прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии, ставка за 2.17

7 мая в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Шабаб» и «Аль-Наср». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аль-Шабаб — Аль-Наср с коэффициентом для ставки за 2.17.

«Аль-Шабаб»

Турнирное положение: «Шейхи» откровенно проваливают нынешний сезон. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Шабаб» на 9 очков опережает зону вылета. Да и победила команда всего 7 раз в 30 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шейхи» были разбиты «Аль-Таавуном» (1:5).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда не сумела переиграть «Аль-Фатех» (1:1). А вот поединок с «Аль-Раяном» завершился коллизией (0:3).

В пяти своих последних матчах «Аль-Шабаб» добыл 3 ничьи. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шейхи» нынче выглядят бледно. Команда не побеждает 6 матчей кряду.

Причем «Аль-Шабаб» традиционно неудачно противостоит «Аль-Насру». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Рыцари Неджда» сражаются за чемпионский титул. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Наср» на 5 очков опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает реже 3 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Рыцари Неджда» уступили «Аль-Кадисии» (1:3).

До того команда вчистую переиграла «Аль-Ахли» (2:0). Плюс чуть ранее она нанесла поражение «Аль-Ахли» Доха (5:1).

При этом «Аль-Наср» в пяти своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Рыцари Неджда» нынче выглядят весьма выгодно. Команда до последнего поражения победила 16 (!) раз подряд.

При этом «Аль-Наср» в среднем пропускает меньше одного мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась 37 очками в 16 матчах.

«Рыцари Неджда» уже четыре с половиной года не проигрывают «Аль-Шабабу». Да и терять очки в свете чемпионской гонки не рекомендуется.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аль-Наср» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.67, а победа оппонента — в скромные 5.81.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.42 и 2.49.

Прогноз: «Аль-Наср» явно учтет свою последнюю неудачу, к тому же весьма симпатично выглядит в атаке.

2.17 Фора «Аль-Насра» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Аль-Шабаб» — «Аль-Наср» принесёт чистый выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Фора «Аль-Насра» -1.5 за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.

2.23 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Аль-Шабаб» — «Аль-Наср» позволит вывести на карту выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Обе не забьют за 2.23

Пять причин, почему ставка зайдет