С точки зрения статуса и престижа «Спортинг», возможно, наименее привлекательный европейский вариант для Роналду, зато самый романтичный. Португалец провел в системе лиссабонского клуба шесть лет, прежде чем в 2003 году перейти в «Манчестер Юнайтед».

И хотя он — главный символ успеха академии, на взрослом уровне он сыграл всего 31 матч, забил пять голов и не выиграл ни одного трофея на «Жозе Алваладе».

Так что в Лиссабоне у Роналду остались незакрытые счета. Был бы он усилением по сравнению с нынешней «девяткой» «Спортинга», Луисом Суаресом, который идет вторым в списке бомбардиров португальского чемпионата с 18 голами в 19 матчах сезона‑2025/26?

Суарес — мощный завершитель атак, отличный связующий форвард и активный прессингующий игрок с внушительной скоростью. Но Роналду есть Роналду — и одной лишь его ауры достаточно, чтобы наводить страх на соперников «Спортинга».

Са Пинту прав: это была бы «красивая история», даже если бы она не принесла никаких осязаемых трофеев или успехов.

Другой саудовский клуб

Впрочем, если Роналду покинет Ближний Восток, он почти наверняка не сможет рассчитывать на тот же головокружительный оклад в £488 тысяч в день(!), который получает в «Аль-Насре».

Аль-Наср globallookpress.com

Если финансовая составляющая остается для него важным мотиватором на этом этапе карьеры, то лучшее решение — оставаться в Саудовской Аравии. Но это вовсе не означает, что он обязан продолжать именно в «Аль‑Насре».

Клуб из Эр-Рияда потратил на трансферы €414 млн с момента прихода Роналду, опередив по этому показателю «Аль-Иттихад» (€380 млн) и «Аль-Ахли» (€386 млн), однако все равно значительно уступает «Аль-Хилялю», чьи расходы достигли €650 млн.

Бензема стал лишь последним в длинной череде звездных приобретений «Аль-Хиляля», который выиграл Про-лигу сезона-2023/24, не потерпев ни одного поражения. Ранее клуб щедро инвестировал в Неймара, Рубена Невиша, Малкома, Жуана Канселу, Калиду Кулибали и Дарвина Нуньеса.

Если не можешь их победить — почему бы к ним не присоединиться? По данным CBS Sports, PIF еще в 2025 году настаивал на переходе Роналду в «Аль-Хиляль» перед расширенным клубным чемпионатом мира, так что нельзя исключать, что к его кандидатуре вернутся вновь — даже после подписания Бензема.

Часть грандиозного плана может заключаться в воссоединении Роналду и Бензема, которые добились феноменального успеха вместе в «Реале». В Мадриде Бензема проделывал всю черновую работу в развитии атак, тогда как Роналду выжидал момент, чтобы нанести решающий удар и собрать все лавры. Почему бы не возродить эту связку в еще одном звездном составе?

Криштиану Роналду и Карим Бензема globallookpress.com

Переход в «Аль-Хиляль» позволил бы капитану сборной Португалии убить двух зайцев одним выстрелом: прервать шестилетнюю бестрофейную серию (последним крупным трофеем остается Кубок Италии-2021) и вновь утвердиться в статусе главного лица саудовского футбола. Болельщики «Аль-Насра» почувствовали бы себя обманутыми, но это уже не проблема Роналду.

Завершить карьеру!

Вариант с завершением карьеры тоже находится на повестке, хотя сам Роналду отверг эту возможность в октябрьском интервью Canal 11.

Люди, особенно моя семья, говорят: «Тебе пора остановиться. Ты уже всего добился. Зачем тебе тысяча голов»? Но я так не считаю. Я думаю, что все еще приношу пользу, помогаю своему клубу и сборной. Почему бы не продолжать? Я уверен, что, когда закончу, буду чувствовать удовлетворение, потому что выложился на сто процентов. Я знаю, что мне осталось не так много лет, но те годы, что есть, я постараюсь прожить и прочувствовать по максимуму. Криштиану Роналду нападающий «Аль-Насра»

Криштиану Роналду globallookpress.com

До заветной четырехзначной отметки в карьере Роналду не хватает всего 39 голов — и для него самого было бы настоящей трагедией, если бы он не сумел ее покорить.

Мечта о победе на чемпионате мира тоже никуда не делась. Сборная Португалии подходит к турниру 2026 года в Северной Америке в статусе одного из фаворитов.

Некоторые считают, что Роналду тормозит прогресс команды: в последних десяти матчах на крупных турнирах он забил лишь один мяч и нередко упрекает партнеров за то, что они не ищут его передачей сразу. Однако главный тренер сборной Роберто Мартинес решительно отвергает подобные тезисы.

Для нас он игрок завершения. Он лучший бомбардир в истории. Поэтому иметь футболиста, который забил 25 голов в последних 30 матчах за сборную (в квалификации, товарищеских встречах и Лиге наций), — это подарок. Мы живем настоящим, а не тем, что было десять лет назад. Для меня очень важна его самоотдача. Он единственный игрок в мире, у которого более 220 матчей за национальную команду. При таком опыте и таком отношении… Он пример. Он вдохновляет раздевалку. Роберто Мартинес главный тренер сборной Португалии

Роберто Мартинес globallookpress.com

Можете представить сборную Португалии без Роналду? Возможно, команда превратилась бы в машину по контролю мяча, с Витиньей, Бруну Фернандешем и Жуаном Невешем в главных ролях и на первых полосах.

Но кому нужен изящный, текучий футбол, если можно просто отдать мяч человеку, который всегда верит в себя и идет за славой, даже если на поле есть более рациональные варианты?

Мартинес прав: Роналду остается подарком для футбола — хотя бы благодаря тому вниманию, которое он неизменно привлекает. Но вопрос о том, приносит ли его продолжение карьеры пользу кому-то, кроме самого Роналду, по-прежнему остается открытым.