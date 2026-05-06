Соболенко шокирует в матче с Крейчиковой

прогноз на матч турнира в Риме, ставка за 2.07

Белоруска Арина Соболенко сыграет против чешки Барборы Крейчиковой во втором круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Соболенко — Крейчикова с коэффициентом для ставки за 2.07.

Соболенко

Слабое выступление Арины стало одной из главных сенсаций недавнего «тысячника» в Мадриде.

Вопреки ожиданиям, белорусская теннисистка не смогла защитить титул в столице Испании.

На этот раз Соболенко проиграла в четвертьфинале, а ее обидчицей стала Хейли Баптист.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Соболенко проиграла американке со счетом 6:2, 2:6, 6:7. В решающем сете она позволила сопернице отыграть шесть матчболов.

Прогнозы на теннис

В остальных раундах Арина обыграла Пейтон Стернс, Жаклин Кристиан и Наоми Осаку.

Здесь также стоит добавить, что это был первый в сезоне турнир Соболенко на грунте. В этом году она пропустила «пятисотник» в Штутгарте.

Крейчикова

Барбора не попала в список сеяных, поэтому ей пришлось стартовать с первого круга.

Во вторник чешская теннисистка одержала уверенную победу над француженкой Эльзой Жакмо — 6:2, 6:4.

Это был первый матч Крейчиковой после травмы.

Барбора пропустила больше двух месяцев из-за травмы бедра, полученной на «тысячнике» в Дубае.

В текущем сезоне Крейчикова провела пока лишь семь матчей (четыре победы и три поражения).

В прошлом году Барбора из-за различных повреждений сыграла лишь 26 матчей (16 побед и 10 поражений).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Соболенко не будет проблем в предстоящем матче. На победу Крейчиковой можно поставить за 8.60.

Прогноз: Арина выиграла шесть из семи предыдущих матчей против Барборы. Вряд ли чешка сильно удивит первую ракетку мира, но при этом нет сомнений, что она способна избежать поражения с разгромным счетом.

2.07 Тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Соболенко — Крейчикова принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 18,5 за 2.07.