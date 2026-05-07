Россиянка Людмила Самсонова сыграет против американки Энн Ли во втором круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 8 мая, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Самсонова — Ли с коэффициентом для ставки за 2.06.

Самсонова

Людмила входит в список сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Эту неделю российская теннисистка проводит в статусе 21-й ракетки мира.

На недавнем «тысячнике» в Мадриде Самсонова в первом матче разгромила индонезийку Джанис Тьен, после чего должна была встретиться с Линдой Носковой, но в итоге ей пришлось сняться из-за плохого самочувствия.

Самсонова провела пока лишь четыре матча на грунте этой весной.

На турнире в Линце 27-летняя россиянка проиграла в стартовом матче 18-летней австрийке Лилли Таггер, а в Штутгарте после победы над Антонией Ружич уступила Кори Гауфф.

У Самсоновой пока отрицательный баланс в этом сезоне — шесть побед и десять поражений.

В предыдущих сезонах Людмила выиграла лишь один матч на уровне основной сетки турнира в Рима.

Ли

Энн в первом раунде одержала волевую победу над китаянкой Шуай Чжан — 1:6, 6:4, 6:2.

На «тысячнике» в Мадриде американка дошла до 1/8 финала.

В столице Испании Ли в третьем раунде играла против Иги Свентек, которая не смогла завершить матч из-за недомогания. Полька снялась при счете 7:6, 2:6, 3:0 тв пользу соперницы. В четвертом круге Энн проиграла Лейле Фернандес.

В середине апреля Ли добралась до четвертьфинала на турнире WTA 250 в Руане. Прежде чем уступить Марте Костюк, она обыграла Дарье Касаткиной и Камилле Рахимовой.

У Ли тоже пока отрицательный баланс в текущем сезоне — 10 побед и 11 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.66, победу Ли букмекеры предлагают за 2.21.

Прогноз: учитывая непредсказуемость Людмилы, оптимальной будет ставка без учета исхода. Вероятно, американка и россиянка проведут больше 20 геймов.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Самсонова — Ли принесёт прибыль 1060₽, общая выплата — 2060₽

