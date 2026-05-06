Россиянка Анастасия Захарова сыграет против чешки Линды Носковой во втором круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Захарова — Носкова с коэффициентом для ставки за 1.97.

Захарова

Анастасия в первом раунде одержала волевую победу над Даяной Ястремской — 4:6, 7:5, 7:6.

Россиянка совершила по-настоящему невероятный камбэк в матче с украинкой: во втором сете она дважды уступала с брейком, а в решающем отыгралась со счета 1:6 на тай-брейке, взяв семь очков подряд.

Но также стоит уточнить, что Захарова провалила первую часть грунтового сезона.

На прошлой неделе она не смогла пройти первый круг на турнире WTA 125 в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан (Испания), проиграв Марине Бассольс Рибере со счетом 3:6, 0:6.

На «тысячнике» в Мадриде Захарова уступила в стартовом матче колумбийке Камиле Осорио (0:6, 3:6). На турнире в Чарлстоне 24-летняя россиянка тоже не смогла протий первый раунд.

В текущем сезоне Захарова провела 30 матчей (17 побед и 13 поражений). Ее лучшим результатом в этом году пока остается выход в третий раунд «тысячника» в Майами. Кроме того, перед этим она добралась до четвертьфинала на турнире WTA 250 в Остине.

Носкова

Линда входит в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Чешская теннисистка проводит эту неделю в статусе 13-й ракетки мира.

На прошлой неделе Носкова дошла до четвертьфинала на престижном турнире в Мадриде.

На «тысячнике» в столице Испании обыграла в четвертом раунде американку Кори Гауфф, после чего уступила украинке Марте Костюк.

На «пятисотнике» в Штутгарте Носкова тоже проиграла украинке — в 1/4 финала ее остановила Элина Свитолина.

В этом году Носкова провела 23 матча. Сейчас у нее 15 побед и восемь поражений.

На турнирах категории WTA 1000 ее лучшим результатом в этом году пока остается выход в полуфинал в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Носкова спокойно обыграет Захарову. На победу россиянки можно поставить за 8.60.

Прогноз: да, скорее всего, Анастасия не станет серьезным препятствием для 21-летней чешки. Более того, Линда, вероятно, выиграет с разгромным счетом.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Захарова — Носкова позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: победа Носковой с форой по геймам (-6,5) за 1.97.