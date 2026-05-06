Белоруска Арина Соболенко сыграет против чешки Барборы Крейчиковой во втором круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Соболенко — Крейчикова с коэффициентом для ставки за 2.07.
Соболенко
Слабое выступление Арины стало одной из главных сенсаций недавнего «тысячника» в Мадриде.
Вопреки ожиданиям, белорусская теннисистка не смогла защитить титул в столице Испании.
На этот раз Соболенко проиграла в четвертьфинале, а ее обидчицей стала Хейли Баптист.
Соболенко проиграла американке со счетом 6:2, 2:6, 6:7. В решающем сете она позволила сопернице отыграть шесть матчболов.
В остальных раундах Арина обыграла Пейтон Стернс, Жаклин Кристиан и Наоми Осаку.
Здесь также стоит добавить, что это был первый в сезоне турнир Соболенко на грунте. В этом году она пропустила «пятисотник» в Штутгарте.
Крейчикова
Барбора не попала в список сеяных, поэтому ей пришлось стартовать с первого круга.
Во вторник чешская теннисистка одержала уверенную победу над француженкой Эльзой Жакмо — 6:2, 6:4.
Это был первый матч Крейчиковой после травмы.
Барбора пропустила больше двух месяцев из-за травмы бедра, полученной на «тысячнике» в Дубае.
В текущем сезоне Крейчикова провела пока лишь семь матчей (четыре победы и три поражения).
В прошлом году Барбора из-за различных повреждений сыграла лишь 26 матчей (16 побед и 10 поражений).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Соболенко не будет проблем в предстоящем матче. На победу Крейчиковой можно поставить за 8.60.
Прогноз: Арина выиграла шесть из семи предыдущих матчей против Барборы. Вряд ли чешка сильно удивит первую ракетку мира, но при этом нет сомнений, что она способна избежать поражения с разгромным счетом.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 18,5 за 2.07.