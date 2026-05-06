Россиянка Диана Шнайдер сыграет против австралийки Талии Гибсон во втором круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Гибсон — Шнайдер с коэффициентом для ставки за 1.92.
Гибсон
Талия здорово провела серию турниров на харде, по итогам которой закрепилась в топ-100.
Эту неделю австралийка проводит в статусе 62-й ракетки мира.
На грунте Гибсон провела пока лишь три матча (одна победа и два поражения).
В первом круге римского «тысячника» Гибсон одержала победу над итальянкой Мартиной Тревизан — 6:4, 0:6, 6:3.
На «тысячнике» в Мадриде 21-летняя теннисистка проиграла в первом раунде колумбийке Эмилиане Аранго.
После этого Гибсон не прошла первый круг на турнире WTA 125 в Сен-Мало, уступив Леолии Жанжан.
Шнайдер
Диана наверняка тоже недовольна своими результатами на грунте.
В начале апреля россиянка дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Чарлстоне, но с тех пор она выиграла лишь два матча.
На турнире в Штутгарте Шнайдер в первом круге разгромила Тамару Корпач, а во втором проиграла Елене Рыбакиной.
На «тысячнике» в Мадриде после непростого матча с Джессикой Боусас Манейро 22-летняя теннисистка проиграла Белинде Бенчич.
В текущем сезоне Шнайдер провела 22 матча. Сейчас у нее 12 побед и 10 поражений.
Турнир в Риме очень важен для Дианы в контексте рейтинга. Ей надо защищать 200 очков за прошлогодний четвертьфинал.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гибсон в этом матче можно поставить за 4.40, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.21.
Прогноз: в январе Диана обыграла австралийку во втором круге Australian Open со счетом 3:6, 7:5, 6:3. Вероятно, россиянка снова одержит победу. Даже с учетом прошлых сезонов у Гибсон не наберется и десяти матчей на грунте.
Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер с форой по геймам (-5,5) за 1.92.