7 мая в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Шабаб» и «Аль-Наср». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аль-Шабаб — Аль-Наср с коэффициентом для ставки за 2.17.
«Аль-Шабаб»
Турнирное положение: «Шейхи» откровенно проваливают нынешний сезон. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Аль-Шабаб» на 9 очков опережает зону вылета. Да и победила команда всего 7 раз в 30 поединках.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шейхи» были разбиты «Аль-Таавуном» (1:5).
До того команда не сумела переиграть «Аль-Фатех» (1:1). А вот поединок с «Аль-Раяном» завершился коллизией (0:3).
В пяти своих последних матчах «Аль-Шабаб» добыл 3 ничьи. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Состояние команды: «Шейхи» нынче выглядят бледно. Команда не побеждает 6 матчей кряду.
Причем «Аль-Шабаб» традиционно неудачно противостоит «Аль-Насру». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.
«Аль-Наср»
Турнирное положение: «Рыцари Неджда» сражаются за чемпионский титул. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Аль-Наср» на 5 очков опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает реже 3 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Рыцари Неджда» уступили «Аль-Кадисии» (1:3).
До того команда вчистую переиграла «Аль-Ахли» (2:0). Плюс чуть ранее она нанесла поражение «Аль-Ахли» Доха (5:1).
При этом «Аль-Наср» в пяти своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Рыцари Неджда» нынче выглядят весьма выгодно. Команда до последнего поражения победила 16 (!) раз подряд.
При этом «Аль-Наср» в среднем пропускает меньше одного мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась 37 очками в 16 матчах.
«Рыцари Неджда» уже четыре с половиной года не проигрывают «Аль-Шабабу». Да и терять очки в свете чемпионской гонки не рекомендуется.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аль-Наср» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.67, а победа оппонента — в скромные 5.81.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.42 и 2.49.
Прогноз: «Аль-Наср» явно учтет свою последнюю неудачу, к тому же весьма симпатично выглядит в атаке.
Ставка: Фора «Аль-Насра» -1.5 за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.
Ставка: Обе не забьют за 2.23
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Аль-Шабаб» не побеждает 6 матчей кряду
- «Рыцари Неджда» до последнего поражения выиграли 16 раз подряд
- «Аль-Наср» весьма преуспевает в плане реализации
- «Аль-Шабаб» уже четыре с половиной года не обыгрывает «Аль-Наср»
- Криштиану Роналду отличился 25 голами в текущем чемпионате, к тому же мотивирован еще приблизиться к отметке в 1000 забитых мячей